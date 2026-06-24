Hapşırınca Kalp Gerçekten Durur mu? Prof. Dr. Muhammed Keskin Açıkladı
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Günlük hayatın en sıradan ve istemsiz reflekslerinden biri olan hapşırma, yıllardır kulaktan kulağa yayılan korkutucu bir iddiayla anılıyor: 'Hapşırırken kalp durur mu?' Sıkça karşımıza çıkan bu iddia, pek çok kişide gizli bir endişeye yol açsa da işin aslı çok daha farklı. Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, toplumda yerleşen bu ve benzeri şehir efsanelerine son noktayı koyarak hapşırma anında vücudumuzda gerçekleşen gerçek fizyolojik mekanizmayı anlattı.
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Hapşırırken kalp durur mu?
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Kalp ve damar uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin anlattı: Hapşırırken göğüs ağrısının gerçek nedeni.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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