Köprü ve Otoyollara Bu Yıl İçinde İkinci Kez Zam Yapıldı
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerine ise zam yapılmadı.
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Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerine bu yıl içinde ikinci kez zam yapıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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