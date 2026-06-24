Esra Ezmeci Herkesi Şoke Eden Mektubu Okudu: Türkiye'nin Tanıdığı İki Cinayet Zanlısı Cezaevinde Aşk Yaşıyor!

Esra Ezmeci'nin paylaştığı bilgilere göre, kamuoyunun yakından bildiği iki farklı cinayet zanlısı cezaevindeyken romantik bir ilişkiye yelken açtı. Bu isimlerden ilki, eski sevgilisi Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümitcan Uygun. Diğer isim ise öz annesi Güllü'yü hayattan koparan Tuğyan Ülkem Gülter. İşledikleri ağır suçlarla hafızalara kazınan ve toplumda büyük tepki çeken bu iki kişinin, parmaklıklar ardında birbirleriyle iletişim kurduğu belirtiliyor.

Ezmeci'ye ulaşan mektubu kaleme alan mahkumun ifadelerine dayandırılan detaylara göre, dışarıda gerçek hayatta hiçbir zaman yüz yüze gelmemiş olan Uygun ve Gülter, sadece cezaevi mektupları aracılığıyla tanıştı. Başlangıçta sıradan bir haberleşme olarak başlayan bu yazışmaların, zamanla boyut değiştirerek oldukça derinleştiği öne sürülüyor. İkilinin birbirlerine düzenli olarak aşk mektupları yolladıkları ve aralarında yoğun bir duygusal bağ oluştuğu iddia ediliyor.

Biri sevgilisini, diğeri ise annesini öldürmekten dolayı tutuklu bulunan iki zanlının mektuplar üzerinden kurduğu bu sıra dışı ilişki ağı, olayın duyulmasıyla birlikte büyük bir yankı uyandırdı. Hiç biraraya gelmeden sadece satırlara dökülen bu aşk iddiası, yaşanan cinayetlerin ağırlığı ve tuhaflığı göz önüne alındığında kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılanmaya devam ediyor.