article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yapay Zeka Başaramadı! Ford, Yapay Zekaya Güvenerek İşten Çıkardığı Çalışanlarını Yeniden İşe Aldı

Yapay Zeka Başaramadı! Ford, Yapay Zekaya Güvenerek İşten Çıkardığı Çalışanlarını Yeniden İşe Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2026 - 09:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Otomotiv devi Ford, üretimde kaliteyi artırmak için kurduğu yapay zeka sistemlerinin tek başına yetersiz kalması üzerine strateji değiştirdi. Şirket, teknolojinin tek başına bir çözüm olmadığını fark ederek hataları en aza indirmek için yüzlerce tecrübeli mühendisi yeniden kadrosuna kattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üretim bantlarında tamamen yapay zeka teknolojilerine ve otomasyona güvenen Amerikan otomotiv devi Ford, bu sistemlerden beklediği kusursuzluğu alamayınca çareyi yeniden insan tecrübesinde buldu.

Üretim bantlarında tamamen yapay zeka teknolojilerine ve otomasyona güvenen Amerikan otomotiv devi Ford, bu sistemlerden beklediği kusursuzluğu alamayınca çareyi yeniden insan tecrübesinde buldu.

Bloomberg'in haberine göre; şirket, sadece teknolojiye dayanarak kalite kontrol yapmanın mümkün olmadığını kabul ederek, kurum içerisinde 'gri sakallılar' lakabıyla bilinen üç yüz elliyi aşkın emektar mühendisi son üç yıl içerisinde fabrikalara geri çağırdı. Yeniden işbaşı yapan bu kıdemli ekip, hem üretim hattındaki olası hataları araçlar banttan inmeden önce tespit ediyor hem de şirketin yapay zeka algoritmalarının daha doğru çalışması için sistemi eğitiyor.

Markanın üst düzey yöneticilerinden Kumar Galhotra, üretim sürecinde tamamen otomatik sistemlere gereğinden fazla güvendiklerini açıkça itiraf etti. Galhotra, teknolojiden istedikleri kusursuz sonuçları elde edemedikleri için tecrübeli uzmanları yeniden sahaya sürdüklerini ve bu sayede sorunların büyümeden kaynağında çözüldüğünü dile getirdi. Şirket yönetimi, üretim hızını artırmak için yapay zekaya yatırım yapmaya devam edeceklerini ancak işin içine karmaşık kalite sorunları girdiğinde insan zekasının ve yılların getirdiği tecrübenin yerini hiçbir şeyin tutamayacağının altını çiziyor.

Usta mühendislerin fabrikalara dönüşü, markanın kalite karnesine oldukça hızlı ve olumlu yansıdı. Sektörün prestijli kalite değerlendirme kurumlarından J.D. Power tarafından yapılan son araştırmada Ford, on altı senelik uzun bir aranın ardından kendi sınıfındaki otomobil markaları arasında birinci sıraya yerleşmeyi başardı. Bu büyük sıçrama, insan denetimi ile teknolojinin harmanlanmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu gözler önüne serdi.

Tüm bu güncel ve olumlu gelişmelere rağmen, geçmiş yıllarda sadece makinelerle yapılan denetimlerin faturası markayı zorlamaya devam ediyor. Eski modellerde ortaya çıkan arızalar sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde halen en çok araç geri çağıran firmalardan biri olan Ford, bu tablonun insan hatasından değil, geçmişteki teknolojik sistemlerin gözden kaçırdığı detaylardan kaynaklandığını belirtiyor.

Şirketin mühendislikten sorumlu yöneticilerinden Charles Poon da yapay zekanın sihirli bir değnek olmadığını hatırlatan isimlerden oldu. Sadece tasarım verilerini sisteme yükleyip kusursuz bir otomobil üretmeyi beklemenin büyük bir yanılgı olduğunu söyleyen Poon, teknolojinin ancak onu eğiten insan tecrübesi kadar başarılı olabileceğine dikkat çekti. Ford, bundan sonraki tüm üretim ve gelişim süreçlerinde sadece makinelere güvenmek yerine, usta ellerin denetimiyle yapay zekanın hızını bir arada kullanmaya devam edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın