Bilim Dünyası Onu Konuşuyor: Henüz 2 Yaşında Ama IQ'su 146!

Çocuk gelişimi alanında uzman olan anne Sukhjit Athwal, kızı henüz 17 aylıkken tüm alfabeyi, sayıları, renkleri ve geometrik şekilleri kusursuz şekilde kavradığını fark etti. Mevcut hiçbir gelişim kılavuzunda yer almayan bu ivme karşısında ne yapacağını bilemeyen aileye en net yol haritasını kendi pediatristleri sundu. Doktorun 'Her şeyi filme alın ve detaylıca not edin' uyarısı üzerine başlayan gözlem süreci, Kashe’nin belleğinin bilgiyi sadece depolamakla kalmadığını, aynı zamanda mantıksal süzgeçten geçirip hemen uyguladığını ortaya koydu. Baba Devon Quest, kızının öğrenme biçimini, 'Bilmediği bir mekanizmayla karşılaştığında onun ne olduğunu çözmek istiyor ve öğrendiği an pratiğe döküyor' sözleriyle aktardı.