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Yılın En Sıcak Günü Başladı: Bu Belirtileri Sakın 'Sıcaktandır' Deyip Geçiştirmeyin!

Yılın En Sıcak Günü Başladı: Bu Belirtileri Sakın 'Sıcaktandır' Deyip Geçiştirmeyin!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.07.2026 - 10:32
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Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini giderek artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kritik bir son dakika uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, birçok kentte termometreler 40 derece sınırına dayanarak yılın en yüksek seviyelerini görecek. Özellikle nem oranının yüksek olduğu sahil şeridi ve büyükşehirlerde hissedilen sıcaklığın çok daha boğucu olacağı tahmin ediliyor. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Özge Özden Kayhan, sıcağa karşı vatandaşların yapmaları gerekenleri sıraladı.

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Meteoroloji açıkladı: Yılın en sıcak günü geldi.

Meteoroloji açıkladı: Yılın en sıcak günü geldi.

1 Temmuz 2026 için valilikler ve meteoroloji art arda uyarı yayımladı. Veriler en sıcak günün yaşanacağını gösterirken Avrupa genelinde yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sıcak hava dalgasının ülkemiz sınırlarına giriş yapması uzmanları harekete geçirdi. 

Yaşanan bu ekstrem sıcaklık kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları tehdit ediyor. TGRT Haber'den Şenay Yurtalan'a konuşan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Özge Özden Kayhan, aşırı sıcakların kalp ve damar sistemi üzerindeki baskısını gözler önüne serdi.

Yüksek nem ve sıcaklık kalbi nasıl etkiliyor?

Yüksek nem ve sıcaklık kalbi nasıl etkiliyor?

Yaz aylarında yükselen nemle birlikte vücudun kendini serinletmek için normalden katbekat daha fazla efor sarf ettiğini belirten Doç. Dr. Kayhan, bu durumun kalbi doğrudan yorduğunu ifade etti. Vücut ısısı dengelenmeye çalışılırken damarların genişlediğini ve terleme reaksiyonunun devreye girdiğini aktaran Doç. Dr. Kayhan, terle birlikte sadece su değil; sodyum ve potasyum gibi hayati minerallerin de kaybedildiğini vurguladı. Nem oranının yükselmesi ise terin buharlaşmasını engelleyerek kalbin yükünü iki katına çıkarıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar da sıcak hava dalgalarının vurduğu dönemlerde kalp krizi, ritim bozukluğu ve sıcak çarpması vakalarında ciddi artışlar yaşandığını gösteriyor.

Kimler risk grubunda?

Kimler risk grubunda?

Uzman isim, özellikle şu grupların çok daha temkinli hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi:

  • 65 yaş ve üzerindeki kıdemli vatandaşlar,

  • Kalp, damar ve yüksek tansiyon hastaları,

  • Diyabet (şeker) ve böbrek yetmezliği olanlar,

  • Hamileler ve küçük çocuklar,

  • Fazla kilo problemi yaşayan bireyler.

Ayrıca idrar söktürücü ilaç kullanan hastaların, sıvı kaybına karşı çok daha hassas olmaları gerektiği belirtildi.

"Çay ve kahve su yerine geçmez." Bu belirtilere dikkat!

"Çay ve kahve su yerine geçmez." Bu belirtilere dikkat!

Toplumda doğru bilinen yanlışlara da değinen Doç. Dr. Özge Özden Kayhan, çay ve kahve tüketiminin suyun yerini tutmayacağını, aksine vücuttan su atılımını hızlandırabileceğini söyledi. Bununla birlikte güneş altında park edilmiş araçlara havalandırılmadan binilmemesi ve en önemlisi, kalp-tansiyon ilaçlarının doktora danışılmadan yaz tarifesine göre azaltılmaması gerektiği ifade edildi. Baş dönmesi, göğüs ağrısı, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtilerin 'sıcaktandır' denilerek geçiştirilmemesi, bu tür durumlarda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği önemle hatırlatıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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