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Belediyeden Şaşırtan Tuvalet Kararı: 10 Dakikayı Geçince Kapı Kendiliğinden Açılacak

Belediyeden Şaşırtan Tuvalet Kararı: 10 Dakikayı Geçince Kapı Kendiliğinden Açılacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 12:08
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New York’ta hayata geçirilen yeni nesil umumi tuvaletlerde dikkat çeken bir sistem kullanılacak. İçeride 10 dakikadan fazla kalanların kapısı otomatik olarak açılırken, süre dolmadan önce kullanıcıya sesli uyarılar yapılacak.

Kaynak: https://www.nyc.gov/mayors-office/new...
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New York’ta umumi tuvalet kullanımına ilişkin dikkat çeken bir uygulama hayata geçiriliyor.

New York’ta umumi tuvalet kullanımına ilişkin dikkat çeken bir uygulama hayata geçiriliyor.

Kentte kurulmaya başlanan yeni nesil modüler tuvaletlerde kullanıcıların içeride kalabileceği süre 10 dakikayla sınırlandırılırken, süre dolduğunda kapı otomatik olarak açılacak.

Tuvalette 10 Dakika Sınırı Olacak

New York’ta hayata geçirilen pilot proje kapsamında kurulacak yeni umumi tuvaletlerde içeride geçirilen süre elektronik sistemle takip edilecek. Kullanıcılar süre dolmadan önce iki kez sesli olarak uyarılacak.

İlk uyarı 5. dakikada, ikinci uyarı ise 8. dakikada yapılacak. Buna rağmen kişi tuvaletten çıkmaz ve süre 10 dakikaya ulaşırsa son bir uyarının ardından kapı otomatik şekilde açılacak.

Yetkililer, sistemin yalnızca tuvaletlerin uzun süre tek kişi tarafından kullanılmasını önlemek için değil, içeride meydana gelebilecek sağlık sorunlarının daha hızlı fark edilmesi için de tasarlandığını belirtiyor.

Tuvalete Girmek İçin Telefon Şart Değil

Tuvalete Girmek İçin Telefon Şart Değil

Yeni sistemde tuvaletlerin kapıları da klasik umumi tuvaletlerden farklı çalışacak. Kullanıcılar telefonlarından kısa mesaj göndererek, QR kod okutarak veya ilgili uygulama üzerinden kapıyı açabilecek.

Akıllı telefon kullanmayan kişiler için de alternatif bir yöntem bulunuyor. Çevredeki işletmeler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla dağıtılacak özel kartlarla tuvaletlere giriş yapılabilecek.

17 Farklı Noktaya Kurulacak

New York Belediyesi'nin yaklaşık 4 milyon dolarlık pilot projesi kapsamında kent genelinde 17 modüler tuvalet kurulacak. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island'da yer alacak yapılar bir yıl boyunca test edilecek.

Ücretsiz kullanılacak tuvaletler her gün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Temassız kullanım amacıyla tasarlanan yapılarda tuvalet ve lavabonun yanı sıra iklimlendirme sistemi ile bebek bakım alanı da bulunacak.

Pilot proje kapsamında belirlenen noktalar arasında Yankee Stadium çevresi, Cooper Square ve Columbus Park gibi yoğun kullanılan bölgeler de yer alıyor.

New York yönetimi, bir yıllık deneme sürecinde sistemin nasıl çalıştığını değerlendirecek. Elde edilen sonuçlara göre uygulamanın daha fazla noktaya yayılması planlanıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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