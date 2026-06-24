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Salı Gününe Dikkat! Avrupa'yı Kavuran Ölümcül Sıcak Hava Dalgası Türkiye'ye Sıçrıyor

Salı Gününe Dikkat! Avrupa'yı Kavuran Ölümcül Sıcak Hava Dalgası Türkiye'ye Sıçrıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2026 - 12:43
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Avrupa'da hayatı durma noktasına getiren ve kırmızı alarmların verilmesine yol açan aşırı sıcak hava dalgası rotasını Türkiye'ye çevirdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki Salı gününden itibaren ülkemizde 5 derece daha artması beklenirken, uzmanlar hafta sonu artacak nem oranlarına ve Ege'deki orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/galeri...
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Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta itibarıyla çok daha bunaltıcı bir seviyeye ulaşmaya hazırlanıyor.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta itibarıyla çok daha bunaltıcı bir seviyeye ulaşmaya hazırlanıyor.

Avrupa kıtasında yaşamı kelimenin tam anlamıyla felç eden aşırı sıcak hava dalgası, adım adım Türkiye'ye yaklaşıyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın değerlendirmelerine göre, halihazırda sıcak günlerden geçen yurdumuzda termometreler önümüzdeki Salı gününden itibaren aniden 5 derece daha yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri de mevcut sıcaklıkların ülke genelinde normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyrettiğini doğrularken, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerindeki bölgesel yağışlar dışında yurdun genelinde güneşli ve açık bir gökyüzü bekleniyor.

Kavurucu sıcaklar tam anlamıyla bastırmadan önce, bu hafta sonu için kritik hava olayları da kapıda.

Kavurucu sıcaklar tam anlamıyla bastırmadan önce, bu hafta sonu için kritik hava olayları da kapıda.

Ege Bölgesi'nde özellikle Balıkesir, Çanakkale ve Foça çevrelerinde kuvvetli esecek kuru rüzgarların orman yangını riskini zirveye taşıması nedeniyle vatandaşların azami dikkat göstermesi isteniyor. Megakent İstanbul'da ise şu sıralar poyrazın getirdiği nispi serinliğin yerini hafta sonundan itibaren yüksek neme bırakması öngörülüyor. Şehirde rüzgar etkisini sürdürecek olsa da artan nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın ve bunaltıcı havanın çok daha yüksek seviyelerde olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'ye doğru yaklaşan bu tehlikeli sıcak hava dalgası, Avrupa'da son iki haftadır adeta bir kabusa dönüşmüş durumda. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde yetkililer en üst düzey uyarı olan kırmızı alarma geçerken, sıcaklıkların 44 dereceleri zorladığı bölgelerde günlük yaşam büyük yara aldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle Paris'te dünyaca ünlü Eyfel Kulesi ziyaretçi alımını erken saatlerde durdurmak zorunda kalırken, İngiltere'de sıcaktan bunalan öğrencileri korumak amacıyla onlarca okulda eğitime ara verildi. Almanya ve İtalya başta olmak üzere kıta genelinde serinlemek umuduyla deniz ve göllere giren çok sayıda insanın boğularak yaşamını yitirmesi ise tehlikenin ölümcül boyutunu gözler önüne seriyor.

Avrupa'da son günlerde rekorlar kıran ve İtalya üzerinden ülkemize giriş yapacak olan bu sıcak hava sistemi, aslında iklimdeki kalıcı ve daha büyük bir değişimin de habercisi. Meteoroloji uzmanlarına göre, dünya genelinde sıcak hava dalgaları artık eskisine kıyasla çok daha sık yaşanacak ve etkisini daha uzun süre hissettirecek. Yaz mevsimi boyunca aniden bastıran kavurucu sıcakların hemen ardından hızlı serinlemeler gibi dengesiz hava koşullarının devam etmesi beklenirken, bu olağandışı sıcaklık tablosunun sonbahar aylarına sarkarak Ekim ve Kasım aylarında da etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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