Şişeleri Çöpe Atmayın! Bugün Resmen Başladı: Her Biri İçin 1 TL Ödenecek

DOA sistemi tüm Türkiye'de başladı. Çevreyi korumaya yönelik hayata geçirilen bu uygulamayla vatandaşlar geri dönüşüme teşvik edilecek.

Sistemin devreye alınmasıyla birlikte, üzerinde özel 'DOA' logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının her biri için vatandaşlara 1 TL teşvik bedeli ödenecek. Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Şişeni DOA'ya at, 1 TL kazan' diyerek sıfır atık yönetiminde tarihi bir adım atıldığını vurguladı.

Bakan Kurum, bu sistem sayesinde Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın geri dönüştürülmesinin hedeflendiğini ve bu sayede ülke ekonomisine yıllık 30 milyar TL’lik devasa bir katkı sağlanacağını belirtti.