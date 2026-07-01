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Dikkat! Bugün Yılın En Sıcak Günü: İstanbul Valiliği ‘Evden Çıkmayın’ Uyarısı Yaptı

Dikkat! Bugün Yılın En Sıcak Günü: İstanbul Valiliği ‘Evden Çıkmayın’ Uyarısı Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2026 - 07:20
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İstanbul Valiliği, bugün kentte yılın en sıcak gününün yaşanacağını duyurarak vatandaşları uyardı. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiği megakentte, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması istendi.

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Avrupa'yı etkisi altına alan Afrika sıcaklar sebebi ile yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Avrupa'yı etkisi altına alan Afrika sıcaklar sebebi ile yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Aşırı sıcaklar Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Megakentte bugün yılın en sıcak günü yaşanacak, İstanbul Valiliği'nden ise hayati uyarı var.

Bugün sadece İstanbul değil yurt genelinde aşırı sıcaklıklar görülecek. 81 ilin ortalama sıcaklığının 33.1 derece olması bekleniyor. 

Tahmini olarak bölge bölge hava sıcaklık ortalamasının şu şekilde olacağı öngörülüyor;

Güneydoğu Anadolu: 37,7°C

Ege: 35,1°C

Marmara: 34,2°C

Akdeniz: 34,0°C

İç Anadolu: 33,1°C

Karadeniz: 31,3°C

Doğu Anadolu: 30,3°C

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının tehlikeli boyutlara ulaşacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının tehlikeli boyutlara ulaşacağı bildirildi.

Dün yapılan ve öğle saatlerinde nemin de etkisiyle bunaltıcı bir havanın beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, 'İlimizde yarın (Bugün) öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselecek' ifadeleri kullanıldı. Artan sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı alınması gereken önlemlere değinen Valilik, özellikle risk grubundaki vatandaşlara çağrıda bulundu.

Hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların korunması gerektiğini belirten yetkililer, 'Vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerekmektedir.' dedi.

Aşırı sıcakların sadece sağlık değil, çevre güvenliği açısından da büyük bir risk oluşturduğunu anlatan Valilik yetkilileri uyarılarını sürdürerek, 'Sıcak çarpması konusunda dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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