ASELSAN Türk Telekom İle Üç Farklı Telefon Çıkaracak: Akıllı Telefonun Özellikleri Sızdı

Piyasadaki ithal modellere kıyasla en büyük kırılma noktası fiyat etiketlerinde yaşanacak. Sızan bilgilere göre fiyat politikası şu şekilde şekilleniyor:

Giriş Seviyesi Model: 15.000 TL – 20.000 TL

Orta Segment Model: 30.000 TL – 35.000 TL

Üst Segment (Amiral Gemisi): 45.000 TL – 50.000 TL

Yerli üretim olmasının getireceği teşvikler ve sivil pazara özel vergi avantajları sayesinde bu cihazlar, aynı teknik özelliklere sahip yabancı rakiplerine göre çok daha erişilebilir fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Kullanıcıların bir telefonda en çok önem verdiği iki unsur olan ekran akıcılığı ve şarj ömrü konusunda iddialı adımlar atılıyor. Serinin en mütevazı modelinde bile 90 Hz yenileme hızına sahip canlı AMOLED ekranlar kullanılırken, orta ve üst segment modellerde bu hız 120 Hz AMOLED panellerle desteklenecek.

Asıl dikkat çeken detay ise batarya kapasitelerinde saklı. Günlük yoğun kullanımda priz arama derdini bitirmeyi hedefleyen cihazlarda devasa bataryalar yer alacak. Giriş modelinde 4.500–5.000 mAh arasında değişen piller kullanılırken, orta segmentte 5.500–6.000 mAh, serinin en güçlü amiral gemisinde ise akıllı telefon standartlarını zorlayan 6.500–7.000 mAh kapasiteli bataryalar kullanılacak.