Belediyeden Şaşırtan Tuvalet Kararı: 10 Dakikayı Geçince Kapı Kendiliğinden Açılacak
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Kaynak: https://www.nyc.gov/mayors-office/new...
New York’ta hayata geçirilen yeni nesil umumi tuvaletlerde dikkat çeken bir sistem kullanılacak. İçeride 10 dakikadan fazla kalanların kapısı otomatik olarak açılırken, süre dolmadan önce kullanıcıya sesli uyarılar yapılacak.
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New York’ta umumi tuvalet kullanımına ilişkin dikkat çeken bir uygulama hayata geçiriliyor.
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Tuvalete Girmek İçin Telefon Şart Değil
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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