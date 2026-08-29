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Sadece Yaz Aylarında Görülebiliyor: Denizin İçinden Yürüyerek Adadan Adaya Geçiyorlar

Sadece Yaz Aylarında Görülebiliyor: Denizin İçinden Yürüyerek Adadan Adaya Geçiyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 18:40
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz aylarında yaşanan doğal su çekilmesi, bölge turizmine farklı bir boyut kazandırdı. Cunda Adası ile Maden Adası arasında kalan ve 'Yalancı Boğaz' olarak adlandırılan mevkide suların sığlaşmasıyla ortaya çıkan güzergah, tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Deniz suyunun çekilmesini fırsat bilen ziyaretçiler, kıyıdan karşı adaya suyun içinden yürüyerek geçme olanağı buldu. Sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle popülaritesi artan bölge, sıra dışı bir yürüyüş deneyimi yaşamak isteyen çok sayıda turisti ağırlamaya devam etti.

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Yaklaşık 500 Metrelik Taşlı Yol Ziyaretçilere Büyüleyici Bir Ada Manzarası Sunuyor

Yaklaşık 500 Metrelik Taşlı Yol Ziyaretçilere Büyüleyici Bir Ada Manzarası Sunuyor

Geçiş güzergahını kullanan ziyaretçiler, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki doğal taşlı hatta ilerleyerek eşsiz ada manzarasının tadını çıkardı. Berrak suda yürürken çevredeki deniz canlılarını gözlemleme fırsatı yakalayan tatilciler, bu anları fotoğraf ve videolarla kayda aldı. Deniz seviyesinin yer yer bel hizasına kadar yükseldiği ve güçlü akıntıların etkili olduğu bölgede yetkililer, güvenliğin sağlanması amacıyla muhtelif noktalara uyarı tabelaları yerleştirdi.

Uzmanlar Güçlü Akıntı ve Ani Su Yükselmelerine Karşı Ziyaretçileri Dikkatli Olmaya Çağırıyor

Uzmanlar Güçlü Akıntı ve Ani Su Yükselmelerine Karşı Ziyaretçileri Dikkatli Olmaya Çağırıyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, alandaki su seviyesinin zaman zaman aniden yükseldiğini ifade etti. Doğal çevrenin titizlikle korunması gerektiğine işaret eden Özgültekin, akıntı riskine karşı bölgeye kesinlikle tek başına gidilmemesi hususunda uyarılarda bulundu. Güzergahtaki derin çukurların tehlike oluşturduğunu vurgulayan Özgültekin, yüzme bilmeyen kişilerin yürüyüş yapmaması gerektiğini belirterek, geçişlerin rehber eşliğindeki grup turlarıyla gerçekleştirilmesini tavsiye etti.

Bölgeyi Keşfeden Tatilciler Yalancı Boğaz'daki Deneyimin Rahatlatıcı Olduğunu Dile Getiriyor

Bölgeyi Keşfeden Tatilciler Yalancı Boğaz'daki Deneyimin Rahatlatıcı Olduğunu Dile Getiriyor

Almanya'dan ailesiyle birlikte gelen Yaşar Toplucuk, denizin içinden yürümenin son derece keyifli bir his yarattığını ancak dönüş yolunda akıntı nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini beyan etti. İstanbul'dan bölgeyi ziyarete gelen Burak Çıbıkçı ise sosyal medyada gördükleri rotanın beklentilerini karşıladığını, temiz suda yürümenin yüzmeye kıyasla çok daha rahatlatıcı bir etki bıraktığını söyledi. Benzer şekilde Gönül Yaşar suyun berraklığından memnun kaldığını aktarırken, ailesiyle bölgeye gelen 14 yaşındaki Mustafa Kartal da adalar arasında yürümekten büyük keyif aldıklarını belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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