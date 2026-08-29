500 Yıldır Tek Damla Yağmayan Çöle Yağmur Yağınca "İmkansız" Denilen Olay Gerçekleşti

Şili’nin kuzeyinde yer alan ve yeryüzünün en kurak coğrafyalarından biri kabul edilen Atacama Çölü, bölgede etkisini gösteren sıra dışı sağanak yağışların ardından eşsiz bir dönüşüm sürecine sahne oluyor. Asırlar boyunca ölçülebilir bir yağışın kaydedilmediği bölgeleri barındıran 105 bin kilometrekarelik devasa alanda, yağış miktarının kritik eşiği aşmasıyla birlikte toprak altındaki milyonlarca tohum çimlenme evresine geçiyor. Yıllardır uykuda bekleyen bu tohumların aynı anda hayat bulması, çöl zeminini göz alıcı renklerden oluşan bir flora örtüsüyle kaplıyor.

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