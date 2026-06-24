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Maç Bitti, Sevdiğine Koştu: Norveç Teknik Direktörünün Galibiyetin Ardından Gelen Romantik Kutlaması

etiket Maç Bitti, Sevdiğine Koştu: Norveç Teknik Direktörünün Galibiyetin Ardından Gelen Romantik Kutlaması

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.06.2026 - 09:50 Son Güncelleme: 24.06.2026 - 10:13
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Bildiğiniz üzere son günlerde tüm dünyada futbol coşkusu yaşanıyor. Pek çok ülke 2026 Dünya Kupası'nda ter döküyor. Haliyle futbolseverler de büyük bir heyecan içinde maçları takip ediyor. Turnuva, ilk gününden beri ikonik anlara sahne oluyor. 

O anlardan biri de Norveç'in galibiyetinin ardından yaşandı. Norveç milli takımı teknik direktörünün, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte sahandan tribünlere koştuğu ve zaferi hayatındaki en özel insanla kutladığı anlar sosyal medyada viral oldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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12 Saat
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Buradan izleyebilirsiniz;

"Yılın en romantik spor anı"

"Yılın en romantik spor anı"

Aslında bu kutlama, sadece 90 dakikalık bir futbol maçının kazanılmasına verilen anlık bir reaksiyon değil. Aylardır süren yoğun kamp dönemlerinin, uykusuz gecelerin ve turnuva baskısının getirdiği o ağır yükün iki kişi tarafından nasıl omuzlandığının en net kanıtı. Spor dünyasında 'başarının arkasındaki gizli güç' olarak tanımlanan aile desteği, bu tür kritik dönemeçlerde teknik adamların akıl sağlığını ve motivasyonunu koruyan en büyük kalkan oluyor. Norveçli teknik adamın zafer çığlıkları yerine yaptığı bu kutlama, 'Yılın en romantik spor anı' olarak paylaşıldı. Görüntüler modern futbolun endüstriyel soğukluğuna karşı taraftarlara unuttukları o saf ve insani sıcaklığı yeniden hatırlatmayı başardı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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