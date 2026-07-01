SGK'dan Milyonları İlgilendiren Karar: Özel ve Devlet Hastanelerinde Muayene Ücretleri Değişti
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı yeni değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet, üniversite ve özel hastanelerdeki muayene katılım payları artırılırken, aile hekimi sevkiyle hastaneye giden vatandaşlara yüzde 50 indirim uygulanacak.
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Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren sağlık hizmetleri ücretlendirmesinde yeni bir döneme girildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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