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Stuttgart-Gaziantep Uçuşunu Gerçekleştiren Uçaktaki Teknik Arıza Paniğe Neden Oldu

Stuttgart-Gaziantep Uçuşunu Gerçekleştiren Uçaktaki Teknik Arıza Paniğe Neden Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2026 - 20:54
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Gaziantep Havalimanı’na iniş hazırlığı yapan bir yolcu uçağında meydana gelen iniş takımı arızası, hem yolcular hem de havalimanındaki görevliler arasında kısa süreli endişeye yol açtı.

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Stuttgart'tan hareket etmişti.

Stuttgart'tan hareket etmişti.

Edinilen bilgilere göre, Stuttgart'tan Gaziantep’e sefer yapan bir yolcu uçağının iniş takımlarında teknik bir arıza meydana geldi. Sorunun fark edilmesinin ardından havalimanında kısa süreli hareketlilik yaşanırken, ekipler duruma hızla müdahale etti.

Uçak güvenli bir şekilde piste indikten sonra, olası risklere karşı pistte temizlik ve bakım çalışması başlatıldı. Bu nedenle havalimanındaki uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından Gaziantep Havalimanı’nın yeniden hava trafiğine açılacağını bildirdi.

Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.

Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uluslararası bir markanın Stuttgart-Gaziantep seferini yapan uçağının iniş sonrası lastiğinin patladığını ve ön iniş takımında hasar oluştuğunu açıkladı. Uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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