Dikkat! Bugün Yılın En Sıcak Günü: İstanbul Valiliği ‘Evden Çıkmayın’ Uyarısı Yaptı
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İstanbul Valiliği, bugün kentte yılın en sıcak gününün yaşanacağını duyurarak vatandaşları uyardı. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiği megakentte, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması istendi.
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Avrupa'yı etkisi altına alan Afrika sıcaklar sebebi ile yüzlerce insan hayatını kaybetti.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının tehlikeli boyutlara ulaşacağı bildirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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