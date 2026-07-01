SGK'dan Milyonları İlgilendiren Karar: Özel ve Devlet Hastanelerinde Muayene Ücretleri Değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde önemli değişiklikler içeren karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Alınan kararla birlikte, hem kamuya ait sağlık tesislerinde hem de özel hastanelerde hastaların muayene sonrası ödemesi gereken katılım payı tutarları baştan aşağı güncellendi.

Yürürlüğe giren yeni fiyatlandırma politikasına göre, hastaların ödeyeceği tutar başvurdukları kurumun türüne göre değişiklik gösteriyor. İkinci basamak konumundaki standart devlet hastanelerine tedavi için giden vatandaşlar artık 50 lira katılım payı verecek. Sağlık Bakanlığı çatısı altındaki eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet üniversitelerine ait hastaneleri tercih edenler için bu rakam 90 lira olarak uygulanacak. Ücretlendirmenin en yüksek olduğu sağlık kuruluşları ise özel sektör ve vakıf üniversiteleri oldu. Bu hastanelerden hizmet almak isteyen hastalar, muayene başına 100 liralık bir kesintiyle karşılaşacak.

Tebliğdeki değişiklikler yalnızca fiyat artışlarıyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda birinci basamak sağlık hizmetlerini teşvik eden mevcut haklar da korundu. Aile sağlığı merkezleri gibi kuruluşlarda yapılan hekim veya diş hekimi muayeneleri tamamen ücretsiz olmaya devam edecek. Düzenlemenin en dikkat çeken avantajlarından biri ise sevk zincirini kullananlara yönelik yapıldı. Doğrudan hastaneye gitmek yerine önce aile hekimine muayene olan ve onun yönlendirmesiyle üst düzey bir hastaneye başvuran hastalar, ödemeleri gereken katılım payını yarı yarıya indirimli olarak verecek.

Fiyat güncellemelerinin yanı sıra mevzuattaki bir diğer kritik dokunuş da işlemlere dair süre sınırlandırmasında yaşandı. Daha evvel ilgili yönetmeliklerde 5 gün olarak uygulanan kısıtlı süre sınırı, altı katlık bir esnemeyle 30 güne kadar uzatıldı. Sağlık sisteminin işleyişini doğrudan etkileyen tüm bu yeni kurallar, Resmi Gazete'deki yayımıyla beraber ülke genelindeki tüm sağlık kuruluşlarında eş zamanlı olarak hayata geçirilmiş oldu.