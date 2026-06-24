New York Times'tan Milli Takım İçin Olay Sözler: "Bugüne Kadarki En Büyük Uçak Bileti İsrafı"

Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetlerle turnuvaya henüz dokuzuncu günde veda eden ay-yıldızlı ekip, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın organlarından New York Times'ta sert bir dille eleştirildi. Gazetenin tanınmış spor yazarları Phil Hay ve Liam Tharme tarafından hazırlanan ortak makalede, millilerin ortaya koyduğu futbol tarihi bir hezimet olarak nitelendirildi. Yazarlar, Türkiye'nin 2002'deki yarı final başarısına atıfta bulunarak, bu takımın artık sürpriz yapma potansiyeli taşıyan bir ekip olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Makalede en çok dikkat çeken detay, takımın hücum hattında yaşadığı inanılmaz isabet sorunu oldu. İstatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966 yılından bu yana, iki maçlık bir periyotta tam 62 kez kaleyi yoklayıp tek bir gol dahi bulamayan başka bir takım olmadığının altı çizildi. Bu korkunç istatistiği trajikomik bir dille yorumlayan yazarlar, millilerin şutlarının yarısından fazlasının ceza sahası dışından ve oldukça uzak mesafelerden çekilmesini büyük bir taktiksel bilgisizlik ve panik hali olarak değerlendirdi. Bu durumu alaya alan makalede, futbolcuların meşin yuvarlakla golf oynamasının daha mantıklı bir karar olacağı belirtilirken, oyuncuların isabet oranına yönelik yapılan 'ava çıkarsanız arkalarında durun' şeklindeki çarpıcı benzetme okuyucuların dikkatine sunuldu.

Türkiye'nin Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi üst düzey yeteneklere sahip olmasına rağmen sergilediği bu kötü oyunun hiçbir mazereti olamayacağı da yazıda ifade edilen bir diğer önemli noktaydı. Turnuvanın futbol kültürü yeni gelişen ekiplerinden Haiti ile kıyaslanan milli takımımızın, onlardan sadece iki buçuk saat daha fazla sahada kalabildiği hatırlatılarak, 2026 macerası gelmiş geçmiş en büyük uçak bileti israfı olarak adlandırıldı. Yıldız oyuncumuz Arda Güler'in oyun kurma çabaları ise, kemancıları barda içki içen yalnız ve çaresiz bir orkestra şefinin durumuna benzetildi. Kenan Yıldız'ın on iki, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in on birer kez şut çekerek istatistikleri zorladığı, hatta son anlarda ileri çıkan kaleci Uğurcan Çakır'ın bile çaresizce gol aradığı bu tablo, Amerikan basınının gözünde sonu hüsranla biten büyük bir hayal kırıklığı olarak tarihe geçti.