2 Zenginin İnatlaşması Yüzünden Köy Halkı İkiye Bölündü: Asırlık Köy Yolunu Kapattılar

Yıllardır süren davalar ve bilirkişi raporları arasında çıkmaza giren konuyla ilgili olarak bölge yönetimi devreye giriyor. Belediye başkanı, bölgesel fonların desteğiyle geçici onarımın üstlenileceğini ve yolun 21 Eylül tarihi itibarıyla yeniden ulaşıma açılacağını duyuruyor. Ancak köy esnafı, henüz fiili bir çalışmanın başlamamış olması sebebiyle açıklamalara şüpheyle yaklaşıyor. Anlaşmazlığın temel sebebi olan şato sahipleri ile belediye arasındaki husumetin ise köprü açılsa dahi devam edeceği öngörülüyor.