Ankara Valiliği, NATO'nun Geleceği Tarihlerle İlgili Yeni Kararlarını Açıkladı: 13 Gün Eylem Yasağı Var

Zirveye sayılı günler kala Valilik, yeni güvenlik kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, 'NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergâhlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engelleneceğine' yer verildi.

Valilik ayrıca, 'Açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. eylem/etkinliklerin 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’a kadar, 13 gün süreyle yasaklandığını' bildirdi.