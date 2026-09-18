Belediyeden Şaşırtan Tuvalet Kararı: 10 Dakikayı Geçince Kapı Kendiliğinden Açılacak

Yeni sistemde tuvaletlerin kapıları da klasik umumi tuvaletlerden farklı çalışacak. Kullanıcılar telefonlarından kısa mesaj göndererek, QR kod okutarak veya ilgili uygulama üzerinden kapıyı açabilecek.

Akıllı telefon kullanmayan kişiler için de alternatif bir yöntem bulunuyor. Çevredeki işletmeler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla dağıtılacak özel kartlarla tuvaletlere giriş yapılabilecek.

17 Farklı Noktaya Kurulacak

New York Belediyesi'nin yaklaşık 4 milyon dolarlık pilot projesi kapsamında kent genelinde 17 modüler tuvalet kurulacak. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island'da yer alacak yapılar bir yıl boyunca test edilecek.

Ücretsiz kullanılacak tuvaletler her gün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Temassız kullanım amacıyla tasarlanan yapılarda tuvalet ve lavabonun yanı sıra iklimlendirme sistemi ile bebek bakım alanı da bulunacak.

Pilot proje kapsamında belirlenen noktalar arasında Yankee Stadium çevresi, Cooper Square ve Columbus Park gibi yoğun kullanılan bölgeler de yer alıyor.

New York yönetimi, bir yıllık deneme sürecinde sistemin nasıl çalıştığını değerlendirecek. Elde edilen sonuçlara göre uygulamanın daha fazla noktaya yayılması planlanıyor.