İslam Memiş "25 Yılın Şampiyonu" Diyerek Yeni Hedefi Açıkladı

Son dönemde uluslararası piyasalarda dolar endeksinin yeniden güç kazanmaya başladığına dikkat çeken İslam Memiş, bu durumun emtialar üzerinde bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Yatırımcıların anlık fiyat hareketlerine bakarak duygusal kararlar almaması gerektiğini vurgulayan ünlü analist, şu uyarılarda bulundu:

'Dolar endeksi tekrar güçlenmeye devam ediyor. Yatırımcıların panik yaparak değil; bekle-gör politikasına devam etmesi gerekiyor. Şu anda fiyatı takip etmekten ziyade uzun vadeli strateji belirlemek daha mantıklı. Piyasalar gayet sakin. Küresel ekonomileri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek gelişme yok.

Piyasalarda rehavet var, yaz moduna geçtiler. Muhtemelen eğer aksiyon olmazsa 1-2 ay böyle devam eder.'