Köprü ve Otoyollara Bu Yıl İçinde İkinci Kez Zam Yapıldı

Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifede, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücretleri değişmedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş ücretleri ise yüzde 15 ila 17 civarında değişen oranlarda zamlandı. Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde otomobiller için geçiş ücreti 995 liradan 1170 liraya çıktı.