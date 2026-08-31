Cem Yılmaz'ın Kalp Krizi Sonrası Gündeme Geldi: Kulaktaki 'Frank İşareti' Ne Anlama Geliyor?

Sanatçının fotoğraflarında belirgin bir şekilde görülen bu çapraz oluk, tıp literatüründe “Frank işareti” (diagonal earlobe crease) olarak adlandırılıyor. İlk kez 1970’li yıllarda koroner arter hastalığıyla ilişkilendirilen bu bulgu, o dönemden günümüze kadar pek çok bilimsel araştırmaya ve gözlemsel çalışmaya konu oldu. Tıp uzmanları, kulak memesindeki bu çizginin kardiyovasküler riskler ve damar sertliği (ateroskleroz) ile bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, bu durumun vücuttaki elastik doku kaybı, damar yaşlanması veya kılcal damarlardaki (mikrovasküler) değişimlerden kaynaklanabileceğini vurguladı. Yılancıoğlu, yapılan bazı meta-analizlerin Frank işaretine sahip bireylerde koroner arter hastalığının daha sık görüldüğünü kanıtladığını belirterek, vücudumuzun zaman zaman içeride yaşanan olumsuzluklara dair dışarıya küçük işaretler verebileceğine dikkat çekti.