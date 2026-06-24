Asgari Ücrete Ara Zam İddiasına Son Nokta Konuldu

Ankara kulislerinden sızan son bilgiler, temmuz ayı için umut besleyen çalışanları pek memnun edecek cinsten değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, temmuz döneminde asgari ücrete ek bir dokunuş yapılmasına dair aktif bir hazırlık bulunmuyor.

Ekonomi programının ana omurgasını oluşturan sıkılaşma politikaları doğrultusunda, ücret artışlarının piyasadaki genel fiyatlama davranışlarını tetiklememesi amaçlanıyor. Resmi makamlar şu ana kadar sessizliğini korurken, yasal bir adımın atılmaması durumunda yeni bir ücret artış senaryosu ancak aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun masasındaki yerini alacak. Bu da olası bir artışın ancak Ocak 2027 itibarıyla ceplere yansıyacağı anlamına geliyor.