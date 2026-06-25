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Venezuela'da 39 Saniye Arayla 7,5 ve 7,2 Büyüklüğünde Deprem! Felaket Kameralarda

Venezuela'da 39 Saniye Arayla 7,5 ve 7,2 Büyüklüğünde Deprem! Felaket Kameralarda

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 08:17
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Venezuela depremle sarsıldı. Ülkede 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler felaketi getirdi. Binalar yıkıldı, çok sayıda insan enkaz altında kaldı. Venezuela'da OHAL ilan edildi, tüm uçuşlar iptal edildi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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Venezuela deprem felaketini yaşadı.

Venezuela deprem felaketini yaşadı.

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki ardışık iki deprem, ülkede büyük bir yıkıma yol açtı.  Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ilk yaptığı açıklamada sarsıntının büyüklüğünü 7.1 olarak duyursa da kısa süre içinde verilerini güncelleyerek durumun vehametini ortaya koydu. Merkez üssü Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusu olan ilk deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunu vuran ikinci sarsıntı ise 21.9 kilometre derinlikte kaydedildi.

Olağanüstü hal ilan edildi, uçuşlar durduruldu.

Olağanüstü hal ilan edildi, uçuşlar durduruldu.

Yıkımın ardından kameralar karşısına geçen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Şu ana kadar en az 20 büyük artçı sarsıntının kaydedildiğini belirten Rodriguez, başta başkent Caracas olmak üzere Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde çok sayıda binanın çöktüğünü aktardı.

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ise can ve mal kaybına ilişkin henüz net bir resmi rakam verilemediğini, çünkü bazı kentlerde internet ve haberleşme altyapısının tamamen çöktüğünü ifade etti. Cabello, başkentteki Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanının çöktüğünü ve bu nedenle ülkedeki tüm uçuşların ikinci bir emre kadar iptal edildiğini açıkladı.

Deprem anı ve yaşananlar kameralarda:

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Enkaz altından kurtarma çalışmaları:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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