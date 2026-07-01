Yapay Zeka Başaramadı! Ford, Yapay Zekaya Güvenerek İşten Çıkardığı Çalışanlarını Yeniden İşe Aldı
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Otomotiv devi Ford, üretimde kaliteyi artırmak için kurduğu yapay zeka sistemlerinin tek başına yetersiz kalması üzerine strateji değiştirdi. Şirket, teknolojinin tek başına bir çözüm olmadığını fark ederek hataları en aza indirmek için yüzlerce tecrübeli mühendisi yeniden kadrosuna kattı.
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Üretim bantlarında tamamen yapay zeka teknolojilerine ve otomasyona güvenen Amerikan otomotiv devi Ford, bu sistemlerden beklediği kusursuzluğu alamayınca çareyi yeniden insan tecrübesinde buldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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