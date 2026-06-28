Venezuela'da Yaşanan Deprem Felaketinin Ardından Meydana Gelen Yıkım Uydu Fotoğrafları ile Gösterildi

Venezuela, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü gece yarısı merkez üssü kuzey kıyıları olan 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Peş peşe meydana gelen ikiz depremler, başta başkent Caracas olmak üzere kuzey eyaletlerinde çok şiddetli hissedildi. İlk sarsıntının şokunu atlatamayan bölge halkı, dakikalar sonra gelen ikinci büyük depremle adeta kabusu yaşadı. Elektriklerin kesilmesi ve haberleşme ağlarının çökmesiyle ülkede tam bir kaos hakim oldu.
Caraballeda bölgesindeki çok katlı lüks siteler, oteller ve sahil şeridindeki yerleşim yerleri saniyeler içinde dev enkaz yığınlarına dönüştü. Depremin ardından yaşanan yıkım, uydu fotoğraflarıyla gösterildi.
Türkiye'den giden yardımlar bölgeye ulaştı.
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