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Ekonomi
Asgari Ücrete Ara Zam İddiasına Son Nokta Konuldu

Asgari Ücrete Ara Zam İddiasına Son Nokta Konuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.06.2026 - 17:41
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Türkiye’de milyonlarca çalışanın ve dolaylı olarak tüm piyasaların gözü kulağı yeniden temmuz ayına çevrildi. 2026 yılının ilk yarısında ivme kazanan enflasyon verileri ve buna bağlı olarak hayat pahalılığının hissedilir derecede artması, sabit gelirli vatandaşların alım gücünü doğrudan etkiledi. Bu durum, yılın ortasına gelinirken 'Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi?' sorusunu bir kez daha memleketin birinci gündem maddesi haline getirdi.

Kaynak: CNNTürk

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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Ekonomi çevreleri ve finans analistleri, asgari ücret politikasında son yıllarda kalıcı hale gelen yapısal değişime dikkat çekiyor. Geçmiş dönemlerde, özellikle pandemi sürecinin getirdiği olağanüstü ekonomik dinamikler sebebiyle yılda iki kez asgari ücret belirlenmesi modeli uygulanmıştı. Ancak mevcut ekonomi kadroları, mali disiplini sağlamak ve beklenti enflasyonunu kırmak adına bu uygulamayı geride bıraktı. Yasal çerçeve gereği asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi gerektiği hatırlatılarak bu duruşun korunacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla, çok büyük bir makroekonomik kırılma yaşanmadığı müddetçe, ocak ayında yürürlüğe giren mevcut rakamın takvim yılı sonuna kadar korunması planlanıyor.

Ankara kulisleri ne diyor? Bakanlık koridorlarında ara zam mesaisi yok.

Ankara kulisleri ne diyor? Bakanlık koridorlarında ara zam mesaisi yok.

Ankara kulislerinden sızan son bilgiler, temmuz ayı için umut besleyen çalışanları pek memnun edecek cinsten değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, temmuz döneminde asgari ücrete ek bir dokunuş yapılmasına dair aktif bir hazırlık bulunmuyor. 

Ekonomi programının ana omurgasını oluşturan sıkılaşma politikaları doğrultusunda, ücret artışlarının piyasadaki genel fiyatlama davranışlarını tetiklememesi amaçlanıyor. Resmi makamlar şu ana kadar sessizliğini korurken, yasal bir adımın atılmaması durumunda yeni bir ücret artış senaryosu ancak aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun masasındaki yerini alacak. Bu da olası bir artışın ancak Ocak 2027 itibarıyla ceplere yansıyacağı anlamına geliyor.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret ne kadar?

Sosyal medyada ve dijital mecralarda asgari ücrete yönelik çeşitli zam oranları ve yeni maaş hesaplamaları havada uçuşsa da bu verilerin hiçbirinin resmi bir karşılığı bulunmuyor. Yetkili kurumlar tarafından doğrulanmayan her senaryo, şu an için yalnızca birer tahminden ibaret.

Hatırlanacağı üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 27 oranında bir zam yapmıştı. Bu kararın ardından net ve brüt rakamlar şu şekilde netleşmişti:

  • Net Asgari Ücret: 28.075,50 TL

  • Brüt Asgari Ücret: 33.030,00 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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