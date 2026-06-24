Asgari Ücrete Ara Zam İddiasına Son Nokta Konuldu
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Türkiye’de milyonlarca çalışanın ve dolaylı olarak tüm piyasaların gözü kulağı yeniden temmuz ayına çevrildi. 2026 yılının ilk yarısında ivme kazanan enflasyon verileri ve buna bağlı olarak hayat pahalılığının hissedilir derecede artması, sabit gelirli vatandaşların alım gücünü doğrudan etkiledi. Bu durum, yılın ortasına gelinirken 'Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi?' sorusunu bir kez daha memleketin birinci gündem maddesi haline getirdi.
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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
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Ankara kulisleri ne diyor? Bakanlık koridorlarında ara zam mesaisi yok.
Asgari ücret ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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