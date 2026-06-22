Bilim Dünyası Onu Konuşuyor: Henüz 2 Yaşında Ama IQ'su 146!
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ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan iki yaşındaki Kashe Quest, 146 IQ skoru elde ederek dünyanın en büyük üstün zekalılar topluluğu Mensa’ya kabul edilen en genç insan unvanını kazandı. Henüz akranları çatal kullanmayı yeni öğrenirken haritadaki 50 ABD eyaletini yerinden tanıyabilen, periyodik tabloyu okuyabilen ve İspanyolca öğrenen küçük çocuk, bilişsel gelişim biliminin mevcut standartlarını yeniden tartışmaya açtı. History Channel'ın 'Inexplicable' adlı belgesel serisine de konu olan bu sıradışı vaka, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeyi sürdürüyor.
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Eğitimci anne, kızındaki sıradışı öğrenme hızını doktor tavsiyesiyle kayıt altına aldı.
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Mensa yetkilileri, rekorun bu kadar erken bir yaşta kırılacağını öngörmüyordu.
Nörobilim dünyası, beyin gelişimindeki bu erken sıçramayı açıklamakta yetersiz kalıyor.
Aile, üstün zekalı çocuklarının normal bir çocukluk geçirmesini hedefliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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