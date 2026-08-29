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Kalp, Beyin ve Kemik Dostu: Muğla’dan Özel Araçlarla Yola Çıkıyor, Dünyaya Şifa Oluyor

Kalp, Beyin ve Kemik Dostu: Muğla’dan Özel Araçlarla Yola Çıkıyor, Dünyaya Şifa Oluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 21:16
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Kalp, beyin ve kemik sağlığı açısından büyük önem taşıyan su ürünleri sektöründe Muğla, Türkiye genelindeki öncü konumunu sürdürüyor. Kent genelinde yetiştirilen çipura ve levrek türü balıklar ile canlı yavru balıklar, özel sistemlerle donatılan nakliye araçları vasıtasıyla küresel pazarlara sevk ediliyor.

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Kentteki Üretim Tesisleri Türkiye Genelindeki İhtiyacın Büyük Kısmını Karşılıyor

Kentteki Üretim Tesisleri Türkiye Genelindeki İhtiyacın Büyük Kısmını Karşılıyor

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğindeki toplam üretimin %26'sını üstlenen Muğla, 167 bin tonluk hacimle ilk sırada yer alıyor. İl sınırları dâhilinde faaliyet gösteren 342 üretim tesisinde yıllık ortalama 180 bin tonluk üretim gerçekleştirilirken, bu faaliyetler sonucunda ülke ekonomisine yaklaşık 750 milyon dolarlık ihracat geliri kazandırılıyor.

Yavru Balık Yetiştiriciliği Sektörün En Önemli İhracat Kalemleri Arasına Giriyor

Yavru Balık Yetiştiriciliği Sektörün En Önemli İhracat Kalemleri Arasına Giriyor

Bölgedeki 23 deniz balıkları kuluçkahanesi, yıllık yaklaşık 900 milyon adet yavru balık yetiştirme kapasitesini bünyesinde barındırıyor. Türkiye'nin yavru balık ihtiyacının %75'lik bölümünü karşılayan kentte, üretilen balıkların büyük bir kısmı iç pazardaki tesislere aktarılırken bir bölümü de ihraç ediliyor. Geçtiğimiz dönemde 33 milyon adet yavru balık, Kuveyt, Umman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Arnavutluk'un da aralarında yer aldığı 5 farklı ülkeye ulaştırılıyor. Özel iklimlendirme ve oksijen sistemlerine sahip kara araçları, kargo uçakları ile gemiler sevkiyatta aktif rol oynuyor.

Yetkililer Yavru Balık İhracatında Yeni Hedefleri Kamuoyuyla Paylaşıyor

Yetkililer Yavru Balık İhracatında Yeni Hedefleri Kamuoyuyla Paylaşıyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, su ürünleri sektörünün kent ekonomisindeki en temel paydaşlardan biri olduğunu ifade ediyor. Üretimin Türkiye toplamının üçte birine denk geldiğini belirten Baydar, yetişkin balık ihracatının yanı sıra yavru balık satışı ile de yüksek katma değer yaratıldığını vurguluyor. Kuluçkahanelerin tam kapasite kullanımıyla birlikte önümüzdeki süreçte yavru balık ihracat rakamlarının daha da üst seviyelere çıkarılması hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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