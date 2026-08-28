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2 Zenginin İnatlaşması Yüzünden Köy Halkı İkiye Bölündü: Asırlık Köy Yolunu Kapattılar

2 Zenginin İnatlaşması Yüzünden Köy Halkı İkiye Bölündü: Asırlık Köy Yolunu Kapattılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 17:37
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Fransa’nın güneyindeki Provence bölgesinde yer alan yaklaşık 1.000 nüfuslu Ansouis köyü, yıllardır çözülemeyen bir köprü anlaşmazlığıyla gündeme geliyor. Tarihi şatonun gölgesinde huzurlu bir yaşam süren yerel halk, belediye yönetimi ile şatonun yeni sahipleri arasındaki anlaşmazlığın kurbanı haline geliyor. Krizin odağında ise 2008 yılında el değiştiren Ansouis Şatosu'nun eski sahipleri ile mülkü açık artırmada satın alan varlıklı Rousset-Rouvière çifti arasındaki gerilim yer alıyor. Belediye Başkanı Géraud de Sabran-Pontevès’in ailesine ait olan tarihi mülkün aile içi anlaşmazlıklar sonucunda satılması, taraflar arasındaki husumetin başlangıç noktasını oluşturuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.nytimes.com/2026/08/18/wo...
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Belediye Yönetimi Güvenlik Gerekçesiyle Ana Yolu Trafiğe Kapatma Kararı Aldı

Belediye Yönetimi Güvenlik Gerekçesiyle Ana Yolu Trafiğe Kapatma Kararı Aldı

Haziran ayında belediye tarafından alınan kararla, yaklaşık 6,7 metre yüksekliğindeki kemerli taş köprünün altından geçen ana yol araç trafiğine kapatılıyor. Yapısal zayıflıkları gerekçe gösteren 83 yaşındaki belediye başkanı, olası taş düşmesi risklerine karşı bu önlemin zorunlu olduğunu savunuyor. Köyü ikiye bölen ve altı yıl içinde dördüncü kez uygulanan bu kısıtlama, yerel halk ve esnaf tarafından tepkiyle karşılanıyor. Mahalle sakinleri güvenlik gerekçesini inandırıcı bulmazken, kapanma kararının arkasında belediye başkanının şatonun kaybından duyduğu kişisel kırgınlığın yattığını ileri sürüyor.

Ulaşım Engeli Turizm Sezonunda Köy Esnafını Ekonomik Darboğaza Sürükledi

Ulaşım Engeli Turizm Sezonunda Köy Esnafını Ekonomik Darboğaza Sürükledi

Köprünün mülkiyet hakları ve restorasyon masraflarının kime ait olduğu konusundaki hukuki süreç devam ederken, durumdan en büyük zararı köy esnafı görüyor. Navigasyon uygulamalarının yolu kapalı göstermesi nedeniyle turistlerin bölgeden uzaklaştığı belirtiliyor. Yaz sezonunda satışlarında %25 oranında düşüş yaşayan işletmeler, vitrinlerine astıkları pankartlarla duruma tepki gösteriyor. 2022 yılında verilen yargı kararında hasarın araç geçişlerinden kaynaklandığı ve sorumluluğun yerel yönetime ait olduğu belirtilse de taraflar uzlaşma sağlayamıyor.

Bölge Yönetiminin Devreye girmesiyle Geçici Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Bölge Yönetiminin Devreye girmesiyle Geçici Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Yıllardır süren davalar ve bilirkişi raporları arasında çıkmaza giren konuyla ilgili olarak bölge yönetimi devreye giriyor. Belediye başkanı, bölgesel fonların desteğiyle geçici onarımın üstlenileceğini ve yolun 21 Eylül tarihi itibarıyla yeniden ulaşıma açılacağını duyuruyor. Ancak köy esnafı, henüz fiili bir çalışmanın başlamamış olması sebebiyle açıklamalara şüpheyle yaklaşıyor. Anlaşmazlığın temel sebebi olan şato sahipleri ile belediye arasındaki husumetin ise köprü açılsa dahi devam edeceği öngörülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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