Hapşırınca Kalp Gerçekten Durur mu? Prof. Dr. Muhammed Keskin Açıkladı

Prof. Dr. Muhammed Keskin, YouTube hesabından şu açıklamalarda bulundu:

'Hapşırmak istemsiz bir refleks olsa da vücudumuza birkaç fizyolojik değişikliğe neden olabilir. Hapşırmaktaki temel mekanizma diyaframımızın ani bir şekilde kasılmasıdır. Diyafram ani bir şekilde kasılırsa vagus sinirimiz aktive olur.

Vagus sinirimiz aktive olursa da kalp hızımız kısmen değişiklik gösterebilir. Hapşırmadan önceki derin nefes alma esnasında nabzımız biraz düşebilir ve hapşırdıktan sonra da nabzımız biraz artabilir. Ama hapşırmak kalp durmasına neden olmaz. hapşırınca kalple ilgili ciddi bir risk bekliyormuş gibi bazı şehir efsaneleri var ve bunları ben de duyuyorum. Hatta bunun öksürme ile ilgili formları da var.

İşte öksürürseniz kalp damar tıkanıklığınız açılır. Kalp krizi esnasında öksürürseniz damarlarınız kendiliğinden açılır. Hayır, bunlar büyük bir şehir efsanesidir.

Öksürmek tıkalı damarı açmaz. Hapşırmak kalbinizin durmasına neden olmaz. Peki hapşırmakla ilgili bazı istisnalar yok mudur? elbette vardır. Sonuçta intratorasik basıncımızın yani göğüs kafesimizdeki basıncın bir anda artması ve sonrasında hapşırma vasıtasıyla bunun bir anda boşaltılması vücudumuzun damar sistemlerini çok kısmen de olsa etkileyebilir.

Hapşırmaktaki temel mekanizma kalp hızımızın değişkenliğidir. Hapşırmadan önceki esnada vagus siniri de aktive olduğu için nabzımız biraz düşebilir. Hapşırdıktan sonrasında da nabzımız biraz artabilir. Hocam peki hapşırdık hiçbir sorun asla olmaz mı? Kalp damarlarımıza plaklar varsa yırtılabilir. Şah damarımızda plak varsa yırtılabilir.

Aortumuzda çok genişleme varsa yırtılabilir. Ama bunlar klinik pratikte sık gördüğümüz şeyler değil. Yani bir insan hapşırdıktan sonra biraz göğsü ağrıyorsa acile gitmesin. Hapşırdıktan sonra belimizin, göğsümüzün ağrımasının nedeni genellikle kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılardır. Buradaki kaslarımızda spazm gelişmesi ağrıya neden olabilir ama hapşırmak kolay kolay kalp krizine neden olmaz. Hatta ben meslek hayatım boyunca hiç hapşırdığı için kalp kriz geçiren, hiç hapşırdığı sosyal medyadaki şehir efsanelerine inanmayın. Hapşırmak kimseye zarar vermez.'