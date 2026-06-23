Rusya Devlet Başkanı Putin’in Gizli İlişkisini İlk Kez Duyuran Gazeteci Şüpheli Şekilde Hayatını Kaybetti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski Olimpiyat jimnastikçisi Alena Kabaeva ile ilişki yaşadığı iddiasını ilk ortaya atan ve 11 yıldır ülkesinin dışında sürgünde yaşayan gazeteci Grigori Nekhoroshev, yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti. Gazetecinin ilişki iddiasını hem Putin hem de Kabaeva yalanlamıştı. Yabancı basında çıkan iddialara göre, her ne kadar çift iddiaları yalanlasa da ikilinin Ivan ve Vladimir adında iki çocukları bulunuyor.
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Putin ile jimnastikçi Kabaeva’nın ilişkisi olduğunu iddia eden ve tüm hayatı değişen gazeteci şüpheli bir şekilde öldü.
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Putin ve zehir ilişkisi
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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