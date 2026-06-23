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Rusya Devlet Başkanı Putin’in Gizli İlişkisini İlk Kez Duyuran Gazeteci Şüpheli Şekilde Hayatını Kaybetti

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Gizli İlişkisini İlk Kez Duyuran Gazeteci Şüpheli Şekilde Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2026 - 00:05
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski Olimpiyat jimnastikçisi Alena Kabaeva ile ilişki yaşadığı iddiasını ilk ortaya atan ve 11 yıldır ülkesinin dışında sürgünde yaşayan gazeteci Grigori Nekhoroshev, yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti. Gazetecinin ilişki iddiasını hem Putin hem de Kabaeva yalanlamıştı. Yabancı basında çıkan iddialara göre, her ne kadar çift iddiaları yalanlasa da ikilinin Ivan ve Vladimir adında iki çocukları bulunuyor.

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Putin ile jimnastikçi Kabaeva’nın ilişkisi olduğunu iddia eden ve tüm hayatı değişen gazeteci şüpheli bir şekilde öldü.

Putin ile jimnastikçi Kabaeva’nın ilişkisi olduğunu iddia eden ve tüm hayatı değişen gazeteci şüpheli bir şekilde öldü.

2008 yılında Rusya’da yayımlanan Moskovsky Korrespondent gazetesinin yöneticisi olan Grigori Nekhoroshev, Putin ve Alena Kabaeva’nın ilişkisi olduğunu haberleştirmişti.

Haber Rusya’da büyük yankı uyandırmış ve Kremlin tarafından yalanlanmıştı. Gazete baskılar sonrasında kapanmış, Nekhoroshev ülkeden ayrılarak Letonya’da sığınmacı olarak yaşamaya başlamıştı.

Letonya basınında çıkan haberlere göre, 69 yaşındaki Nekhoroshev, 11 yıldır yaşadığı Letonya’nın başkenti Riga’da zehirli mantar yedikten sonra yaşamını yitirdi.

Gazetecinin uzun süredir güvenlik endişesi taşıdığı ve yakın çevresine suikasta uğramaktan korktuğunu söylediği aktarıldı.

Putin ve zehir ilişkisi

Putin ve zehir ilişkisi

Rusya Devlet Başkanı Putin’in karşıtları sık sık zehirlenme iddiasıyla gündeme geliyor. Putin’in siyasi rakiplerinden biri olan Aleksey Navalni’nin Novichok isimli sinir gazı ile zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Aynı şekilde İngiliz istihbaratına bilgi sızdıran KGB ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia da İngiltere’deki bir parkta aynı gazla zehirlenmiş ve hayatta kalmıştı.

Eski bir KGB ajanı ve Putin muhalifi olan Aleksandr Litvinenko, 2006 yılında Londra’daki Millennium Otel’de nadir ve güçlü bir radyoaktif izotop olan polonyum-210 ile zehirlenmiş yeşil çayı içtikten sonra 43 yaşında öldü.

2004 yılında Rusya yanlısı Ukrayna Başbakanı Viktor Yanukoviç’e karşı muhalefet eden Viktor Yuşçenko da seçim çalışmaları devam ederken dioksin ile zehirlenmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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