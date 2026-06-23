Ankara’da Bazı Bölgelerde NATO Zirvesi Nedeniyle Park Yasağı Uygulanacak
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7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı güzergâhındaki yola cephesi olan işletmelerin önüne araç park edilemeyeceğine ilişkin bir yazı gönderdi. Bölgedeki esnaf ise karara tepki gösterdi.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılacağı Ankara’daki NATO Zirvesi’nin hazırlıkları sürüyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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