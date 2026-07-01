Yılın En Sıcak Günü Başladı: Bu Belirtileri Sakın 'Sıcaktandır' Deyip Geçiştirmeyin!
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Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini giderek artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kritik bir son dakika uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, birçok kentte termometreler 40 derece sınırına dayanarak yılın en yüksek seviyelerini görecek. Özellikle nem oranının yüksek olduğu sahil şeridi ve büyükşehirlerde hissedilen sıcaklığın çok daha boğucu olacağı tahmin ediliyor. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Özge Özden Kayhan, sıcağa karşı vatandaşların yapmaları gerekenleri sıraladı.
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Meteoroloji açıkladı: Yılın en sıcak günü geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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