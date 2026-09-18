Katılımevim ve Birevim Yatırımcılarına Nefes Aldıran Haber: Yatırılan Paralar İçin Açıklama Geldi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, 'Emlak Katılım konut finansmanı konusunda uzman bankamız. Katılımevim ve Birevim de bu alanda faaliyet gösteriyor. Emlak Katılım dün itibarıyla bir süreç başlattı. Bu süreç oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Rekabet Kurumu, BDDK ve SPK'da onay sürecine bakacak' dedi.

Böylece iki şirkete tasarruflarını yatıran vatandaşların parasının güvence altına alınması için resmi bir çatı belirlenmiş oldu.

Bakan Mehmet Şimşek, bankacılık dışı finans sektöründeki hızlı büyümeye de dikkat çekti. Bakan, son yıllarda bu alanda çok hızlı bir büyüme yaşandığını belirterek, konuya ilişkin ilave tedbir çalışması yapılacağını söyledi. Ev ve araba almak isteyenlerin birikimlerini yönettiği tasarruf finansman şirketleri için bankalar gibi daha katı kurallara ihtiyaç olduğunu net biçimde ifade etti.