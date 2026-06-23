Koca Ülkenin Altına İkinci Bir Ülke Daha Kazdılar
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Kaynak: https://www.ecoticias.com/en/switzerl...
İsviçre, yaklaşık otuz yıldır büyük bir kararlılıkla yürüttüğü ve Alp Dağları'nın altını devasa bir yeraltı ulaşım ağına dönüştüren lojistik projesiyle dünya çapında önemli bir başarıya imza attı. Avrupa genelinde karayolu yük taşımacılığını demiryoluna kaydırma hedeflerinde kritik bir eşiği geride bırakan bu mega vizyon, adeta yerin altına ikinci bir ülke inşa edilmesini sağladı. Toplam tünel ve galeri uzunluğunun 2.000 kilometreyi aştığı bu modern altyapı ağı sayesinde, Alpler arası yük taşımacılığında demiryolunun payı yüzde 74 gibi tarihi bir seviyeye ulaştı.
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Proje kapsamında inşa edilen düz zemin rotası trenlerin daha az enerjiyle çalışmasına imkan tanıyor
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Uygulanan kararlı lojistik politikaları sayesinde bölgedeki ağır vasıta trafiği büyük oranda azaldı
Devasa inşaat sürecinde yerel ekosistemi ve doğal hayatı korumak amacıyla üst düzey önlemler alındı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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