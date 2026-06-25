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Oylarınla Belirle: En Güvenilir Ekonomist Kim?

Oylarınla Belirle: En Güvenilir Ekonomist Kim?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 07:52
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'Dolar ne olur?', 'Faiz kararı ne anlama geliyor?', 'Kriptoya girilir mi?', 'Altın ne kadar olacak?'

Son dönemde hepimizin arama geçmişi bir ekonomi profesörünün tez konusu olacak kıvama geldi. Neyse ki ekranı her açtığımızda, o karmaşık grafikleri ve terimleri bize 'ilkokul dördüncü sınıf' seviyesinde anlatan, moralimiz bozulsa bile gerçeği duymaktan keyif aldığımız ekonomistlerimiz var. Peki, YouTube bildirimini gördüğün an arkana yaslanıp dinlediğin, 'Bu hoca ne diyorsa doğrudur' dediğin o isim kim?

Ekran karşısına geçip çayını kahveni tazeleten, Türkiye’nin en güvenilir ekonomistini seçiyoruz. Oyunu ver, safını belli et! 👇

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En Güvenilir Ekonomist Kim?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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