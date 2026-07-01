İslam Memiş "25 Yılın Şampiyonu" Diyerek Yeni Hedefi Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Altında düşüş sürüyor. Tarihi rekorlardan düşüş eğilimine geçen altın fiyatları belli oldu. Altın yatırımcısı günü gününe 'Altın fiyatları, altın kaç TL?', 'Altın yükselecek mi?', 'Altın düşecek mi?' sorularının yanıtını arıyor. Altının kaderi merak edilirken Finans Analisti İslam Memiş, açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, '25 yılın şampiyonu' diyerek altın yatırımcısına kritik uyarıda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Temmuz 2026 altın fiyatları: Altın kaç TL?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın yatırımcısına "Panik yapmayın" uyarısı. İslam Memiş "25 yılın şampiyonu" sözleriyle açıkladı
İslam Memiş, "25 yılın şampiyonu" sözleriyle açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın