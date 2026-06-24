ASELSAN Türk Telekom İle Üç Farklı Telefon Çıkaracak: Akıllı Telefonun Özellikleri Sızdı
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Savunma sanayisindeki askeri teknolojileri sivil alana uyarlama kararı alan ASELSAN, Türk Telekom iş birliğiyle akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından sızan ilk bilgiler, yerli üretimin sadece tek bir cihazla sınırlı kalmayacağını, küresel markalara meydan okuyacak üç farklı modelin yolda olduğunu gösteriyor.
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"ASELSAN akıllı telefon çıkarıyor" iddiası
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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