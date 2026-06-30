Kapıkule'de Ülkemize Yasa Dışı Yollarla Sokulmaya Çalışılan 6 Pomeranian Cinsi Köpek Ele Geçirildi

Kaçakçılık olayları, gümrük kapılarında sadece ticari mallarla sınırlı kalmıyor; ne yazık ki can dostlarımız da bu yasa dışı ticaretin birer parçası haline getirilebiliyor. Özellikle popüler evcil hayvan ırklarına olan yoğun talep, ortaya korkunç sonuçlar çıkmasına sebep oluyor.

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonla, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 6 adet Pomeranian cinsi yavru köpek ele geçirildi. Yakalanan minik yavruların piyasa değerinin yaklaşık 472 bin 680 Türk Lirası olduğu belirtildi. Köpeklerin korku dolu bakışları ise yürekleri sızlattı.