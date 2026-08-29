Sadece Yaz Aylarında Görülebiliyor: Denizin İçinden Yürüyerek Adadan Adaya Geçiyorlar
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz aylarında yaşanan doğal su çekilmesi, bölge turizmine farklı bir boyut kazandırdı. Cunda Adası ile Maden Adası arasında kalan ve 'Yalancı Boğaz' olarak adlandırılan mevkide suların sığlaşmasıyla ortaya çıkan güzergah, tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Deniz suyunun çekilmesini fırsat bilen ziyaretçiler, kıyıdan karşı adaya suyun içinden yürüyerek geçme olanağı buldu. Sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle popülaritesi artan bölge, sıra dışı bir yürüyüş deneyimi yaşamak isteyen çok sayıda turisti ağırlamaya devam etti.
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Yaklaşık 500 Metrelik Taşlı Yol Ziyaretçilere Büyüleyici Bir Ada Manzarası Sunuyor
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Uzmanlar Güçlü Akıntı ve Ani Su Yükselmelerine Karşı Ziyaretçileri Dikkatli Olmaya Çağırıyor
Bölgeyi Keşfeden Tatilciler Yalancı Boğaz'daki Deneyimin Rahatlatıcı Olduğunu Dile Getiriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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