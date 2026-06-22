Stuttgart-Gaziantep Uçuşunu Gerçekleştiren Uçaktaki Teknik Arıza Paniğe Neden Oldu

Edinilen bilgilere göre, Stuttgart'tan Gaziantep’e sefer yapan bir yolcu uçağının iniş takımlarında teknik bir arıza meydana geldi. Sorunun fark edilmesinin ardından havalimanında kısa süreli hareketlilik yaşanırken, ekipler duruma hızla müdahale etti.

Uçak güvenli bir şekilde piste indikten sonra, olası risklere karşı pistte temizlik ve bakım çalışması başlatıldı. Bu nedenle havalimanındaki uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından Gaziantep Havalimanı’nın yeniden hava trafiğine açılacağını bildirdi.