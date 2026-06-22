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Psikologlar Açıkladı: Tartışırken Ağlayan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Psikologlar Açıkladı: Tartışırken Ağlayan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 11:51
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Tartışma anında aniden yaşanan ağlama durumu, toplum genelinde genellikle bir zayıflık ya da kontrol kaybı olarak değerlendirilir. Ancak psikoloji alanında çalışan uzmanlar, bu davranışın arkasında çok daha karmaşık ve hayati bir işlev yattığını uzun yıllardır belirtir. Çatışma sırasında gözyaşı dökmek, bir yenilgi olmaktan ziyade zihnin ve bedenin kendisini korumak adına devreye soktuğu otomatik bir savunma mekanizması olarak kabul görür. Sürecin temelindeki bu bilimsel gerçekleri anlamak, kişilerin tartışma sonrasında sıklıkla hissettiği suçluluk ve utanç gibi olumsuz duyguları önemli ölçüde azaltır.

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Kaynak: https://www.vanitatis.elconfidencial....
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Hararetli tartışma anlarında insan vücudu bir acil durum moduna geçerek fizyolojik tepkiler verir

Hararetli tartışma anlarında insan vücudu bir acil durum moduna geçerek fizyolojik tepkiler verir

Uzmanlar gözyaşlarının her zaman sadece derin bir hüzün barındırmadığını sıklıkla vurgular. Yoğun tartışma ortamlarında organizma, kendisini potansiyel bir tehdit karşısında hissederek savunmaya geçer. Bu süreçte kalp atış hızı yükselir, tetikte olma seviyesi artar ve sinir sistemi yoğun bir stres yükü altında kalır. İşte bu anlarda, kişi ne kadar engellemek istese de gözyaşları kendiliğinden dökülmeye başlar. Beyin, kelimelerle ifade edilmekte zorlanılan o devasa duygusal yoğunluğu dışarı aktarmak için ağlama refleksini devreye sokar.

Gözyaşları aşırı yüklenen sinir sisteminde biriken gerilimi tahliye etme işlevini görür

Gözyaşları aşırı yüklenen sinir sisteminde biriken gerilimi tahliye etme işlevini görür

Psikolojik açıdan değerlendirildiğinde ağlama eylemi, aşırı yüklenmiş bir sistemin zarar görmesini engelleyen bir emniyet supabı vazifesi üstlenir. İçsel duygular en tepe noktaya ulaştığında beden, biriken bu tehlikeli gerilimi azaltmak ve kaybolan iç dengeyi yeniden inşa etmek için doğal bir çıkış yolu arar. Gözyaşları biriken ağır enerjiyi tahliye ederek kişinin sakinleşmesine ve yeniden mantıklı düşünebilmesine zemin hazırlar. Dolayısıyla bu durum bir kırılganlık göstergesi değil, ruh sağlığını koruma amacıyla organizmanın gerçekleştirdiği başarılı bir savunma biçimidir.

Yoğun duygusal anları kontrol altında tutabilmek için bedensel sinyalleri önceden fark etmek gerekir

Yoğun duygusal anları kontrol altında tutabilmek için bedensel sinyalleri önceden fark etmek gerekir

Uzmanlar, bu yoğun anlarda duygusal kontrolü kaybetmemek adına ağlama aşamasından önceki bedensel sinyallere dikkat edilmesini tavsiye eder. Tartışmanın dozu artarken nefesin sıkıştığını veya gerginliğin tırmandığını hissettiğimiz anlarda konuşmaya kısa bir ara vermek büyük fayda sağlar. Doğru tekniklerle derin nefes alıp vermek, sinir sistemini hızla sakinleştirerek süreci daha sağlıklı yönetmeyi kolaylaştırır. Sonuç olarak, tartışırken ağlamak beden ve zihnin muazzam ortaklığını gösteren, duygusal dengeyi korumaya adanmış tamamen doğal bir koruma kalkanı olarak nitelendirilir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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