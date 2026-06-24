Esra Ezmeci Herkesi Şoke Eden Mektubu Okudu: Türkiye'nin Tanıdığı İki Cinayet Zanlısı Cezaevinde Aşk Yaşıyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin kan donduran cinayetlerle tanıdığı iki tutuklu isim, Ümitcan Uygun ve Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde mektuplaşarak duygusal bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci'nin cezaevinden gelen bir mektuba dayanarak gündeme getirdiği bu tuhaf yakınlaşma, duyanları şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan psikolog Esra Ezmeci, programına bir mahkum tarafından gönderilen mektubu okuyarak Türkiye'nin gündemine oturacak oldukça çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın