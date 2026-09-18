Green Street Hooligans'a İlham Olan Derbi: Millwall - West Ham 100. Kez Karşı Karşıya
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Millwall ile West Ham United, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü The Den'de 14 yıl aradan sonra ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geliyor. Championship'teki bu randevu, iki Londra kulübü arasında oynanan 100. resmi maç olacak. İkili en son Şubat 2012'de sahaya çıkmıştı; geride kalan 99 maçın 38'ini Millwall, 34'ünü West Ham kazanırken 27 maç berabere bitti. Ancak rakamların ötesinde bu derbi, İngiliz futbolunun en gergin rekabetlerinden biri olarak biliniyor. Rekabetin kökleri 19. yüzyılda Thames kıyısındaki rakip liman işçilerine kadar uzanıyor; holiganlık tarihi ise sinemaya bile konu olan Green Street Hooligans filmiyle popüler kültüre taşınmış durumda.
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Rekabetin Kökeni: Thames Kıyısındaki Rakip Liman İşçileri
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Sinemaya Bile Konu Oldu: Holiganlık Tarihi ve Green Street Hooligans Bağlantısı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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