ÖSYM, YKS'ye Geç Kalma Görüntülerini İnceleyerek "Suistimal" Olup Olmadığına Bakacak
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Üniversite hayali kuran ve YKS’de başarılı bir sonuç elde etmek isteyen bazı adaylar, sınav günü yaşanan aksaklıklar nedeniyle mağdur oldu. Gazeteci Mahmut Özay’ın aktardığı bilgilere göre, sınava son anda yetişemeyen adaylarla ilgili görüntüler ÖSYM tarafından incelemeye alınacak ve gerekli değerlendirmeler yapılacak.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da gecikenler vardı.
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Görüntüler incelemeye alınacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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