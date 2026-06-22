article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara Valiliği, NATO'nun Geleceği Tarihlerle İlgili Yeni Kararlarını Açıkladı: 13 Gün Eylem Yasağı Var

Ankara Valiliği, NATO'nun Geleceği Tarihlerle İlgili Yeni Kararlarını Açıkladı: 13 Gün Eylem Yasağı Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2026 - 23:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ankara Valiliği, NATO zirvesinin gerçekleştirileceği alanlar, delegasyonun konaklayacağı tesisler ve geçiş güzergâhları başta olmak üzere belirlenen kritik bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kamu personeline idari izin verilmişti.

Kamu personeline idari izin verilmişti.

Dünyanın dikkatinin yöneldiği NATO zirvesi, 7–8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Zirve öncesinde kentte hazırlık çalışmaları devam ederken, Ankara Valiliği daha önce Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle’de görev yapan kamu personelinin idari izinli sayılacağını duyurmuştu.

Ankara Valiliği yeni kararları açıkladı.

Ankara Valiliği yeni kararları açıkladı.

Zirveye sayılı günler kala Valilik, yeni güvenlik kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, 'NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergâhlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engelleneceğine' yer verildi.

Valilik ayrıca, 'Açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. eylem/etkinliklerin 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’a kadar, 13 gün süreyle yasaklandığını' bildirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın