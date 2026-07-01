Yapay Zeka Başaramadı! Ford, Yapay Zekaya Güvenerek İşten Çıkardığı Çalışanlarını Yeniden İşe Aldı

Bloomberg'in haberine göre; şirket, sadece teknolojiye dayanarak kalite kontrol yapmanın mümkün olmadığını kabul ederek, kurum içerisinde 'gri sakallılar' lakabıyla bilinen üç yüz elliyi aşkın emektar mühendisi son üç yıl içerisinde fabrikalara geri çağırdı. Yeniden işbaşı yapan bu kıdemli ekip, hem üretim hattındaki olası hataları araçlar banttan inmeden önce tespit ediyor hem de şirketin yapay zeka algoritmalarının daha doğru çalışması için sistemi eğitiyor.

Markanın üst düzey yöneticilerinden Kumar Galhotra, üretim sürecinde tamamen otomatik sistemlere gereğinden fazla güvendiklerini açıkça itiraf etti. Galhotra, teknolojiden istedikleri kusursuz sonuçları elde edemedikleri için tecrübeli uzmanları yeniden sahaya sürdüklerini ve bu sayede sorunların büyümeden kaynağında çözüldüğünü dile getirdi. Şirket yönetimi, üretim hızını artırmak için yapay zekaya yatırım yapmaya devam edeceklerini ancak işin içine karmaşık kalite sorunları girdiğinde insan zekasının ve yılların getirdiği tecrübenin yerini hiçbir şeyin tutamayacağının altını çiziyor.

Usta mühendislerin fabrikalara dönüşü, markanın kalite karnesine oldukça hızlı ve olumlu yansıdı. Sektörün prestijli kalite değerlendirme kurumlarından J.D. Power tarafından yapılan son araştırmada Ford, on altı senelik uzun bir aranın ardından kendi sınıfındaki otomobil markaları arasında birinci sıraya yerleşmeyi başardı. Bu büyük sıçrama, insan denetimi ile teknolojinin harmanlanmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu gözler önüne serdi.

Tüm bu güncel ve olumlu gelişmelere rağmen, geçmiş yıllarda sadece makinelerle yapılan denetimlerin faturası markayı zorlamaya devam ediyor. Eski modellerde ortaya çıkan arızalar sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde halen en çok araç geri çağıran firmalardan biri olan Ford, bu tablonun insan hatasından değil, geçmişteki teknolojik sistemlerin gözden kaçırdığı detaylardan kaynaklandığını belirtiyor.

Şirketin mühendislikten sorumlu yöneticilerinden Charles Poon da yapay zekanın sihirli bir değnek olmadığını hatırlatan isimlerden oldu. Sadece tasarım verilerini sisteme yükleyip kusursuz bir otomobil üretmeyi beklemenin büyük bir yanılgı olduğunu söyleyen Poon, teknolojinin ancak onu eğiten insan tecrübesi kadar başarılı olabileceğine dikkat çekti. Ford, bundan sonraki tüm üretim ve gelişim süreçlerinde sadece makinelere güvenmek yerine, usta ellerin denetimiyle yapay zekanın hızını bir arada kullanmaya devam edecek.