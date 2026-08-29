500 Yıldır Tek Damla Yağmayan Çöle Yağmur Yağınca "İmkansız" Denilen Olay Gerçekleşti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
Şili’nin kuzeyinde yer alan ve yeryüzünün en kurak coğrafyalarından biri kabul edilen Atacama Çölü, bölgede etkisini gösteren sıra dışı sağanak yağışların ardından eşsiz bir dönüşüm sürecine sahne oluyor. Asırlar boyunca ölçülebilir bir yağışın kaydedilmediği bölgeleri barındıran 105 bin kilometrekarelik devasa alanda, yağış miktarının kritik eşiği aşmasıyla birlikte toprak altındaki milyonlarca tohum çimlenme evresine geçiyor. Yıllardır uykuda bekleyen bu tohumların aynı anda hayat bulması, çöl zeminini göz alıcı renklerden oluşan bir flora örtüsüyle kaplıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toprak Altında Uykuda Bekleyen Tohumlar Hayat Buldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küresel İklim Hareketleri Çöldeki Uyanışı Tetikliyor
Ekosistemi Korumak Amacıyla Yasal Önlemler Devreye Giriyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın