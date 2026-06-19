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Protokol Binasının Dış Cepheleri Yenileniyor! NATO Zirvesi İçin Hazırlıklar Başladı

Protokol Binasının Dış Cepheleri Yenileniyor! NATO Zirvesi İçin Hazırlıklar Başladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 15:07
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Temmuz ayında Ankara, kritik bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. 7–8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesi şehir genelinde güvenlik, ulaşım ve çevre düzenlemeleri hızlandırıldı. Protokol güzergahları ve havalimanı bağlantılarında yürütülen çalışmaların zirveye kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: CNN Türk - Murat Bekmezci

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7–8 Temmuz’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da hazırlık çalışmaları hız kazandı.

7–8 Temmuz’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da hazırlık çalışmaları hız kazandı.

Murat Bekmezci'nin haberine göre, Başkent genelinde özellikle protokol güzergâhları, havalimanı bağlantıları ve kritik ulaşım hatlarında yoğun bir bakım ve düzenleme süreci yürütülüyor.

Yetkililer, liderlerin ve üst düzey heyetlerin kullanacağı güzergâhlarda güvenlik, ulaşım akışı ve kent estetiğine yönelik çok yönlü bir çalışma planı uyguluyor. Bu kapsamda hem Esenboğa Havalimanı çevresinde hem de şehir merkezine uzanan ana arterlerde yol kontrolleri sıklaştırıldı.

Şehirdeki en yoğun müdahale alanlarından biri, ulaşımın ana noktalarından olan Esenboğa Havalimanı bağlantı yolları oldu.

Şehirdeki en yoğun müdahale alanlarından biri, ulaşımın ana noktalarından olan Esenboğa Havalimanı bağlantı yolları oldu.

Bu güzergâhlarda asfalt onarımları, çevre düzenlemeleri ve görsel iyileştirme çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla bazı noktalarda refüj düzenlemeleri ve yönlendirme sistemleri de güncelleniyor.

Benzer şekilde protokol geçişlerinde yer alan binaların dış cephelerinde de bakım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Boya, temizlik ve cephe düzenlemeleriyle birlikte güzergâh boyunca daha bütüncül bir görünüm hedefleniyor.

Güvenlik planlaması kapsamında yaya akışına ilişkin yeni düzenlemeler de devreye alındı. Orta refüjlerde yapılan fiziksel düzenlemelerle birlikte yayaların kontrollü geçiş noktalarına yönlendirilmesi sağlanıyor.

Öte yandan, hazırlıkların zirveye kadar yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Zirve süresince Ankara’da yoğun diplomasi trafiği beklenirken, kent genelinde hem güvenlik hem de lojistik açıdan üst düzey koordinasyon yürütülecek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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