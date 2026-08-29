Sadece Yaz Aylarında Görülebiliyor: Denizin İçinden Yürüyerek Adadan Adaya Geçiyorlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz aylarında yaşanan doğal su çekilmesi, bölge turizmine farklı bir boyut kazandırdı. Cunda Adası ile Maden Adası arasında kalan ve 'Yalancı Boğaz' olarak adlandırılan mevkide suların sığlaşmasıyla ortaya çıkan güzergah, tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Deniz suyunun çekilmesini fırsat bilen ziyaretçiler, kıyıdan karşı adaya suyun içinden yürüyerek geçme olanağı buldu. Sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle popülaritesi artan bölge, sıra dışı bir yürüyüş deneyimi yaşamak isteyen çok sayıda turisti ağırlamaya devam etti.

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