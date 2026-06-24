Türkiye Paraguay Maçı Tekrar mı Edilecek? Futbolcu Hakemin Saatini Aldı: TFF, FIFA'ya Şikayet Etti!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a yenilerek elenen A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, yeşil sahalarda ender görülen bir 'saat krizi' iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Paraguaylı bir futbolcunun hakemin düşen saatini koluna takması ve oyun dışı kalmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçı tekrar ettirmek için FIFA'ya başvurduğu öne sürüldü. FIFA'nın ise bu talebe sıcak bakmadığı belirtiliyor.
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Türkiye'nin Dünya Kupası macerasını noktalayan Paraguay karşılaşmasının ardından, futbol dünyasında eşine az rastlanır bir kural hatası iddiası konuşulmaya başlandı.
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Gazeteci Adem Metan, gündemdeki iddialar hakkında sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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