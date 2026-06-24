Maç Bitti, Sevdiğine Koştu: Norveç Teknik Direktörünün Galibiyetin Ardından Gelen Romantik Kutlaması
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Bildiğiniz üzere son günlerde tüm dünyada futbol coşkusu yaşanıyor. Pek çok ülke 2026 Dünya Kupası'nda ter döküyor. Haliyle futbolseverler de büyük bir heyecan içinde maçları takip ediyor. Turnuva, ilk gününden beri ikonik anlara sahne oluyor.
O anlardan biri de Norveç'in galibiyetinin ardından yaşandı. Norveç milli takımı teknik direktörünün, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte sahandan tribünlere koştuğu ve zaferi hayatındaki en özel insanla kutladığı anlar sosyal medyada viral oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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