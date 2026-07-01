article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş "25 Yılın Şampiyonu" Diyerek Yeni Hedefi Açıkladı

İslam Memiş "25 Yılın Şampiyonu" Diyerek Yeni Hedefi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.07.2026 - 13:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Altında düşüş sürüyor. Tarihi rekorlardan düşüş eğilimine geçen altın fiyatları belli oldu. Altın yatırımcısı günü gününe 'Altın fiyatları, altın kaç TL?', 'Altın yükselecek mi?', 'Altın düşecek mi?' sorularının yanıtını arıyor. Altının kaderi merak edilirken Finans Analisti İslam Memiş, açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, '25 yılın şampiyonu' diyerek altın yatırımcısına kritik uyarıda bulundu.

Kaynak: Haber Global

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 Temmuz 2026 altın fiyatları: Altın kaç TL?

1 Temmuz 2026 altın fiyatları: Altın kaç TL?

Yeni ayla birlikte altın fiyatları da belli oldu. 'Altın 1 Temmuz 2026'da kaç TL oldu?' sorusu merak ediliyor. İşte altında son durum:

29 Haziran 2026 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. İşte altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5 bin 977 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 9 bin 786 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 19 bin 554 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 38 bin 983 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 3 bin 988 dolar

Altın yatırımcısına "Panik yapmayın" uyarısı. İslam Memiş "25 yılın şampiyonu" sözleriyle açıkladı

Altın yatırımcısına "Panik yapmayın" uyarısı. İslam Memiş "25 yılın şampiyonu" sözleriyle açıkladı

Son dönemde uluslararası piyasalarda dolar endeksinin yeniden güç kazanmaya başladığına dikkat çeken İslam Memiş, bu durumun emtialar üzerinde bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Yatırımcıların anlık fiyat hareketlerine bakarak duygusal kararlar almaması gerektiğini vurgulayan ünlü analist, şu uyarılarda bulundu:

'Dolar endeksi tekrar güçlenmeye devam ediyor. Yatırımcıların panik yaparak değil; bekle-gör politikasına devam etmesi gerekiyor. Şu anda fiyatı takip etmekten ziyade uzun vadeli strateji belirlemek daha mantıklı. Piyasalar gayet sakin. Küresel ekonomileri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek gelişme yok.

Piyasalarda rehavet var, yaz moduna geçtiler. Muhtemelen eğer aksiyon olmazsa 1-2 ay böyle devam eder.'

İslam Memiş, "25 yılın şampiyonu" sözleriyle açıkladı.

İslam Memiş, "25 yılın şampiyonu" sözleriyle açıkladı.

Altının her dönemde güvenli liman olma özelliğini koruduğunu hatırlatan Memiş, uzun vadeli düşünen yatırımcıların hiçbir zaman kaybetmediğini belirtti. Geçmiş verilerin altının gücünü kanıtladığını söyleyen Memiş, 'Altın uzun vadede yatırımcısına kaybettirmemiştir. Son 25 yılın rakamına baktığımız zaman  her zaman birincilik gram altındadır' dedi.

İslam Memiş, ons altında 3880 doların teknik hedef olduğunu belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

'2026'nın ilk yarısında tarihi zirveleri de gördük, dipleri de gördük. Şu anda baskı altında ama önümüzdeki 6 ay piyasa bize neyi gösterecek bilmiyoruz. Yani burada ciddi belirsizlikler var. Aylık bazda sert düşüşler var.'

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın