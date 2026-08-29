Kalp, Beyin ve Kemik Dostu: Muğla’dan Özel Araçlarla Yola Çıkıyor, Dünyaya Şifa Oluyor

Bölgedeki 23 deniz balıkları kuluçkahanesi, yıllık yaklaşık 900 milyon adet yavru balık yetiştirme kapasitesini bünyesinde barındırıyor. Türkiye'nin yavru balık ihtiyacının %75'lik bölümünü karşılayan kentte, üretilen balıkların büyük bir kısmı iç pazardaki tesislere aktarılırken bir bölümü de ihraç ediliyor. Geçtiğimiz dönemde 33 milyon adet yavru balık, Kuveyt, Umman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Arnavutluk'un da aralarında yer aldığı 5 farklı ülkeye ulaştırılıyor. Özel iklimlendirme ve oksijen sistemlerine sahip kara araçları, kargo uçakları ile gemiler sevkiyatta aktif rol oynuyor.