Venezuela'da 39 Saniye Arayla 7,5 ve 7,2 Büyüklüğünde Deprem! Felaket Kameralarda

Yıkımın ardından kameralar karşısına geçen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Şu ana kadar en az 20 büyük artçı sarsıntının kaydedildiğini belirten Rodriguez, başta başkent Caracas olmak üzere Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde çok sayıda binanın çöktüğünü aktardı.

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ise can ve mal kaybına ilişkin henüz net bir resmi rakam verilemediğini, çünkü bazı kentlerde internet ve haberleşme altyapısının tamamen çöktüğünü ifade etti. Cabello, başkentteki Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanının çöktüğünü ve bu nedenle ülkedeki tüm uçuşların ikinci bir emre kadar iptal edildiğini açıkladı.