Rusya Devlet Başkanı Putin’in Gizli İlişkisini İlk Kez Duyuran Gazeteci Şüpheli Şekilde Hayatını Kaybetti

Rusya Devlet Başkanı Putin’in karşıtları sık sık zehirlenme iddiasıyla gündeme geliyor. Putin’in siyasi rakiplerinden biri olan Aleksey Navalni’nin Novichok isimli sinir gazı ile zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Aynı şekilde İngiliz istihbaratına bilgi sızdıran KGB ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia da İngiltere’deki bir parkta aynı gazla zehirlenmiş ve hayatta kalmıştı.

Eski bir KGB ajanı ve Putin muhalifi olan Aleksandr Litvinenko, 2006 yılında Londra’daki Millennium Otel’de nadir ve güçlü bir radyoaktif izotop olan polonyum-210 ile zehirlenmiş yeşil çayı içtikten sonra 43 yaşında öldü.

2004 yılında Rusya yanlısı Ukrayna Başbakanı Viktor Yanukoviç’e karşı muhalefet eden Viktor Yuşçenko da seçim çalışmaları devam ederken dioksin ile zehirlenmişti.