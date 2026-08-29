Kalp, Beyin ve Kemik Dostu: Muğla’dan Özel Araçlarla Yola Çıkıyor, Dünyaya Şifa Oluyor
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Kalp, beyin ve kemik sağlığı açısından büyük önem taşıyan su ürünleri sektöründe Muğla, Türkiye genelindeki öncü konumunu sürdürüyor. Kent genelinde yetiştirilen çipura ve levrek türü balıklar ile canlı yavru balıklar, özel sistemlerle donatılan nakliye araçları vasıtasıyla küresel pazarlara sevk ediliyor.
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Kentteki Üretim Tesisleri Türkiye Genelindeki İhtiyacın Büyük Kısmını Karşılıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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