New York Times'tan Milli Takım İçin Olay Sözler: "Bugüne Kadarki En Büyük Uçak Bileti İsrafı"
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Kaynak: https://www.nytimes.com/athletic/7378...
2026 Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Futbol Takımımız, dünya basınının gündemine oturdu. New York Times yazarları, iki maçta çekilen 62 şuttan gol çıkaramayan millilerimiz için eşi benzeri görülmemiş bir eleştiri yazısı kaleme alarak, 'Bu adamlarla ava giderseniz can güvenliğiniz için kesinlikle arkalarında durun' ifadelerini kullandı.
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A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performansı, uluslararası basında geniş yankı bulmaya devam ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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