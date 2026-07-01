'Kanserojen Madde' İddiası: Türkiye’de de Popüler Olan Dünyaca Ünlü Kozmetik Markası Mahkemelik Oldu
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Kaynak: https://leadership.ng/cerave-parent-c...
Türkiye'deki eczanelerde ve kozmetik mağazalarında en çok tercih edilen cilt bakım markalarından biri olan L'Oréal bünyesindeki CeraVe, sivilce ürünlerinde kanserojen bir madde olan 'benzen' açığa çıktığı iddiasıyla ABD'de peş peşe açılan altı farklı toplu davayla mücadele ediyor.
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Ülkemizde de satış rekorları kıran Fransız kozmetik devi L'Oréal'in alt markası CeraVe, sivilce (akne) tedavisi için üretilen bazı popüler ürünleri nedeniyle ciddi yasal sorunlar yaşıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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