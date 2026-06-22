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Bilim Dünyası Onu Konuşuyor: Henüz 2 Yaşında Ama IQ'su 146!

Bilim Dünyası Onu Konuşuyor: Henüz 2 Yaşında Ama IQ'su 146!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 15:18
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ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan iki yaşındaki Kashe Quest, 146 IQ skoru elde ederek dünyanın en büyük üstün zekalılar topluluğu Mensa’ya kabul edilen en genç insan unvanını kazandı. Henüz akranları çatal kullanmayı yeni öğrenirken haritadaki 50 ABD eyaletini yerinden tanıyabilen, periyodik tabloyu okuyabilen ve İspanyolca öğrenen küçük çocuk, bilişsel gelişim biliminin mevcut standartlarını yeniden tartışmaya açtı. History Channel'ın 'Inexplicable' adlı belgesel serisine de konu olan bu sıradışı vaka, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

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Kaynak: https://clickpetroleoegas.com.br/a-ci...
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Eğitimci anne, kızındaki sıradışı öğrenme hızını doktor tavsiyesiyle kayıt altına aldı.

Eğitimci anne, kızındaki sıradışı öğrenme hızını doktor tavsiyesiyle kayıt altına aldı.

Çocuk gelişimi alanında uzman olan anne Sukhjit Athwal, kızı henüz 17 aylıkken tüm alfabeyi, sayıları, renkleri ve geometrik şekilleri kusursuz şekilde kavradığını fark etti. Mevcut hiçbir gelişim kılavuzunda yer almayan bu ivme karşısında ne yapacağını bilemeyen aileye en net yol haritasını kendi pediatristleri sundu. Doktorun 'Her şeyi filme alın ve detaylıca not edin' uyarısı üzerine başlayan gözlem süreci, Kashe’nin belleğinin bilgiyi sadece depolamakla kalmadığını, aynı zamanda mantıksal süzgeçten geçirip hemen uyguladığını ortaya koydu. Baba Devon Quest, kızının öğrenme biçimini, 'Bilmediği bir mekanizmayla karşılaştığında onun ne olduğunu çözmek istiyor ve öğrendiği an pratiğe döküyor' sözleriyle aktardı.

Mensa yetkilileri, rekorun bu kadar erken bir yaşta kırılacağını öngörmüyordu.

Mensa yetkilileri, rekorun bu kadar erken bir yaşta kırılacağını öngörmüyordu.

Sadece dünya nüfusunun en zeki yüzde 2’lik dilimini bünyesine kabul eden Mensa’nın uyguladığı zeka testi, ezbere dayalı bir bilgi yarışması formatından ziyade mantıksal akıl yürütme ile alıcı hafıza kapasitesini ölçmeye odaklandı. Amerikan IQ ortalamasının 98 kabul edildiği bir ölçekte 146 puan alarak yüzde 98’lik barajı rahatlıkla aşan Kashe Quest, topluluğun tarihine geçti. American Mensa İcra Direktörü Trevor Mitchell, bu erken keşfin aileyi doğru yönlendirme açısından büyük bir şans yarattığını belirtirken, kurum yetkilileri en genç üye unvanının henüz ayakkabısını bağlamayı bilmeyen bir çocuğa geçmesini beklemediklerini ifade etti.

Nörobilim dünyası, beyin gelişimindeki bu erken sıçramayı açıklamakta yetersiz kalıyor.

Nörobilim dünyası, beyin gelişimindeki bu erken sıçramayı açıklamakta yetersiz kalıyor.

Kashe Quest’in ulaştığı bilişsel seviye, gelişim psikolojisi ve nörobilim uzmanları arasında yeni bir soru işareti oluşturdu. Mensa üyesi nörobilimci Fabiano de Abreu, iki yaşındaki bir çocuğun beyninin henüz yoğun bir nöral bağlantı evresinde bulunduğunu hatırlatarak, elde edilen skorun geleceğe dair kesin bir yaşam projeksiyonu sunması için erken sayılabileceği uyarısını yaptı. Bilim dünyası, aynı çevresel uyarıcılara maruz kalan çocukların neden böylesine farklı bilgiyi işleme hızları geliştirdiğini yalnızca kalıtım veya çevre faktörleriyle tam olarak formüle edemiyor.

Aile, üstün zekalı çocuklarının normal bir çocukluk geçirmesini hedefliyor.

Aile, üstün zekalı çocuklarının normal bir çocukluk geçirmesini hedefliyor.

Küresel ölçekte gördüğü yoğun medya ilgisine rağmen aile, çocuklarının bir proje gibi sergilenmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Kızlarının entelektüel merakını beslemek için evde her türlü kaynağı erişilebilir kılan Athwal ve Quest çifti, çocuğa herhangi bir akademik baskı uygulamadıklarını dile getiriyor. Kashe’nin cumartesi sabahları periyodik tablodaki elementleri çalışabildiği gibi, istediği zaman çizgi film izleyerek vakit geçirdiği bilgisi paylaşılıyor. Ailenin önündeki asıl sınavın, çocuğun potansiyeline uygun bir müfredat hazırlarken onun en temel hakkı olan çocukluğunu yaşamasını güvence altına almak olduğu vurgulanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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