Hayri Cem Yazio: Holiganizm ve Fanatizm

Günümüzden 100 yıl önce, kurduğu çete ile Londra’nın altını üstüne getiren sokak serserisi Patrick Holigan, isminin tüm dünyaca tanınıp, kendisi gibi insanlarının eylemlerini tanımlamakta kullanılacağını bilseydi kendi ile gurur duyardı.

Holiganizm kavramı ilk kez 1898 yılında, Daily News gazetesinin, maçlarda kavga çıkaran fanatik grupları tanımlamak için kullanılmıştır. Holiganizmin özellikle futbol karşılaşmalarında meydana çıkma nedeni ise; holiganların büyük çoğunluğunun işsiz ya da işçi sınıfı mensubu olmaları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırmalar, holiganların büyük çoğunluğunun alkol ve uyuşturucu düşkünü oldukları ortaya koymuştur.