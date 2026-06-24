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Hapşırınca Kalp Gerçekten Durur mu? Prof. Dr. Muhammed Keskin Açıkladı

Hapşırınca Kalp Gerçekten Durur mu? Prof. Dr. Muhammed Keskin Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.06.2026 - 14:29
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Günlük hayatın en sıradan ve istemsiz reflekslerinden biri olan hapşırma, yıllardır kulaktan kulağa yayılan korkutucu bir iddiayla anılıyor: 'Hapşırırken kalp durur mu?' Sıkça karşımıza çıkan bu iddia, pek çok kişide gizli bir endişeye yol açsa da işin aslı çok daha farklı. Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, toplumda yerleşen bu ve benzeri şehir efsanelerine son noktayı koyarak hapşırma anında vücudumuzda gerçekleşen gerçek fizyolojik mekanizmayı anlattı.

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Hapşırırken kalp durur mu?

Hapşırırken kalp durur mu?

Hapşırma eylemi, aslında vücudun üst solunum yollarını temizlemek için devreye soktuğu ani ve güçlü bir savunma mekanizmasıdır. Bu esnada diyafram kası istemsiz ve çok hızlı bir şekilde kasılır. Diyaframın bu ani hareketi, vücudumuzdaki en önemli sinir ağlarından biri olan vagus sinirini aktif hale getirir.

Vagus sinirinin uyarılması ise doğrudan kalp hızımız üzerinde geçici dalgalanmalara yol açar. Süreç tam olarak şu şekilde işler:

  • Hapşırmadan hemen önce derin bir nefes aldığımız esnada nabız hafifçe düşebilir.

  • Hapşırma anında göğüs kafesindeki iç basınç (intratorasik basınç) tavan yapar ve ardından aniden boşalır.

  • Hapşırdıktan sonra vücudun rahatlamasıyla birlikte nabızda kısa süreli bir artış gözlenir.

Tüm bu süreç, kalbin ritminde anlık ve tamamen normal değişimler yaratsa da asla kalbin durmasına neden olmaz.

Kalp ve damar uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin anlattı: Hapşırırken göğüs ağrısının gerçek nedeni.

Kalp ve damar uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin anlattı: Hapşırırken göğüs ağrısının gerçek nedeni.

Prof. Dr. Muhammed Keskin, YouTube hesabından şu açıklamalarda bulundu:

'Hapşırmak istemsiz bir refleks olsa da vücudumuza birkaç fizyolojik değişikliğe neden olabilir. Hapşırmaktaki temel mekanizma diyaframımızın ani bir şekilde kasılmasıdır. Diyafram ani bir şekilde kasılırsa vagus sinirimiz aktive olur. 

Vagus sinirimiz aktive olursa da kalp hızımız kısmen değişiklik gösterebilir. Hapşırmadan önceki derin nefes alma esnasında nabzımız biraz düşebilir ve hapşırdıktan sonra da nabzımız biraz artabilir. Ama hapşırmak kalp durmasına neden olmaz. hapşırınca kalple ilgili ciddi bir risk bekliyormuş gibi bazı şehir efsaneleri var ve bunları ben de duyuyorum. Hatta bunun öksürme ile ilgili formları da var. 

İşte öksürürseniz kalp damar tıkanıklığınız açılır. Kalp krizi esnasında öksürürseniz damarlarınız kendiliğinden açılır. Hayır, bunlar büyük bir şehir efsanesidir. 

Öksürmek tıkalı damarı açmaz. Hapşırmak kalbinizin durmasına neden olmaz. Peki hapşırmakla ilgili bazı istisnalar yok mudur? elbette vardır. Sonuçta intratorasik basıncımızın yani göğüs kafesimizdeki basıncın bir anda artması ve sonrasında hapşırma vasıtasıyla bunun bir anda boşaltılması vücudumuzun damar sistemlerini çok kısmen de olsa etkileyebilir.

Hapşırmaktaki temel mekanizma kalp hızımızın değişkenliğidir. Hapşırmadan önceki esnada vagus siniri de aktive olduğu için nabzımız biraz düşebilir. Hapşırdıktan sonrasında da nabzımız biraz artabilir. Hocam peki hapşırdık hiçbir sorun asla olmaz mı? Kalp damarlarımıza plaklar varsa yırtılabilir. Şah damarımızda plak varsa yırtılabilir. 

Aortumuzda çok genişleme varsa yırtılabilir. Ama bunlar klinik pratikte sık gördüğümüz şeyler değil. Yani bir insan hapşırdıktan sonra biraz göğsü ağrıyorsa acile gitmesin. Hapşırdıktan sonra belimizin, göğsümüzün ağrımasının nedeni genellikle kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılardır. Buradaki kaslarımızda spazm gelişmesi ağrıya neden olabilir ama hapşırmak kolay kolay kalp krizine neden olmaz. Hatta ben meslek hayatım boyunca hiç hapşırdığı için kalp kriz geçiren, hiç hapşırdığı sosyal medyadaki şehir efsanelerine inanmayın. Hapşırmak kimseye zarar vermez.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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