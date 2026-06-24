Salı Gününe Dikkat! Avrupa'yı Kavuran Ölümcül Sıcak Hava Dalgası Türkiye'ye Sıçrıyor
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Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/galeri...
Avrupa'da hayatı durma noktasına getiren ve kırmızı alarmların verilmesine yol açan aşırı sıcak hava dalgası rotasını Türkiye'ye çevirdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki Salı gününden itibaren ülkemizde 5 derece daha artması beklenirken, uzmanlar hafta sonu artacak nem oranlarına ve Ege'deki orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.
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Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta itibarıyla çok daha bunaltıcı bir seviyeye ulaşmaya hazırlanıyor.
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Kavurucu sıcaklar tam anlamıyla bastırmadan önce, bu hafta sonu için kritik hava olayları da kapıda.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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