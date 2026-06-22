Stuttgart-Gaziantep Uçuşunu Gerçekleştiren Uçaktaki Teknik Arıza Paniğe Neden Oldu
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Gaziantep Havalimanı’na iniş hazırlığı yapan bir yolcu uçağında meydana gelen iniş takımı arızası, hem yolcular hem de havalimanındaki görevliler arasında kısa süreli endişeye yol açtı.
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Stuttgart'tan hareket etmişti.
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Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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