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Selahattin Demirtaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ziyaretini Kabul Etmeyeceği İddia Edildi

Selahattin Demirtaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ziyaretini Kabul Etmeyeceği İddia Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2026 - 18:11
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Mahkeme kararıyla yeniden CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de katıldığı programda Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmasına yol açan dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasında evet oyu verdiğine pişman olmadığını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu’nun 10 yıldır cezaevinde olan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Halk TV’de yer alan habere göre, Selahattin Demirtaş cephesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini kabul etmeyerek görüşme yapmayacak.

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Mahkemenin mutlak butlan ilan etmesiyle Özgür Özel ve yönetimi görevden alınmış, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimine geri dönmüştü.

Mahkemenin mutlak butlan ilan etmesiyle Özgür Özel ve yönetimi görevden alınmış, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimine geri dönmüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorduğu, “Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmasının yolunu açan dokunulmazlıkların kaldırıldığı oylamasında evet oyu verdiğinize pişman mısınız?” sorusuna, “Pişman değilim.” diyerek cevap vermişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları için, “Biz özür dilemesini beklerdik.” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun tepki çeken açıklaması sonrasında Necdet Saraç, Habertürk’te katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu’nun Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Halk TV’de yer alan habere göre, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret talebini kabul etmeyecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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