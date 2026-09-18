Katılımevim ve Birevim Yatırımcılarına Nefes Aldıran Haber: Yatırılan Paralar İçin Açıklama Geldi
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Pusula Finans Holding'te yaşanan sıkıntılar ve Tera Grubu'na bağlı bazı fonların tasfiye edilmesi, tasarruf finansman sektörünün öncülerinden Katılımevim ve Birevim'e para yatıranları tedirgin etmişti. Emlak Katılım Bankası'nın bu iki şirketi satın almak için görüşmelere başladığını duyurması yatırımcıların içini rahatlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sürecin tam olarak yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu açıkladı.
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Emlak Katılım sürece resmen dahil oldu.
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Katılımevim ve Birevim açıklaması.
"İlave tedbir çalışması yapılacak."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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