Selahattin Demirtaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ziyaretini Kabul Etmeyeceği İddia Edildi
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Mahkeme kararıyla yeniden CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de katıldığı programda Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmasına yol açan dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasında evet oyu verdiğine pişman olmadığını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu’nun 10 yıldır cezaevinde olan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Halk TV’de yer alan habere göre, Selahattin Demirtaş cephesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini kabul etmeyerek görüşme yapmayacak.
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Mahkemenin mutlak butlan ilan etmesiyle Özgür Özel ve yönetimi görevden alınmış, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimine geri dönmüştü.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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