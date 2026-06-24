Salı Gününe Dikkat! Avrupa'yı Kavuran Ölümcül Sıcak Hava Dalgası Türkiye'ye Sıçrıyor

Ege Bölgesi'nde özellikle Balıkesir, Çanakkale ve Foça çevrelerinde kuvvetli esecek kuru rüzgarların orman yangını riskini zirveye taşıması nedeniyle vatandaşların azami dikkat göstermesi isteniyor. Megakent İstanbul'da ise şu sıralar poyrazın getirdiği nispi serinliğin yerini hafta sonundan itibaren yüksek neme bırakması öngörülüyor. Şehirde rüzgar etkisini sürdürecek olsa da artan nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın ve bunaltıcı havanın çok daha yüksek seviyelerde olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'ye doğru yaklaşan bu tehlikeli sıcak hava dalgası, Avrupa'da son iki haftadır adeta bir kabusa dönüşmüş durumda. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde yetkililer en üst düzey uyarı olan kırmızı alarma geçerken, sıcaklıkların 44 dereceleri zorladığı bölgelerde günlük yaşam büyük yara aldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle Paris'te dünyaca ünlü Eyfel Kulesi ziyaretçi alımını erken saatlerde durdurmak zorunda kalırken, İngiltere'de sıcaktan bunalan öğrencileri korumak amacıyla onlarca okulda eğitime ara verildi. Almanya ve İtalya başta olmak üzere kıta genelinde serinlemek umuduyla deniz ve göllere giren çok sayıda insanın boğularak yaşamını yitirmesi ise tehlikenin ölümcül boyutunu gözler önüne seriyor.

Avrupa'da son günlerde rekorlar kıran ve İtalya üzerinden ülkemize giriş yapacak olan bu sıcak hava sistemi, aslında iklimdeki kalıcı ve daha büyük bir değişimin de habercisi. Meteoroloji uzmanlarına göre, dünya genelinde sıcak hava dalgaları artık eskisine kıyasla çok daha sık yaşanacak ve etkisini daha uzun süre hissettirecek. Yaz mevsimi boyunca aniden bastıran kavurucu sıcakların hemen ardından hızlı serinlemeler gibi dengesiz hava koşullarının devam etmesi beklenirken, bu olağandışı sıcaklık tablosunun sonbahar aylarına sarkarak Ekim ve Kasım aylarında da etkisini sürdüreceği belirtiliyor.