18 Eylül Altın Fiyatlarında Sürpriz Hareketlilik! Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Bugün Kaç TL?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Küresel piyasalarda gözler bir yandan dev merkez bankalarının faiz kararlarına bir yandan da emtia fiyatlarındaki sert dalgalanmalara çevrilmiş durumda. 18 Eylül Cuma günü itibarıyla serbest piyasada işlemler hız kazanırken, altın fiyatlarında dengeler yeniden kuruluyor. Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18 Eylül 2026: Altın fiyatları ne kadar?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın