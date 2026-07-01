article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Şişeleri Çöpe Atmayın! Bugün Resmen Başladı: Her Biri İçin 1 TL Ödenecek

Şişeleri Çöpe Atmayın! Bugün Resmen Başladı: Her Biri İçin 1 TL Ödenecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.07.2026 - 11:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen Depozito Yönetim Sistemi, bugün itibarıyla Türkiye genelinde resmen uygulamaya konuldu. 'Depozitosu Olan Ambalajlar' (DOA) ismiyle yürürlüğe giren uygulamayla vatandaşlar, tükettikleri içecek ambalajlarını çöpe atmak yerine geri dönüşüm sistemine kazandırarak ambalaj başına nakit teşvik alabilecek. Peki, depozito iadesinde kaç TL verilecek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Depozito iade sistemi başladı: Şişe başında 1 TL verilecek.

Depozito iade sistemi başladı: Şişe başında 1 TL verilecek.

DOA sistemi tüm Türkiye'de başladı. Çevreyi korumaya yönelik hayata geçirilen bu uygulamayla vatandaşlar geri dönüşüme teşvik edilecek. 

Sistemin devreye alınmasıyla birlikte, üzerinde özel 'DOA' logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının her biri için vatandaşlara 1 TL teşvik bedeli ödenecek. Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Şişeni DOA'ya at, 1 TL kazan' diyerek sıfır atık yönetiminde tarihi bir adım atıldığını vurguladı. 

Bakan Kurum, bu sistem sayesinde Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın geri dönüştürülmesinin hedeflendiğini ve bu sayede ülke ekonomisine yıllık 30 milyar TL’lik devasa bir katkı sağlanacağını belirtti.

Biriken paralar nakite çevrilecek.

Biriken paralar nakite çevrilecek.

Yeni sistemin işleyişi, tamamen kullanıcı dostu bir dijital altyapı üzerine kuruldu. Vatandaşlar, uygulama mağazalarından 'DOA' isimli mobil uygulamayı akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirerek sisteme dahil olabilecek. Mobil uygulama, harita entegrasyonu sayesinde kullanıcıya en yakın DOA iade makinesinin nerede olduğunu anlık olarak gösterecek. Toplanan logolu plastik, cam ve alüminyum kutular bu iade makinelerine bırakıldığında, sistem ambalajları otomatik olarak tarayacak.

İade makinelerinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından hak edilen toplam teşvik bedeli, kullanıcının DOA uygulaması içerisindeki dijital cüzdanına anında tanımlanacak. Vatandaşlar dijital cüzdanlarında biriken bu bakiyeyi dilerlerse doğrudan kişisel banka hesaplarına aktarabilecek, dilerlerse de ATM'ler aracılığıyla nakit olarak çekebilecek. Ayrıca sistemle anlaşmalı olan zincir marketler ve iş yerlerinde bu bakiyeler doğrudan alışveriş harcamalarında da kullanılabilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın