Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış Akrabalarını İşe Almasını İnancını Gereği Olarak Savundu

Yeni Çağ’dan Fatih Ergin’in haberine göre, rektör, akrabalarını üniversitede önemli kadrolara yerleştirmesini “akrabalık hakkı” olarak savundu.

Facebook’tan paylaşım yapan Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, “Benim rektörlük irademe karşı gelip bana dik başlılık eden başıbozukların hepsini YÖK Başkanımız Erol Özvar ve YÖK Başkanvekilimiz Metin Topçuoğlu ile görüşerek, durumu anlatarak, desteklerini alarak tek tek üniversiteden attım.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Abdurrahim Alkış’ın tepki çeken Facebook paylaşımı şu şekilde:

“BENİ SEVEN, TAKİP EDEN TÜM AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİME DUYURULUR

Rektörlük vazifemi, üniversitemiz içindeki ve dışındaki şer odaklarıyla sürekli mücadele etmeme rağmen, üç buçuk yıldan fazla süredir başarıyla, kararlılıkla ve dirayetle sürdürmekteyim. Ben rektörlük vazifesine atandığımda bu üniversite çökmüştü; ben ayağa kaldırdım. Her anlamda bitmişti; ben yeniden hayat verdim. Kampüsü çöle dönmüştü; ben ağaçlandırıp yeşillendirdim. Fakülteler bakımsızlıktan dökülüyordu; neredeyse her fakülteyi ben yeniledim, onardım ve ayağa kaldırdım. Kampüsün çevre düzenlemesini ben yaptırdım. Yetersiz bilgi işlem sistemini ben güçlendirdim. Üniversitemize yeni bir sistem odasını bile ben kurdurdum. Her sene çok sayıda sempozyum düzenledim. Sadece bununla da kalmadım; üniversitemizin görünür yüzü olan anlamsız, köhnemiş ve saçma amblemini ben değiştirdim, yenisini oluşturdum ve yürürlüğe soktum. Üniversitenin sloganını bile ben belirledim. Yeni bölümler açtırdım. Akademik ve idari kadro sayımız yetersizdi; bunu gördüm, YÖK’teki ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki ağırlığımı ve etkimi kullanarak üniversitemize her sene çok sayıda kadro tahsisi yaptırdım. Bu kadrolara, atanmaya layık gördüğüm yüzlerce kişinin atamasını yaptım. Bu süreçte benim rektörlük irademe karşı gelip bana dik başlılık eden başıbozukların hepsini YÖK Başkanımız Erol Özvar ve YÖK Başkanvekilimiz Metin Topçuoğlu ile görüşerek, durumu anlatarak, desteklerini alarak tek tek üniversiteden attım. Saymakla bitmeyecek daha birçok hizmeti göreve getirdiğim kutlu ekibimle birlikte yaparak üniversitemizi ülkenin en saygın üniversiteleri arasına soktum. Şırnak Üniversitesi’nin adını ve başarılarını dünyaya duyurdum. Bunları yaparken, ülkemizde hiçbir kıymeti olmayan, işe yaramaz, ahmak ve dinsiz-imansız azınlık bir güruhun yayın organı olan OdaTV, Halk TV, Yeniçağ, Sözcü gibi marjinal medya gruplarının ve bunların taşeronluğunu yapan bizim cenahtaki avanak medyanın hakkımda yaptığı haberleri çok da dikkate almadım. Fakat gerektiğinde de verdiğim cevaplarla, ortaya koyduğum icraatla ve sergilediğim dirayetle onları her zaman alt etmeyi başardım.

Hasıl-ı kelam, iradeli ve dirayetli rektörünüz olarak az zamanda çok büyük işler yaptım. Bunu emrim altında çalışan hiç kimse inkâr edemez. Bugüne kadar her mücadeleyi kazanmış rektörünüz olarak üzülerek öğrendim ki; çok sevdiğim kız kardeşim Halime’nin kızı, biricik yeğenim Gülizar Artuç’u İlahiyat Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi kadrosuna atamamdan; amcaoğlum Emrullah Alkış’ı müftülükten üniversitemize naklen geçirerek Fakülte Sekreterliği görevine yükseltmemden ve ardından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirmemden; sır küpüm ve yakın dostum Mesut Bayram’ı MEB’de öğretmen iken üniversitemize geçirerek İdil Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Hukuk Müşaviri görevlerine atamamdan bazı haddini bilmezler rahatsız olmuş. Tabii bu fitneyi yayanlar inançsız oldukları için, akrabaya sahip çıkmanın, yakın çevresine destek olmanın ve güvendiğin insanları yönetici pozisyona getirip görev yapmalarını sağlamanın bizim inancımız gereği olduğunu bilmezler. Bu fitneciler, Cuma namazlarına gitmedikleri için her Cuma günü akrabaya yardım etmenin inancımız gereği olduğunu bilemezler. Akrabalarıma ve dostlarıma yardım etmek ve onları güzel yerlere getirmek benim inancım gereğidir ve rektörlük hakkımdır. Dirayetli bir rektör olarak, irademle yapılan bu atamalardan rahatsız olup arkamdan dedikodu yapanları, fitne üretenleri ve üniversitemizde kurduğum bu kusursuz düzeni tartışmaya açmaya çalışanları da tek tek tespit ettim. Yakın zamanda onların da hakkında gelip bu üniversitede barındırmayacağım, göreceksiniz.

Herkesin bilmesi gerekir ki, Şırnak Üniversitesi sahipsiz değildir; bu üniversitede rektörlük makamının otoritesini, kurduğum düzeni ve irademi yıpratmaya çalışan hiç kimseye acımadım, acımam. Bu gerçeği bugüne kadar kadro açıp, atamasını yapıp, cübbesini giydirdiğim kişilerden anlamanız gerekiyordu; fakat ben bir kez daha anlamayanlara göstermek istiyorum. Bu üniversitede benim ortaya koyduğum vizyona uygun çalışan, rektörüne sadakatle şereflenenlerin akademide önünü açıyorum, onları destekliyorum, ödüllendiriyorum ve hak ettikleri yerlere gelmelerini sağlıyorum. Bu hakikati, bugün çıktığımız öğretim üyesi ilanıyla bir kez daha görmenizi istiyorum. Bugün Resmî Gazete’de ilan ettiğimiz kadrolara aşağıda belirttiğim güvenime mazhar olan, rektörüne sadakatte ve bağlılıkta kusur etmeyen kişileri atamaya karar verdim. En yakın zamanda bu arkadaşlarımızın da atamasını yapıp cübbelerini bizzat ben giydireceğim. Bu arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum. Emrimdir; siz de şimdiden bu arkadaşlarımızı ziyaret edip tebrik edin.

Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü için açılan profesör kadrosuna Öykü Bilgin’i atamayı layık gördüm.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için açılan doçent kadrosuna Nazan Yeşilkaya’yı atamayı layık gördüm.

İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü için açılan doçent kadrosuna Yakup Akyürek’i atamayı layık gördüm.

Şırnak Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü için açılan doktor öğretim üyesi kadrosuna Kübra Şanlı’yı atamayı layık gördüm.

Mühendislik Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü için açılan doktor öğretim üyesi kadrosuna Besra İnan’ı atamayı layık gördüm.”