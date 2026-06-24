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ASELSAN Türk Telekom İle Üç Farklı Telefon Çıkaracak: Akıllı Telefonun Özellikleri Sızdı

ASELSAN Türk Telekom İle Üç Farklı Telefon Çıkaracak: Akıllı Telefonun Özellikleri Sızdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.06.2026 - 16:21
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Savunma sanayisindeki askeri teknolojileri sivil alana uyarlama kararı alan ASELSAN, Türk Telekom iş birliğiyle akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından sızan ilk bilgiler, yerli üretimin sadece tek bir cihazla sınırlı kalmayacağını, küresel markalara meydan okuyacak üç farklı modelin yolda olduğunu gösteriyor.

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"ASELSAN akıllı telefon çıkarıyor" iddiası

"ASELSAN akıllı telefon çıkarıyor" iddiası

ASELSAN, Türk Telekom ile akıllı telefon pazarına sert rekabetle güçlü bir giriş yapmayı planlıyor. İddialara göre ASELSAN üç farklı model çıkaracak. Bütçe dostu bir alternatif arayanlar için giriş seviyesi, fiyat-performans dengesini gözetenler için orta segment ve en yüksek teknolojiyi talep edenler için amiral gemisi kategorisinde cihazlar tasarlanıyor. Bu stratejiyle, her kullanıcı grubunun ihtiyacına doğrudan yerli bir alternatif sunulması amaçlanıyor.

ASELSAN'ın çıkaracağı telefonların fiyatı ve özellikleri.

ASELSAN'ın çıkaracağı telefonların fiyatı ve özellikleri.

Piyasadaki ithal modellere kıyasla en büyük kırılma noktası fiyat etiketlerinde yaşanacak. Sızan bilgilere göre fiyat politikası şu şekilde şekilleniyor:

  • Giriş Seviyesi Model: 15.000 TL – 20.000 TL

  • Orta Segment Model: 30.000 TL – 35.000 TL

  • Üst Segment (Amiral Gemisi): 45.000 TL – 50.000 TL

Yerli üretim olmasının getireceği teşvikler ve sivil pazara özel vergi avantajları sayesinde bu cihazlar, aynı teknik özelliklere sahip yabancı rakiplerine göre çok daha erişilebilir fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Kullanıcıların bir telefonda en çok önem verdiği iki unsur olan ekran akıcılığı ve şarj ömrü konusunda iddialı adımlar atılıyor. Serinin en mütevazı modelinde bile 90 Hz yenileme hızına sahip canlı AMOLED ekranlar kullanılırken, orta ve üst segment modellerde bu hız 120 Hz AMOLED panellerle desteklenecek.

Asıl dikkat çeken detay ise batarya kapasitelerinde saklı. Günlük yoğun kullanımda priz arama derdini bitirmeyi hedefleyen cihazlarda devasa bataryalar yer alacak. Giriş modelinde 4.500–5.000 mAh arasında değişen piller kullanılırken, orta segmentte 5.500–6.000 mAh, serinin en güçlü amiral gemisinde ise akıllı telefon standartlarını zorlayan 6.500–7.000 mAh kapasiteli bataryalar kullanılacak.

ASELSAN telefon ne zaman çıkacak?

ASELSAN telefon ne zaman çıkacak?

Teknolojinin yeni gözdesi yapay zeka da bu projede kendine yer buluyor. Cihazların, gelişmiş bir yapay zeka deneyimi sunabilmek adına Gemini entegrasyonuyla geleceği sızan detaylar arasında. Resmi tanıtımının ve çıkış tarihinin, yaklaşan seçim döneminde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması müjdelenmesi bekleniyor. Cihazların 2027 yılında tamamen seri üretime geçerek raflarda yerini alacağı tahmin ediliyor.

Kamera tarafında da küresel trendlerin gerisinde kalınmıyor. Başlangıç modelinde 50 MP çözünürlüğünde çift arka kamera sistemi ve 10x dijital zoom sunulurken, üst segment modeller çıtayı bambaşka bir noktaya taşıyor. Orta ve amiral gemisi cihazlarda 200 MP çözünürlüğünde üçlü kamera kurulumu yer alacak. Bu gelişmiş lensler, uzaktaki nesneleri net bir şekilde yakınlaştırabilen 100x ile 120x arasında değişen hibrit zoom yetenekleriyle donatılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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