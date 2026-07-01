'Kanserojen Madde' İddiası: Türkiye’de de Popüler Olan Dünyaca Ünlü Kozmetik Markası Mahkemelik Oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketiciler, markanın sivilce ürünlerinin insanlarda kansere yol açtığı bilinen benzen maddesine maruz bıraktığını iddia ederek arka arkaya altı farklı toplu dava açtı. Tartışmaların merkezinde ise sivilce tedavilerinde sıklıkla kullanılan ve bu ürünlerin ana bileşeni olan benzoil peroksit maddesi yer alıyor. İddialara göre bu kimyasal bileşen, belirli sıcaklıklara maruz kaldığında yapısal bir değişime uğrayarak zehirli bir gaz olan benzene dönüşebiliyor.

Bu sarsıcı gerçek, Valisure isimli bağımsız bir test laboratuvarının Mart 2024'te yayımladığı çarpıcı raporla dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Laboratuvarın araştırması, benzoil peroksit içeren sivilce ürünlerinin sadece sıcak ortamlarda değil, normal insan vücudu ısısında bile yüksek miktarda benzen üretebileceğini ortaya koydu. Özellikle sosyal medyada tüketiciler arasında büyük bir paniğe yol açan bu durum, CeraVe'nin yüzde 4 ve yüzde 10 oranında benzoil peroksit barındıran Akne Köpüren Krem Temizleyicisi ile Akne Köpüren Krem Yıkama Jeli ürünlerini tartışmaların odak noktası haline getirdi. Uzmanlar, 37 ile 70 derece arasındaki sıcaklıklarda bekletilen bu ürünlerde zehirli maddenin net bir şekilde oluştuğunu tespit ettiklerini belirtiyor.

Tüketicilerin, sağlıklarını tehdit eden bu potansiyel riskler hakkında markalar tarafından hiçbir şekilde uyarılmadıklarını belirtmesiyle başlayan hukuki süreç giderek büyüdü. İlk olarak Mart 2024'te açılan davayı kısa süre içinde Hawaii, Louisiana, Missouri, Illinois ve New York eyaletlerinden gelen yeni şikayetler takip etti. Hukuki sürecin daha hızlı ilerlemesi adına davacı taraf tüm dosyaların Hawaii'de tek bir çatı altında birleştirilmesini talep etse de, federal mahkeme bu isteği Şubat 2025'te geri çevirdi. Ardından alınan yeni bir kararla, açılan altı davanın tamamı Mayıs 2025'te detaylı inceleme için New York Güney Bölgesi Mahkemesi'ne devredildi.

Haziran 2026 itibarıyla henüz mahkemeden çıkmış kesinleşmiş bir karar bulunmuyor ve milyonlarca doları bulabilecek dava süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Yaşanan bu gelişmeler, sosyal medya platformlarında dev kozmetik markalarına karşı büyük bir güven krizini tetiklerken, kullanıcılar şirketlerden ürün içerikleri hakkında daha şeffaf olmalarını talep ediyor. Öte yandan hukuk uzmanları, sürecin devam ettiğini ve mevcut iddiaların CeraVe veya L'Oréal için henüz kesinleşmiş bir yasal suçluluk anlamına gelmediğini, iddiaların mahkeme salonlarında incelenmeye devam edeceğini vurguluyor.