ÖSYM, YKS'ye Geç Kalma Görüntülerini İnceleyerek "Suistimal" Olup Olmadığına Bakacak

YKS’ye ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisi, Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay tarafından paylaşıldı. Özay, ÖSYM’nin sınava geç kaldığı için salonlara alınmayan adaylarla ilgili basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri incelemeye aldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özay, şu ifadeleri kullandı:

'Edindiğim bilgilere göre ÖSYM, YKS'ye geç kalan adayların basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerini yakından takip ediyor. Ortaya çıkan her bir durumu ayrı ayrı ve titizlikle inceleyen kurum, herhangi bir suistimal tespit edilmesi durumunda gerekli adımları atacak.'