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Ankara’da Bazı Bölgelerde NATO Zirvesi Nedeniyle Park Yasağı Uygulanacak

Ankara’da Bazı Bölgelerde NATO Zirvesi Nedeniyle Park Yasağı Uygulanacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2026 - 23:42
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7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı güzergâhındaki yola cephesi olan işletmelerin önüne araç park edilemeyeceğine ilişkin bir yazı gönderdi. Bölgedeki esnaf ise karara tepki gösterdi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılacağı Ankara’daki NATO Zirvesi’nin hazırlıkları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılacağı Ankara’daki NATO Zirvesi’nin hazırlıkları sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin 'oluru' ile 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı güzergâhındaki işletmelere yönelik bir yazı gönderdi. Buna göre, 4-9 Temmuz tarihleri arasında yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde, ayrıca taksi durakları önünde, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparklarında, araç tamir servisleri önlerinde bulunan araç, karavan ve taşıtlar ile konteynerlerin park etmesi yasaklandı.

Özal Bulvarı'nda dükkânı bulunan bir esnaf, kendilerine yazının ulaştığını belirterek, 'Bu tarihler arasında yola cephesi olan iş yerimizin önünde herhangi bir araç trafiği olmayacak.' dedi.

Bir diğer esnaf ise satış yaptıkları insanların otopark kullanan kişiler olduğunu dile getirdi. Esnaf, 'Araba park edilmeyecek. Kapının önüne bir şey koyulmayacak. Kapanmayacak ama beş gün boyunca da kimse olmayacak burada. Burada da bir mağduriyet olacak. Muhtemelen biz beş gün kapatacağız. Açmanın da bir anlamı yok. Çünkü dediğim gibi burada hiçbir şekilde araç girişine izin verilmeyeceği söyleniyor ki kâğıtta da o şekilde yazıyor.' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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