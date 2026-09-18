article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Katılımevim ve Birevim Yatırımcılarına Nefes Aldıran Haber: Yatırılan Paralar İçin Açıklama Geldi

Katılımevim ve Birevim Yatırımcılarına Nefes Aldıran Haber: Yatırılan Paralar İçin Açıklama Geldi

Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Konut
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 11:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pusula Finans Holding'te yaşanan sıkıntılar ve Tera Grubu'na bağlı bazı fonların tasfiye edilmesi, tasarruf finansman sektörünün öncülerinden Katılımevim ve Birevim'e para yatıranları tedirgin etmişti. Emlak Katılım Bankası'nın bu iki şirketi satın almak için görüşmelere başladığını duyurması yatırımcıların içini rahatlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sürecin tam olarak yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi-Mesut Şahin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emlak Katılım sürece resmen dahil oldu.

Emlak Katılım sürece resmen dahil oldu.

Emlak Katılım Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'nin büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığı bildirildi. Açıklamada, sürece ilişkin gerekli bilgilerin ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacağı vurgulandı.

Katılımevim ve Birevim açıklaması.

Katılımevim ve Birevim açıklaması.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, 'Emlak Katılım konut finansmanı konusunda uzman bankamız. Katılımevim ve Birevim de bu alanda faaliyet gösteriyor. Emlak Katılım dün itibarıyla bir süreç başlattı. Bu süreç oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Rekabet Kurumu, BDDK ve SPK'da onay sürecine bakacak' dedi. 

Böylece iki şirkete tasarruflarını yatıran vatandaşların parasının güvence altına alınması için resmi bir çatı belirlenmiş oldu.

Bakan Mehmet Şimşek, bankacılık dışı finans sektöründeki hızlı büyümeye de dikkat çekti. Bakan, son yıllarda bu alanda çok hızlı bir büyüme yaşandığını belirterek, konuya ilişkin ilave tedbir çalışması yapılacağını söyledi. Ev ve araba almak isteyenlerin birikimlerini yönettiği tasarruf finansman şirketleri için bankalar gibi daha katı kurallara ihtiyaç olduğunu net biçimde ifade etti.

"İlave tedbir çalışması yapılacak."

"İlave tedbir çalışması yapılacak."

Sektörün denetiminden BDDK'nın sorumlu olduğunu hatırlatan Şimşek, tasarruf finansman şirketlerinin alanının bankacılıktan farklı olsa da bankacılığa benzer bir yapı taşıdığını kaydetti.  Emlak Katılım'ın devreye girmesiyle, Katılımevim ve Birevim müşterileri için sürecin nasıl ilerleyeceği yakın zamanda daha net şekilde ortaya çıkacak.

KAP açıklamasında satın almanın hangi bedel üzerinden yapılacağı, hangi oranda gerçekleşeceği ya da sürecin ne zaman tamamlanacağına dair henüz bir rakam paylaşılmadı; bu detayların ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. 

Bakan Şimşek aynı gün yaptığı bir başka açıklamada, piyasalarda yaşananların sınırlı sayıdaki fonlarla ilgili kredi ve likidite sorunundan ibaret olduğunu, borsada ve genel piyasada yapısal bir sorun bulunmadığını da sözlerine ekledi. 

Bakan Mehmet Şimşek, 'Son yıllarda bankacılık dışı finans sektörüne ilişkin çok hızlı bir büyüme var. Ona ilişkin ilave tedbir çalışması yapılacak. Tasarruf finansman şirketleri ev ve araba almak için birikimlerin yönetildiği bir alan. Orada bankalar gibi daha katı kurallara ihtiyacımız olduğu net. Bir takım adımlar attık. Sorumlu kuruluş BDDK. Tasarruf finansman şirketlerinin alanı farklı. Bankacılık benzeri bir alan' dedi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın