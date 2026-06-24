Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörsüz Türkiye Sürecinin Son Durumunu Açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan’dan yeni açıklamalar geldi. Erdoğan, “Gerekli istişareleri yaptıktan sonra, fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan Meclis'in takdirine sunacağız” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması.
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Terörsüz Türkiye sürecinde son durum: "Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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