Maç Bitti, Sevdiğine Koştu: Norveç Teknik Direktörünün Galibiyetin Ardından Gelen Romantik Kutlaması

Bildiğiniz üzere son günlerde tüm dünyada futbol coşkusu yaşanıyor. Pek çok ülke 2026 Dünya Kupası'nda ter döküyor. Haliyle futbolseverler de büyük bir heyecan içinde maçları takip ediyor. Turnuva, ilk gününden beri ikonik anlara sahne oluyor.

O anlardan biri de Norveç'in galibiyetinin ardından yaşandı. Norveç milli takımı teknik direktörünün, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte sahandan tribünlere koştuğu ve zaferi hayatındaki en özel insanla kutladığı anlar sosyal medyada viral oldu.