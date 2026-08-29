article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
500 Yıldır Tek Damla Yağmayan Çöle Yağmur Yağınca "İmkansız" Denilen Olay Gerçekleşti

500 Yıldır Tek Damla Yağmayan Çöle Yağmur Yağınca "İmkansız" Denilen Olay Gerçekleşti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 19:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şili’nin kuzeyinde yer alan ve yeryüzünün en kurak coğrafyalarından biri kabul edilen Atacama Çölü, bölgede etkisini gösteren sıra dışı sağanak yağışların ardından eşsiz bir dönüşüm sürecine sahne oluyor. Asırlar boyunca ölçülebilir bir yağışın kaydedilmediği bölgeleri barındıran 105 bin kilometrekarelik devasa alanda, yağış miktarının kritik eşiği aşmasıyla birlikte toprak altındaki milyonlarca tohum çimlenme evresine geçiyor. Yıllardır uykuda bekleyen bu tohumların aynı anda hayat bulması, çöl zeminini göz alıcı renklerden oluşan bir flora örtüsüyle kaplıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toprak Altında Uykuda Bekleyen Tohumlar Hayat Buldu

Toprak Altında Uykuda Bekleyen Tohumlar Hayat Buldu

Yıllık ortalama yağış miktarının son derece düşük seviyelerde seyrettiği bölgede, yağış miktarının 15 milimetrelik eşik değerini aşması ve hava sıcaklığının uygun şartlara ulaşması hayati rol oynuyor. Botanik literatüründe 'jeofit' olarak tanımlanan ve toprak altında canlılıklarını uzun yıllar koruyabilen tohumlar, nem oranının artmasıyla aktif hale geliyor. Mor, sarı ve kırmızı renklerin hakim olduğu 200’ün üzerinde bitki türü yüzeye çıkarak kurak araziyi geniş bir botanik bahçesine dönüştürüyor.

Küresel İklim Hareketleri Çöldeki Uyanışı Tetikliyor

Küresel İklim Hareketleri Çöldeki Uyanışı Tetikliyor

Söz konusu vejetasyon süreci, Pasifik Okyanusu kaynaklı El Niño akıntısının atmosferik sirkülasyonu değiştirmesi ve nemli hava kütlelerini karaya yönlendirmesiyle gerçekleşiyor. Ortalama altı yıllık periyotlarla tekrarlanan bu döngüde yağışın miktarı ve düşüş biçimi büyük hassasiyet taşıyor. Güney Yarımküre ilkbaharına denk gelen eylül-kasım döneminde görünür olan bu özel bitki örtüsü, sıcaklıkların yükselmesi ve buharlaşmanın artmasıyla birlikte tohumlarını toprağa bırakıp yeniden kuruma evresine giriyor.

Ekosistemi Korumak Amacıyla Yasal Önlemler Devreye Giriyor

Ekosistemi Korumak Amacıyla Yasal Önlemler Devreye Giriyor

Bölgesel yönetimler Vallenar, Copiapó ve Llanos de Challe Ulusal Parkı çevresinde gözlemlenen bu hassas doğa olayını korumak amacıyla tedbirleri artırıyor. Çiçek tabakalarına verilen zararların önüne geçmek adına idari para cezaları uygulanırken, ekosistemi doğrudan koruma altına alacak yeni ulusal park projeleri yürütülüyor. Benzer vejetasyon hareketliliklerinin diğer kurak coğrafyalarda da ekstratropikal siklon yağışları sonrası NASA uydularınca kaydedildiği biliniyor. Atacama'da yaşanan bu uyanış, doğanın zorlu şartlar altında dahi yaşamı koruma yeteneğini belgeliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın