Venezuela'da Yaşanan Deprem Felaketinin Ardından Meydana Gelen Yıkım Uydu Fotoğrafları ile Gösterildi

Resmi makamlar, şimdiye kadar 1.400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 3.200'ün üzerinde yaralı olduğunu ve on binlerce kişiden hâlâ haber alınamadığını açıkladı. Bölgede meydana gelen 30'un üzerindeki şiddetli artçı sarsıntı nedeniyle halk, evlerine giremeyerek günlerdir sokaklarda, parklarda ve açık alanlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hükümet, yıkımın en ağır olduğu La Guaira eyaletini 'Afet Bölgesi' ilan ederken, Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı ve stratejik limanların hasar görmesi nedeniyle bölgeye insani yardım ulaştırmakta büyük güçlük yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ilk belirlemelere göre maddi hasarın 6.7 milyar doları bulduğunu duyurdu. Türkiye, Fransa, ABD, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerden gelen uluslararası arama-kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarışırken, Venezuela'nın bu devasa yıkımın yaralarını sarmasının yıllar alacağı tahmin ediliyor.