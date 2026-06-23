Ankara’da Bazı Bölgelerde NATO Zirvesi Nedeniyle Park Yasağı Uygulanacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin 'oluru' ile 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı güzergâhındaki işletmelere yönelik bir yazı gönderdi. Buna göre, 4-9 Temmuz tarihleri arasında yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde, ayrıca taksi durakları önünde, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparklarında, araç tamir servisleri önlerinde bulunan araç, karavan ve taşıtlar ile konteynerlerin park etmesi yasaklandı.

Özal Bulvarı'nda dükkânı bulunan bir esnaf, kendilerine yazının ulaştığını belirterek, 'Bu tarihler arasında yola cephesi olan iş yerimizin önünde herhangi bir araç trafiği olmayacak.' dedi.

Bir diğer esnaf ise satış yaptıkları insanların otopark kullanan kişiler olduğunu dile getirdi. Esnaf, 'Araba park edilmeyecek. Kapının önüne bir şey koyulmayacak. Kapanmayacak ama beş gün boyunca da kimse olmayacak burada. Burada da bir mağduriyet olacak. Muhtemelen biz beş gün kapatacağız. Açmanın da bir anlamı yok. Çünkü dediğim gibi burada hiçbir şekilde araç girişine izin verilmeyeceği söyleniyor ki kâğıtta da o şekilde yazıyor.' ifadelerini kullandı.