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Green Street Hooligans'a İlham Olan Derbi: Millwall - West Ham 100. Kez Karşı Karşıya

Green Street Hooligans'a İlham Olan Derbi: Millwall - West Ham 100. Kez Karşı Karşıya

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 11:50
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Millwall ile West Ham United, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü The Den'de 14 yıl aradan sonra ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geliyor. Championship'teki bu randevu, iki Londra kulübü arasında oynanan 100. resmi maç olacak. İkili en son Şubat 2012'de sahaya çıkmıştı; geride kalan 99 maçın 38'ini Millwall, 34'ünü West Ham kazanırken 27 maç berabere bitti. Ancak rakamların ötesinde bu derbi, İngiliz futbolunun en gergin rekabetlerinden biri olarak biliniyor. Rekabetin kökleri 19. yüzyılda Thames kıyısındaki rakip liman işçilerine kadar uzanıyor; holiganlık tarihi ise sinemaya bile konu olan Green Street Hooligans filmiyle popüler kültüre taşınmış durumda.

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Rekabetin Kökeni: Thames Kıyısındaki Rakip Liman İşçileri

Rekabetin Kökeni: Thames Kıyısındaki Rakip Liman İşçileri

Millwall ile West Ham arasındaki husumet, kulüplerin ilk hallerine kadar iniyor: Millwall Rovers ile West Ham'ın önceki adı olan Thames Ironworks, 19. yüzyılın sonunda birbirine yaklaşık 5 kilometre mesafede kuruldu. İki kulübün taraftarları da büyük ölçüde Thames Nehri kıyısında çalışan, nakliye sözleşmeleri için birbiriyle yarışan rakip firmaların liman işçileriydi.

Gerilim, 1926'daki genel liman işçileri grevi sırasında Millwall tersanesindeki işçilerin grevi kırmasıyla had safhaya ulaştı; bu durum nehrin karşı yakasındaki liman işçilerini derinden öfkelendirdi. Tower Bridge'in iki yakasına yayılan bu ayrım, South Bermondsey ile East End arasında bugüne kadar süren bir sosyoekonomik bölünmeye dönüştü.

Sinemaya Bile Konu Oldu: Holiganlık Tarihi ve Green Street Hooligans Bağlantısı

Sinemaya Bile Konu Oldu: Holiganlık Tarihi ve Green Street Hooligans Bağlantısı

On yıllar boyunca sahadaki rekabet, West Ham'ın Inter City Firm'i ile Millwall'ın Bushwackers'ının etkisiyle sık sık şiddete dönüştü. 1972'de iki kulüp, Millwall'da forma giyen ve kariyerine West Ham'da başlayan Harry Cripps'in jübile maçında karşılaştı; karşılaşma iki kulübün holigan gruplarının sahanın hem içinde hem dışında giriştiği yoğun kavgalarla gölgelendi. Dört yıl sonra Millwall taraftarı Ian Pratt, New Cross tren istasyonunda West Ham taraftarlarıyla çıkan bir kavga sırasında trenden düşerek hayatını kaybetti. 1986'da West Ham taraftarı Terry Burns'ün öldürülmesiyle trajedi yeniden yaşanırken, 2009'da Upton Park dışında da geniş çaplı olaylar çıktı. O tarihten bu yana derbi maçlarının güvenli şekilde oynanabilmesi için Metropolitan Police'in yoğun güvenlik operasyonları gerekiyor.

Bu holiganlık kültürü sinemaya da taşındı. Yönetmenliğini Lexi Alexander'ın üstlendiği, başrollerini Elijah Wood ve Charlie Hunnam'ın paylaştığı 2005 yapımı Green Street Hooligans, adını doğrudan West Ham'ın eski stadyumu Boleyn Ground'un bulunduğu Green Street'ten alan kurgusal taraftar grubu Green Street Elite (GSE) üzerinden anlatılıyor. Filmin doruk noktasındaki büyük kavga sahnesinde GSE'nin rakibi konumundaki grup, gerçek hayattaki Millwall taraftar grubuyla ittifak kuruyor; bu kurgu, iki kulüp arasındaki gerçek rekabetten ilhamını doğrudan alıyor.

Eylül ayındaki The Den karşılaşmasının ardından rövanş, 20 Şubat 2027'de London Stadium'da oynanacak; bu maç aynı zamanda iki takımın London Stadium'da oynayacağı ilk karşılaşma olacak. Millwall, West Ham'ı kendi sahasında en son 14 Mayıs 1979'da yenebildiği için 100. randevu, yerel üstünlük açısından da kritik önem taşıyor. 14 yıl aradan sonra oynanacak bu 100. karşılaşma, iki takımın taraftarları için de gerilimi yeniden tepe noktasına taşıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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