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Eminevim, Finansevim, Fuzulevim Gibi Tasarruf Finansmanı Sistemlerinde Kurallar Değişti

Eminevim, Finansevim, Fuzulevim Gibi Tasarruf Finansmanı Sistemlerinde Kurallar Değişti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2026 - 13:13
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Ev ve otomobil sahibi olmak için tasarruf finansman şirketlerini tercih edenleri yakından ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. BDDK'nın hayata geçirdiği son düzenlemeyle birlikte, halk arasında 'evim' sistemi olarak bilinen organizasyonlarda erken teslimat şartları zorlaşırken, aylık taksit ödemelerine de katı bir standart getirildi.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), faizsiz finansman yoluyla gayrimenkul ya da taşıt almak isteyen vatandaşların sıklıkla başvurduğu tasarruf finansman sistemlerinde önemli değişikliklere imza attı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), faizsiz finansman yoluyla gayrimenkul ya da taşıt almak isteyen vatandaşların sıklıkla başvurduğu tasarruf finansman sistemlerinde önemli değişikliklere imza attı.

Artan yoğun talep ve piyasa dinamikleri dikkate alınarak güncellenen yeni kurallar kapsamında, sisteme dahil olan katılımcıların yatırımlarına daha erken kavuşabilmek için yerine getirmesi gereken şartlar zorlaştırıldı.

Vatandaşları en çok etkileyecek adım, erken teslimat hakkı kazanmak için gereken ödeme limitlerinde atıldı. Bugüne kadar yüzde 40 olarak uygulanan azami erken teslimat ödeme oranı, alınan yeni kararla yüzde 45 seviyesine yükseltildi. Bu değişiklik, katılımcıların evlerini veya araçlarını öngörülen zamandan önce teslim alabilmeleri için sisteme eskisinden daha yüksek oranda nakit girişi yapmalarını zorunlu kılıyor. Maliyet artışının yanı sıra zaman çizelgesinde de uzatmaya gidildi. Erken teslimatın yapılabilmesi için geçmesi gereken asgari bekleme süresi 150 günden 180 güne çıkarıldı.

Yapılan bu kritik güncellemeler sadece teslimat süreçleriyle sınırlı kalmayarak sözleşmelerdeki aylık ödeme planlarını da yeniden şekillendirdi. BDDK, müşterilerin taksit tutarları arasındaki aşırı uçurumları engellemek amacıyla sisteme bir denge mekanizması ekledi. Yürürlüğe giren yeni kurala göre, başlangıçta verilen peşinat tutarı hesaplama dışı bırakıldığında, bir müşterinin ödeyeceği en düşük aylık taksit miktarı, plandaki en yüksek taksit tutarının üçte birinin altına düşemeyecek. Böylelikle ödeme tablolarının baştan sona daha dengeli ve standart bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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