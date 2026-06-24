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Esra Ezmeci Herkesi Şoke Eden Mektubu Okudu: Türkiye'nin Tanıdığı İki Cinayet Zanlısı Cezaevinde Aşk Yaşıyor!

Esra Ezmeci Herkesi Şoke Eden Mektubu Okudu: Türkiye'nin Tanıdığı İki Cinayet Zanlısı Cezaevinde Aşk Yaşıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2026 - 07:19
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Türkiye'nin kan donduran cinayetlerle tanıdığı iki tutuklu isim, Ümitcan Uygun ve Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde mektuplaşarak duygusal bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci'nin cezaevinden gelen bir mektuba dayanarak gündeme getirdiği bu tuhaf yakınlaşma, duyanları şaşkına çevirdi.

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Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan psikolog Esra Ezmeci, programına bir mahkum tarafından gönderilen mektubu okuyarak Türkiye'nin gündemine oturacak oldukça çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan psikolog Esra Ezmeci, programına bir mahkum tarafından gönderilen mektubu okuyarak Türkiye'nin gündemine oturacak oldukça çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Esra Ezmeci'nin paylaştığı bilgilere göre, kamuoyunun yakından bildiği iki farklı cinayet zanlısı cezaevindeyken romantik bir ilişkiye yelken açtı. Bu isimlerden ilki, eski sevgilisi Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümitcan Uygun. Diğer isim ise öz annesi Güllü'yü hayattan koparan Tuğyan Ülkem Gülter. İşledikleri ağır suçlarla hafızalara kazınan ve toplumda büyük tepki çeken bu iki kişinin, parmaklıklar ardında birbirleriyle iletişim kurduğu belirtiliyor.

Ezmeci'ye ulaşan mektubu kaleme alan mahkumun ifadelerine dayandırılan detaylara göre, dışarıda gerçek hayatta hiçbir zaman yüz yüze gelmemiş olan Uygun ve Gülter, sadece cezaevi mektupları aracılığıyla tanıştı. Başlangıçta sıradan bir haberleşme olarak başlayan bu yazışmaların, zamanla boyut değiştirerek oldukça derinleştiği öne sürülüyor. İkilinin birbirlerine düzenli olarak aşk mektupları yolladıkları ve aralarında yoğun bir duygusal bağ oluştuğu iddia ediliyor.

Biri sevgilisini, diğeri ise annesini öldürmekten dolayı tutuklu bulunan iki zanlının mektuplar üzerinden kurduğu bu sıra dışı ilişki ağı, olayın duyulmasıyla birlikte büyük bir yankı uyandırdı. Hiç biraraya gelmeden sadece satırlara dökülen bu aşk iddiası, yaşanan cinayetlerin ağırlığı ve tuhaflığı göz önüne alındığında kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılanmaya devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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