Protokol Binasının Dış Cepheleri Yenileniyor! NATO Zirvesi İçin Hazırlıklar Başladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Temmuz ayında Ankara, kritik bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. 7–8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesi şehir genelinde güvenlik, ulaşım ve çevre düzenlemeleri hızlandırıldı. Protokol güzergahları ve havalimanı bağlantılarında yürütülen çalışmaların zirveye kadar tamamlanması hedefleniyor.
Kaynak: CNN Türk - Murat Bekmezci
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7–8 Temmuz’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da hazırlık çalışmaları hız kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şehirdeki en yoğun müdahale alanlarından biri, ulaşımın ana noktalarından olan Esenboğa Havalimanı bağlantı yolları oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın