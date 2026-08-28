2 Zenginin İnatlaşması Yüzünden Köy Halkı İkiye Bölündü: Asırlık Köy Yolunu Kapattılar
Fransa’nın güneyindeki Provence bölgesinde yer alan yaklaşık 1.000 nüfuslu Ansouis köyü, yıllardır çözülemeyen bir köprü anlaşmazlığıyla gündeme geliyor. Tarihi şatonun gölgesinde huzurlu bir yaşam süren yerel halk, belediye yönetimi ile şatonun yeni sahipleri arasındaki anlaşmazlığın kurbanı haline geliyor. Krizin odağında ise 2008 yılında el değiştiren Ansouis Şatosu'nun eski sahipleri ile mülkü açık artırmada satın alan varlıklı Rousset-Rouvière çifti arasındaki gerilim yer alıyor. Belediye Başkanı Géraud de Sabran-Pontevès’in ailesine ait olan tarihi mülkün aile içi anlaşmazlıklar sonucunda satılması, taraflar arasındaki husumetin başlangıç noktasını oluşturuyor.
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Belediye Yönetimi Güvenlik Gerekçesiyle Ana Yolu Trafiğe Kapatma Kararı Aldı
Ulaşım Engeli Turizm Sezonunda Köy Esnafını Ekonomik Darboğaza Sürükledi
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