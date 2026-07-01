article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fatih Altaylı Açıkladı: TFF Başkanı, Eşinin Jinekoloğunu Bile Federasyon’a İşe Almış!

etiket Fatih Altaylı Açıkladı: TFF Başkanı, Eşinin Jinekoloğunu Bile Federasyon’a İşe Almış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2026 - 08:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'TFF'de sadece yeğenimi işe aldım' sözleri tartışma yarattı. Gazeteci Fatih Altaylı, bu açıklamaya sert tepki göstererek federasyonda göreve getirildiğini öne sürdüğü isimlerin yer aldığı bir liste paylaştı. Altaylı, 'Yalan söylüyor. Eşinin jinekoloğu bile orada' ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/yazarlar/...
FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
18 Gün
:
12 Saat
:
17 Dakika
:
37 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakkında ortaya atılan "akrabalarını ve yakın çevresini TFF'de işe aldığı" yönündeki iddialara yanıt verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakkında ortaya atılan "akrabalarını ve yakın çevresini TFF'de işe aldığı" yönündeki iddialara yanıt verdi.

Erman Toroğlu'na konuşan Hacıosmanoğlu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, federasyonda görev verdiği tek akrabasının yeğeni Abdullah Ayaz olduğunu söyledi. Hacıosmanoğlu, TFF'de bunun dışında herhangi bir yakınına ya da tanıdığına görev vermediğini savundu.

Ancak Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamaları gazeteci Fatih Altaylı tarafından sert sözlerle eleştirildi. Kendi internet sitesindeki köşe yazısında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, Hacıosmanoğlu'nun yalnızca yeğenini değil, çok sayıda akrabası ve yakın çevresinden ismi de Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevlendirdiğini öne sürdü.

İşte Fatih Altaylı’nın yazısında yer alan bölüm: 

Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, Erman Toroğlu’nu aramış.

Hakkındaki iddialara yanıt vermiş.

Federasyonu çiftliğe çevirdiği, yakınlarını federasyona doldurduğu iddialarını yalanlamış ve “Sadece bir kişi aldım.” demiş.

Ben size söyleyeyim. Yalan söylüyor, kelime oyunu yapıyor.

“Akrabalarımdan bir kişi aldım.” diyor ama tüm yakın çevresini, eşinin jinekoloğunu dahi federasyona doldurduğunu gizlemeye çalışıyor.

Bakın, bundan neredeyse 2 yıl önce, 2024 Ekim ayında, Hacıosmanoğlu’nun federasyona doldurduğu yakınlarının ve onların da doldurduğu kendi yakınlarının sıralı tam listesini vermişim:

'1) Hacıosmanoğlu'nun şahsi avukatı Fuat Göktaş başkan vekili.

2) Eşinin doktoru Zehra Neşe Kavak başkan vekili.

3) Ablasının oğlu Abdullah Ayaz federasyonda genel sekreter.

Dahası var.

Federasyon genel sekreteri ve yeğeni Abdullah Ayaz daha önce Üsküdar Belediyesinde başkan yardımcısı idi.

Bir diğer eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Alp Beyaz şimdi TFF Tahkim Kurulu Üyesi.

Yine eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Vefa Yunus Taylan şimdi TFF Denetleme Kurulu Üyesi.

Ve bir başka eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Eroğlu, TFF İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü ve Denetleme Kurulu Üyesi.

Son olarak da eski Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü çalışanı Hakkı Yıldırım da TFF Satın Alma Direktörü.'

Bu liste yalanlandı mı!

Hayır elbette.

Ama bu listeyi bana sızdırdığını zannettikleri federasyon yönetim kurulu üyesini yönetimden uzaklaştırdılar. Ama nepotizm devam ediyor.

Tabii yalanlar da.

Yani Erman Hocam anlayacağım bu adam sana doğruları söylemiyor.

Haberin olsun.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
40
6
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın