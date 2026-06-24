Türkiye Paraguay Maçı Tekrar mı Edilecek? Futbolcu Hakemin Saatini Aldı: TFF, FIFA'ya Şikayet Etti!

Maçın ilk yarısında yaşanan ve televizyon ekranlarına tam olarak yansımayan bir pozisyonda, Paraguay'ın golünü atan Matias Galarza'nın, yere düşen hakem saatini alarak kendi koluna taktığı ve bir süre geri vermediği iddia edildi. Sarı kartı bulunan 25 yaşındaki futbolcunun bu centilmenlik dışı harekete rağmen ikinci sarı kartı görerek oyundan atılmaması, TFF'yi hukuki yönden harekete geçirdi.

Medyaya yansıyan iddialara göre TFF hukukçuları, hakemin otoritesini sarsan ve maç yönetimini doğrudan etkileyen bu olağan dışı durumu detaylıca inceledi. Yapılan değerlendirmelerin ardından federasyon yönetimi, karşılaşmanın kural hatası gerekçesiyle yeniden oynatılması ihtimalini sormak üzere konuyu FIFA'ya taşıdı.

Ancak FIFA'nın, Başkan Gianni Infantino'nun da durumdan haberdar olduğu bir süreçte, TFF'ye olumsuz bir geri bildirimde bulunduğu öne sürüldü. Dünya futbolunun patronu, maçın hakeminde yedek bir zaman ölçer daha bulunduğunu, bu yüzden karşılaşmanın yönetiminde teknik bir zafiyet oluşmadığını savunarak maçın tekrar edilmesinin gündemde olmadığını iletti.