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Cem Yılmaz'ın Kalp Krizi Sonrası Gündeme Geldi: Kulaktaki 'Frank İşareti' Ne Anlama Geliyor?

Cem Yılmaz'ın Kalp Krizi Sonrası Gündeme Geldi: Kulaktaki 'Frank İşareti' Ne Anlama Geliyor?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.08.2026 - 08:56
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Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve başarıyla gerçekleşen anjiyo operasyonuyla sağlık durumu stabil seyreden usta komedyen Cem Yılmaz, tıp camiasında farklı bir fiziksel bulguyla gündeme taşındı. Sanatçının fotoğraflarını inceleyen uzmanlar, kulak memesinde beliren belirgin bir çizgiye odaklandı.

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Kaynak

Kaynak: https://med.stanford.edu/stanfordmedi...
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Kulak Memesindeki Gizemli İpucu: Frank İşareti

Kulak Memesindeki Gizemli İpucu: Frank İşareti

Sanatçının fotoğraflarında belirgin bir şekilde görülen bu çapraz oluk, tıp literatüründe “Frank işareti” (diagonal earlobe crease) olarak adlandırılıyor. İlk kez 1970’li yıllarda koroner arter hastalığıyla ilişkilendirilen bu bulgu, o dönemden günümüze kadar pek çok bilimsel araştırmaya ve gözlemsel çalışmaya konu oldu. Tıp uzmanları, kulak memesindeki bu çizginin kardiyovasküler riskler ve damar sertliği (ateroskleroz) ile bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, bu durumun vücuttaki elastik doku kaybı, damar yaşlanması veya kılcal damarlardaki (mikrovasküler) değişimlerden kaynaklanabileceğini vurguladı. Yılancıoğlu, yapılan bazı meta-analizlerin Frank işaretine sahip bireylerde koroner arter hastalığının daha sık görüldüğünü kanıtladığını belirterek, vücudumuzun zaman zaman içeride yaşanan olumsuzluklara dair dışarıya küçük işaretler verebileceğine dikkat çekti.

Kesin Bir Teşhis Değil, Ancak Önemli Bir Uyarıcı

Kesin Bir Teşhis Değil, Ancak Önemli Bir Uyarıcı

Peki kulağında bu çizgiyi gören herkes endişelenmeli mi? Uzmanlar bu noktada son derece net bir uyarıda bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. M. Türker Pabuccu, bu durumun doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi taşımadığını, yalnızca bir korelasyon (ilişki) göstergesi olduğunu belirtiyor. Yani kulak memesinde Frank işareti bulunan bir kişinin mutlaka kalp hastası olacağı anlamı çıkarılamaz. Bu çizgi, yaşın ilerlemesine bağlı olarak sağlıklı bireylerde de sıklıkla ortaya çıkabiliyor.

Ancak sigara kullanımı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, diyabet veya ailede kalp hastalığı öyküsü gibi temel risk faktörlerini taşıyan bireyler için bu işaret önemli bir uyarıcı niteliğinde. Kulak memesindeki bu dikey çizgi, tek başına bir hastalık tanısı koydurmasa da bireylerin kardiyovasküler sağlık durumlarını gözden geçirmeleri ve bir uzmana başvurmaları adına küçük ama değerli bir hatırlatıcı kabul ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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