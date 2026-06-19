Protokol Binasının Dış Cepheleri Yenileniyor! NATO Zirvesi İçin Hazırlıklar Başladı

Bu güzergâhlarda asfalt onarımları, çevre düzenlemeleri ve görsel iyileştirme çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla bazı noktalarda refüj düzenlemeleri ve yönlendirme sistemleri de güncelleniyor.

Benzer şekilde protokol geçişlerinde yer alan binaların dış cephelerinde de bakım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Boya, temizlik ve cephe düzenlemeleriyle birlikte güzergâh boyunca daha bütüncül bir görünüm hedefleniyor.

Güvenlik planlaması kapsamında yaya akışına ilişkin yeni düzenlemeler de devreye alındı. Orta refüjlerde yapılan fiziksel düzenlemelerle birlikte yayaların kontrollü geçiş noktalarına yönlendirilmesi sağlanıyor.

Öte yandan, hazırlıkların zirveye kadar yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Zirve süresince Ankara’da yoğun diplomasi trafiği beklenirken, kent genelinde hem güvenlik hem de lojistik açıdan üst düzey koordinasyon yürütülecek.