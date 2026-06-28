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Venezuela'da Yaşanan Deprem Felaketinin Ardından Meydana Gelen Yıkım Uydu Fotoğrafları ile Gösterildi

Venezuela'da Yaşanan Deprem Felaketinin Ardından Meydana Gelen Yıkım Uydu Fotoğrafları ile Gösterildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2026 - 12:34

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Venezuela, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü gece yarısı merkez üssü kuzey kıyıları olan 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Peş peşe meydana gelen ikiz depremler, başta başkent Caracas olmak üzere kuzey eyaletlerinde çok şiddetli hissedildi. İlk sarsıntının şokunu atlatamayan bölge halkı, dakikalar sonra gelen ikinci büyük depremle adeta kabusu yaşadı. Elektriklerin kesilmesi ve haberleşme ağlarının çökmesiyle ülkede tam bir kaos hakim oldu.

Caraballeda bölgesindeki çok katlı lüks siteler, oteller ve sahil şeridindeki yerleşim yerleri saniyeler içinde dev enkaz yığınlarına dönüştü. Depremin ardından yaşanan yıkım, uydu fotoğraflarıyla gösterildi.

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Türkiye'den giden yardımlar bölgeye ulaştı.

Türkiye'den giden yardımlar bölgeye ulaştı.

Resmi makamlar, şimdiye kadar 1.400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 3.200'ün üzerinde yaralı olduğunu ve on binlerce kişiden hâlâ haber alınamadığını açıkladı. Bölgede meydana gelen 30'un üzerindeki şiddetli artçı sarsıntı nedeniyle halk, evlerine giremeyerek günlerdir sokaklarda, parklarda ve açık alanlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hükümet, yıkımın en ağır olduğu La Guaira eyaletini 'Afet Bölgesi' ilan ederken, Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı ve stratejik limanların hasar görmesi nedeniyle bölgeye insani yardım ulaştırmakta büyük güçlük yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ilk belirlemelere göre maddi hasarın 6.7 milyar doları bulduğunu duyurdu. Türkiye, Fransa, ABD, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerden gelen uluslararası arama-kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarışırken, Venezuela'nın bu devasa yıkımın yaralarını sarmasının yıllar alacağı tahmin ediliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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