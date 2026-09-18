Green Street Hooligans'a İlham Olan Derbi: Millwall - West Ham 100. Kez Karşı Karşıya

On yıllar boyunca sahadaki rekabet, West Ham'ın Inter City Firm'i ile Millwall'ın Bushwackers'ının etkisiyle sık sık şiddete dönüştü. 1972'de iki kulüp, Millwall'da forma giyen ve kariyerine West Ham'da başlayan Harry Cripps'in jübile maçında karşılaştı; karşılaşma iki kulübün holigan gruplarının sahanın hem içinde hem dışında giriştiği yoğun kavgalarla gölgelendi. Dört yıl sonra Millwall taraftarı Ian Pratt, New Cross tren istasyonunda West Ham taraftarlarıyla çıkan bir kavga sırasında trenden düşerek hayatını kaybetti. 1986'da West Ham taraftarı Terry Burns'ün öldürülmesiyle trajedi yeniden yaşanırken, 2009'da Upton Park dışında da geniş çaplı olaylar çıktı. O tarihten bu yana derbi maçlarının güvenli şekilde oynanabilmesi için Metropolitan Police'in yoğun güvenlik operasyonları gerekiyor.

Bu holiganlık kültürü sinemaya da taşındı. Yönetmenliğini Lexi Alexander'ın üstlendiği, başrollerini Elijah Wood ve Charlie Hunnam'ın paylaştığı 2005 yapımı Green Street Hooligans, adını doğrudan West Ham'ın eski stadyumu Boleyn Ground'un bulunduğu Green Street'ten alan kurgusal taraftar grubu Green Street Elite (GSE) üzerinden anlatılıyor. Filmin doruk noktasındaki büyük kavga sahnesinde GSE'nin rakibi konumundaki grup, gerçek hayattaki Millwall taraftar grubuyla ittifak kuruyor; bu kurgu, iki kulüp arasındaki gerçek rekabetten ilhamını doğrudan alıyor.

Eylül ayındaki The Den karşılaşmasının ardından rövanş, 20 Şubat 2027'de London Stadium'da oynanacak; bu maç aynı zamanda iki takımın London Stadium'da oynayacağı ilk karşılaşma olacak. Millwall, West Ham'ı kendi sahasında en son 14 Mayıs 1979'da yenebildiği için 100. randevu, yerel üstünlük açısından da kritik önem taşıyor. 14 yıl aradan sonra oynanacak bu 100. karşılaşma, iki takımın taraftarları için de gerilimi yeniden tepe noktasına taşıyor.