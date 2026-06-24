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Türkiye Paraguay Maçı Tekrar mı Edilecek? Futbolcu Hakemin Saatini Aldı: TFF, FIFA'ya Şikayet Etti!

etiket Türkiye Paraguay Maçı Tekrar mı Edilecek? Futbolcu Hakemin Saatini Aldı: TFF, FIFA'ya Şikayet Etti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2026 - 10:52 Son Güncelleme: 24.06.2026 - 10:55
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a yenilerek elenen A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, yeşil sahalarda ender görülen bir 'saat krizi' iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Paraguaylı bir futbolcunun hakemin düşen saatini koluna takması ve oyun dışı kalmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçı tekrar ettirmek için FIFA'ya başvurduğu öne sürüldü. FIFA'nın ise bu talebe sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Kaynak: Fatih Doğan / SABAH

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Türkiye'nin Dünya Kupası macerasını noktalayan Paraguay karşılaşmasının ardından, futbol dünyasında eşine az rastlanır bir kural hatası iddiası konuşulmaya başlandı.

Türkiye'nin Dünya Kupası macerasını noktalayan Paraguay karşılaşmasının ardından, futbol dünyasında eşine az rastlanır bir kural hatası iddiası konuşulmaya başlandı.

Maçın ilk yarısında yaşanan ve televizyon ekranlarına tam olarak yansımayan bir pozisyonda, Paraguay'ın golünü atan Matias Galarza'nın, yere düşen hakem saatini alarak kendi koluna taktığı ve bir süre geri vermediği iddia edildi. Sarı kartı bulunan 25 yaşındaki futbolcunun bu centilmenlik dışı harekete rağmen ikinci sarı kartı görerek oyundan atılmaması, TFF'yi hukuki yönden harekete geçirdi.

Medyaya yansıyan iddialara göre TFF hukukçuları, hakemin otoritesini sarsan ve maç yönetimini doğrudan etkileyen bu olağan dışı durumu detaylıca inceledi. Yapılan değerlendirmelerin ardından federasyon yönetimi, karşılaşmanın kural hatası gerekçesiyle yeniden oynatılması ihtimalini sormak üzere konuyu FIFA'ya taşıdı.

Ancak FIFA'nın, Başkan Gianni Infantino'nun da durumdan haberdar olduğu bir süreçte, TFF'ye olumsuz bir geri bildirimde bulunduğu öne sürüldü. Dünya futbolunun patronu, maçın hakeminde yedek bir zaman ölçer daha bulunduğunu, bu yüzden karşılaşmanın yönetiminde teknik bir zafiyet oluşmadığını savunarak maçın tekrar edilmesinin gündemde olmadığını iletti.

Gazeteci Adem Metan, gündemdeki iddialar hakkında sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:

Gazeteci Adem Metan, gündemdeki iddialar hakkında sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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