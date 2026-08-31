Cem Yılmaz'ın Kalp Krizi Sonrası Gündeme Geldi: Kulaktaki 'Frank İşareti' Ne Anlama Geliyor?
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Kaynak: https://med.stanford.edu/stanfordmedi...
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve başarıyla gerçekleşen anjiyo operasyonuyla sağlık durumu stabil seyreden usta komedyen Cem Yılmaz, tıp camiasında farklı bir fiziksel bulguyla gündeme taşındı. Sanatçının fotoğraflarını inceleyen uzmanlar, kulak memesinde beliren belirgin bir çizgiye odaklandı.
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Kulak Memesindeki Gizemli İpucu: Frank İşareti
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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