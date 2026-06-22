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ÖSYM, YKS'ye Geç Kalma Görüntülerini İnceleyerek "Suistimal" Olup Olmadığına Bakacak

ÖSYM, YKS'ye Geç Kalma Görüntülerini İnceleyerek "Suistimal" Olup Olmadığına Bakacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2026 - 21:46
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Üniversite hayali kuran ve YKS’de başarılı bir sonuç elde etmek isteyen bazı adaylar, sınav günü yaşanan aksaklıklar nedeniyle mağdur oldu. Gazeteci Mahmut Özay’ın aktardığı bilgilere göre, sınava son anda yetişemeyen adaylarla ilgili görüntüler ÖSYM tarafından incelemeye alınacak ve gerekli değerlendirmeler yapılacak.

Kaynak - Türkiye Gazetesi

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da gecikenler vardı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gecikenler vardı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl da sınav merkezleri önünde yaşanan dikkat çekici görüntülere sahne oldu. Milyonlarca adayın üniversite hedefi için mücadele ettiği sınavda bazı öğrenciler son anlarda salonlara girmeyi başarırken, bazıları ise birkaç dakikalık gecikme nedeniyle sınava katılamayarak gelecek yıl yapılacak YKS’yi beklemek zorunda kaldı.

Görüntüler incelemeye alınacak.

Görüntüler incelemeye alınacak.

YKS’ye ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisi, Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay tarafından paylaşıldı. Özay, ÖSYM’nin sınava geç kaldığı için salonlara alınmayan adaylarla ilgili basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri incelemeye aldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özay, şu ifadeleri kullandı:

'Edindiğim bilgilere göre ÖSYM, YKS'ye geç kalan adayların basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerini yakından takip ediyor. Ortaya çıkan her bir durumu ayrı ayrı ve titizlikle inceleyen kurum, herhangi bir suistimal tespit edilmesi durumunda gerekli adımları atacak.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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