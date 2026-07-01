Fatih Altaylı Açıkladı: TFF Başkanı, Eşinin Jinekoloğunu Bile Federasyon’a İşe Almış!
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Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/yazarlar/...
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'TFF'de sadece yeğenimi işe aldım' sözleri tartışma yarattı. Gazeteci Fatih Altaylı, bu açıklamaya sert tepki göstererek federasyonda göreve getirildiğini öne sürdüğü isimlerin yer aldığı bir liste paylaştı. Altaylı, 'Yalan söylüyor. Eşinin jinekoloğu bile orada' ifadelerini kullandı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakkında ortaya atılan "akrabalarını ve yakın çevresini TFF'de işe aldığı" yönündeki iddialara yanıt verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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