Kapıkule'de Ülkemize Yasa Dışı Yollarla Sokulmaya Çalışılan 6 Pomeranian Cinsi Köpek Ele Geçirildi

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Kaçakçılık olayları, gümrük kapılarında sadece ticari mallarla sınırlı kalmıyor; ne yazık ki can dostlarımız da bu yasa dışı ticaretin birer parçası haline getirilebiliyor. Özellikle popüler evcil hayvan ırklarına olan yoğun talep, ortaya korkunç sonuçlar çıkmasına sebep oluyor.
Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonla, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 6 adet Pomeranian cinsi yavru köpek ele geçirildi. Yakalanan minik yavruların piyasa değerinin yaklaşık 472 bin 680 Türk Lirası olduğu belirtildi. Köpeklerin korku dolu bakışları ise yürekleri sızlattı.
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Bir anlık heves için hayvanlara eziyet çektiriliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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