Dikkat! Bugün Yılın En Sıcak Günü: İstanbul Valiliği ‘Evden Çıkmayın’ Uyarısı Yaptı

Dün yapılan ve öğle saatlerinde nemin de etkisiyle bunaltıcı bir havanın beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, 'İlimizde yarın (Bugün) öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselecek' ifadeleri kullanıldı. Artan sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı alınması gereken önlemlere değinen Valilik, özellikle risk grubundaki vatandaşlara çağrıda bulundu.

Hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların korunması gerektiğini belirten yetkililer, 'Vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerekmektedir.' dedi.

Aşırı sıcakların sadece sağlık değil, çevre güvenliği açısından da büyük bir risk oluşturduğunu anlatan Valilik yetkilileri uyarılarını sürdürerek, 'Sıcak çarpması konusunda dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.' dedi.