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18 Eylül Altın Fiyatlarında Sürpriz Hareketlilik! Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Bugün Kaç TL?

18 Eylül Altın Fiyatlarında Sürpriz Hareketlilik! Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Bugün Kaç TL?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 12:36
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Küresel piyasalarda gözler bir yandan dev merkez bankalarının faiz kararlarına bir yandan da emtia fiyatlarındaki sert dalgalanmalara çevrilmiş durumda. 18 Eylül Cuma günü itibarıyla serbest piyasada işlemler hız kazanırken, altın fiyatlarında dengeler yeniden kuruluyor. Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum.

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18 Eylül 2026: Altın fiyatları ne kadar?

18 Eylül 2026: Altın fiyatları ne kadar?

17 Eylül Perşembe günü altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatlarında son durum merak edilirken gram altın, çeyrek altın, yarım altının yeni fiyatı ortaya çıktı. İşte altın fiyatlarında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 893 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 144 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22 bin 287 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 43 bin 340 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44 bin 438 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 386 dolar

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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