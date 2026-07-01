Şişeleri Çöpe Atmayın! Bugün Resmen Başladı: Her Biri İçin 1 TL Ödenecek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen Depozito Yönetim Sistemi, bugün itibarıyla Türkiye genelinde resmen uygulamaya konuldu. 'Depozitosu Olan Ambalajlar' (DOA) ismiyle yürürlüğe giren uygulamayla vatandaşlar, tükettikleri içecek ambalajlarını çöpe atmak yerine geri dönüşüm sistemine kazandırarak ambalaj başına nakit teşvik alabilecek. Peki, depozito iadesinde kaç TL verilecek?
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Depozito iade sistemi başladı: Şişe başında 1 TL verilecek.
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Biriken paralar nakite çevrilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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