Eminevim, Finansevim, Fuzulevim Gibi Tasarruf Finansmanı Sistemlerinde Kurallar Değişti

Artan yoğun talep ve piyasa dinamikleri dikkate alınarak güncellenen yeni kurallar kapsamında, sisteme dahil olan katılımcıların yatırımlarına daha erken kavuşabilmek için yerine getirmesi gereken şartlar zorlaştırıldı.

Vatandaşları en çok etkileyecek adım, erken teslimat hakkı kazanmak için gereken ödeme limitlerinde atıldı. Bugüne kadar yüzde 40 olarak uygulanan azami erken teslimat ödeme oranı, alınan yeni kararla yüzde 45 seviyesine yükseltildi. Bu değişiklik, katılımcıların evlerini veya araçlarını öngörülen zamandan önce teslim alabilmeleri için sisteme eskisinden daha yüksek oranda nakit girişi yapmalarını zorunlu kılıyor. Maliyet artışının yanı sıra zaman çizelgesinde de uzatmaya gidildi. Erken teslimatın yapılabilmesi için geçmesi gereken asgari bekleme süresi 150 günden 180 güne çıkarıldı.

Yapılan bu kritik güncellemeler sadece teslimat süreçleriyle sınırlı kalmayarak sözleşmelerdeki aylık ödeme planlarını da yeniden şekillendirdi. BDDK, müşterilerin taksit tutarları arasındaki aşırı uçurumları engellemek amacıyla sisteme bir denge mekanizması ekledi. Yürürlüğe giren yeni kurala göre, başlangıçta verilen peşinat tutarı hesaplama dışı bırakıldığında, bir müşterinin ödeyeceği en düşük aylık taksit miktarı, plandaki en yüksek taksit tutarının üçte birinin altına düşemeyecek. Böylelikle ödeme tablolarının baştan sona daha dengeli ve standart bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.