Psikologlar Açıkladı: Tartışırken Ağlayan İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.vanitatis.elconfidencial....
Tartışma anında aniden yaşanan ağlama durumu, toplum genelinde genellikle bir zayıflık ya da kontrol kaybı olarak değerlendirilir. Ancak psikoloji alanında çalışan uzmanlar, bu davranışın arkasında çok daha karmaşık ve hayati bir işlev yattığını uzun yıllardır belirtir. Çatışma sırasında gözyaşı dökmek, bir yenilgi olmaktan ziyade zihnin ve bedenin kendisini korumak adına devreye soktuğu otomatik bir savunma mekanizması olarak kabul görür. Sürecin temelindeki bu bilimsel gerçekleri anlamak, kişilerin tartışma sonrasında sıklıkla hissettiği suçluluk ve utanç gibi olumsuz duyguları önemli ölçüde azaltır.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hararetli tartışma anlarında insan vücudu bir acil durum moduna geçerek fizyolojik tepkiler verir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözyaşları aşırı yüklenen sinir sisteminde biriken gerilimi tahliye etme işlevini görür
Yoğun duygusal anları kontrol altında tutabilmek için bedensel sinyalleri önceden fark etmek gerekir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın