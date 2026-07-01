Eminevim, Finansevim, Fuzulevim Gibi Tasarruf Finansmanı Sistemlerinde Kurallar Değişti
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Ev ve otomobil sahibi olmak için tasarruf finansman şirketlerini tercih edenleri yakından ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. BDDK'nın hayata geçirdiği son düzenlemeyle birlikte, halk arasında 'evim' sistemi olarak bilinen organizasyonlarda erken teslimat şartları zorlaşırken, aylık taksit ödemelerine de katı bir standart getirildi.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), faizsiz finansman yoluyla gayrimenkul ya da taşıt almak isteyen vatandaşların sıklıkla başvurduğu tasarruf finansman sistemlerinde önemli değişikliklere imza attı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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