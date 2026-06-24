Ne Suriye Ne Afganistan: Türkiye'ye En Çok Göç Eden Ülke Vatandaşları Belli Oldu
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Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak, 393 bin 829 kişi oldu. Ülkeye 2025'te gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı alan ülke ise şaşırttı.
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Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin "uluslararası göç istatistikleri"ni yayımladı.
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Ülkeye 2025'te gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı, yüzde 23,4 ile Türkmenistan vatandaşları aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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