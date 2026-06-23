Koca Ülkenin Altına İkinci Bir Ülke Daha Kazdılar

1990'lı yıllarda İsviçreli seçmenlerin onayıyla yürürlüğe giren 'Alp Girişimi' ve mesafeye dayalı ağır vasıta ücretlendirmeleri, bölgedeki lojistik dengeleri kökten değiştirdi. Alplerden geçen yıllık kamyon sayısı, alınan bu idari ve hukuki tedbirlerle 2000 yılından itibaren düzenli olarak azalarak 2018'de 941 bine, 2022'de ise 880 bin seviyelerine geriledi. Analistler, bu politikalar olmasaydı sadece 2016 yılında Alplerden 651 bin ek kamyonun daha geçmiş olacağını hesaplıyor. Stratejik adımlar sayesinde 2017 yılında en az 0,7 milyon ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi. Federal yetkililer kamyon sayısını bir milyon sınırının altına indirmeyi başarmış görünse de 500 bin olan resmi hedefe ulaşmak adına çalışmalarını sürdürüyor.