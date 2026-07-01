Fatih Altaylı Açıkladı: TFF Başkanı, Eşinin Jinekoloğunu Bile Federasyon’a İşe Almış!

Erman Toroğlu'na konuşan Hacıosmanoğlu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, federasyonda görev verdiği tek akrabasının yeğeni Abdullah Ayaz olduğunu söyledi. Hacıosmanoğlu, TFF'de bunun dışında herhangi bir yakınına ya da tanıdığına görev vermediğini savundu.

Ancak Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamaları gazeteci Fatih Altaylı tarafından sert sözlerle eleştirildi. Kendi internet sitesindeki köşe yazısında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, Hacıosmanoğlu'nun yalnızca yeğenini değil, çok sayıda akrabası ve yakın çevresinden ismi de Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevlendirdiğini öne sürdü.

İşte Fatih Altaylı’nın yazısında yer alan bölüm:

“Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, Erman Toroğlu’nu aramış.

Hakkındaki iddialara yanıt vermiş.

Federasyonu çiftliğe çevirdiği, yakınlarını federasyona doldurduğu iddialarını yalanlamış ve “Sadece bir kişi aldım.” demiş.

Ben size söyleyeyim. Yalan söylüyor, kelime oyunu yapıyor.

“Akrabalarımdan bir kişi aldım.” diyor ama tüm yakın çevresini, eşinin jinekoloğunu dahi federasyona doldurduğunu gizlemeye çalışıyor.

Bakın, bundan neredeyse 2 yıl önce, 2024 Ekim ayında, Hacıosmanoğlu’nun federasyona doldurduğu yakınlarının ve onların da doldurduğu kendi yakınlarının sıralı tam listesini vermişim:

'1) Hacıosmanoğlu'nun şahsi avukatı Fuat Göktaş başkan vekili.

2) Eşinin doktoru Zehra Neşe Kavak başkan vekili.

3) Ablasının oğlu Abdullah Ayaz federasyonda genel sekreter.

Dahası var.

Federasyon genel sekreteri ve yeğeni Abdullah Ayaz daha önce Üsküdar Belediyesinde başkan yardımcısı idi.

Bir diğer eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Alp Beyaz şimdi TFF Tahkim Kurulu Üyesi.

Yine eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Vefa Yunus Taylan şimdi TFF Denetleme Kurulu Üyesi.

Ve bir başka eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Eroğlu, TFF İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü ve Denetleme Kurulu Üyesi.

Son olarak da eski Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü çalışanı Hakkı Yıldırım da TFF Satın Alma Direktörü.'

Bu liste yalanlandı mı!

Hayır elbette.

Ama bu listeyi bana sızdırdığını zannettikleri federasyon yönetim kurulu üyesini yönetimden uzaklaştırdılar. Ama nepotizm devam ediyor.

Tabii yalanlar da.

Yani Erman Hocam anlayacağım bu adam sana doğruları söylemiyor.

Haberin olsun.”