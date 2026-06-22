Psikologlar Açıkladı: Tartışırken Ağlayan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Tartışma anında aniden yaşanan ağlama durumu, toplum genelinde genellikle bir zayıflık ya da kontrol kaybı olarak değerlendirilir. Ancak psikoloji alanında çalışan uzmanlar, bu davranışın arkasında çok daha karmaşık ve hayati bir işlev yattığını uzun yıllardır belirtir. Çatışma sırasında gözyaşı dökmek, bir yenilgi olmaktan ziyade zihnin ve bedenin kendisini korumak adına devreye soktuğu otomatik bir savunma mekanizması olarak kabul görür. Sürecin temelindeki bu bilimsel gerçekleri anlamak, kişilerin tartışma sonrasında sıklıkla hissettiği suçluluk ve utanç gibi olumsuz duyguları önemli ölçüde azaltır.

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