Yılın En Sıcak Günü Başladı: Bu Belirtileri Sakın 'Sıcaktandır' Deyip Geçiştirmeyin!

Yaz aylarında yükselen nemle birlikte vücudun kendini serinletmek için normalden katbekat daha fazla efor sarf ettiğini belirten Doç. Dr. Kayhan, bu durumun kalbi doğrudan yorduğunu ifade etti. Vücut ısısı dengelenmeye çalışılırken damarların genişlediğini ve terleme reaksiyonunun devreye girdiğini aktaran Doç. Dr. Kayhan, terle birlikte sadece su değil; sodyum ve potasyum gibi hayati minerallerin de kaybedildiğini vurguladı. Nem oranının yükselmesi ise terin buharlaşmasını engelleyerek kalbin yükünü iki katına çıkarıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar da sıcak hava dalgalarının vurduğu dönemlerde kalp krizi, ritim bozukluğu ve sıcak çarpması vakalarında ciddi artışlar yaşandığını gösteriyor.