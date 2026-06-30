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Kapıkule'de Ülkemize Yasa Dışı Yollarla Sokulmaya Çalışılan 6 Pomeranian Cinsi Köpek Ele Geçirildi

Kapıkule'de Ülkemize Yasa Dışı Yollarla Sokulmaya Çalışılan 6 Pomeranian Cinsi Köpek Ele Geçirildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.06.2026 - 17:13

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Kaçakçılık olayları, gümrük kapılarında sadece ticari mallarla sınırlı kalmıyor; ne yazık ki can dostlarımız da bu yasa dışı ticaretin birer parçası haline getirilebiliyor. Özellikle popüler evcil hayvan ırklarına olan yoğun talep, ortaya korkunç sonuçlar çıkmasına sebep oluyor. 

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonla, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 6 adet Pomeranian cinsi yavru köpek ele geçirildi. Yakalanan minik yavruların piyasa değerinin yaklaşık 472 bin 680 Türk Lirası olduğu belirtildi. Köpeklerin korku dolu bakışları ise yürekleri sızlattı.

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Bir anlık heves için hayvanlara eziyet çektiriliyor.

Bir anlık heves için hayvanlara eziyet çektiriliyor.

Pomeranian cinsi köpekler, son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde 'ayıcık' benzeri sevimli görünümleriyle evcil hayvan severlerin en çok ilgi gösterdiği ırkların başında geliyor. Ancak bu yoğun popülarite, onları yasa dışı ticaretin de bir numaralı hedefi haline getiriyor. Genellikle sağlıksız koşullarda, bagaj gizli bölmelerinde veya kutular içinde taşınan bu canlılar, gümrük kapılarındaki muayene ve istihbarat çalışmaları sayesinde kurtarılarak koruma altına alınıyor. Yasallıktan uzak ve aşısız şekilde ülkeye sokulmaya çalışılan evcil hayvanlar, hayvan popülasyonunun biyolojik güvenliğini riske atıyor. Cins köpek merakı yüzünden üretilen köpekler bir anlık hevesle alınıp sokağa bırakılıyor. Sokakta hayatta kalmaları çok zor olan bu hayvanlar, kontrolsüz üremeyle hızla çoğalıyor. Bu da 'sokak hayvanları' meselesini büyük bir kısır döngüye sokuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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