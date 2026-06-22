Trabzon'da Dev Bloklar Sahile Dizildi: Görenler Çin Seddi'ne Benzetti

Yaz aylarının gelişiyle birlikte sahile gelen vatandaşlar, daha önce bu büyüklükte bir tahkimat çalışmasına tanıklık etmediklerini ifade ediyor. Faroz Limanı’nı uzun yıllardır hem yüzme hem de sosyal aktivite alanı olarak kullanan çevre sakinleri, oluşan devasa set yapısını Çin Seddi’ne benzetiyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hem korunaklı hem de estetik açıdan denizle bağı koparmayan, kullanışlı bir sahil düzenlemesinin ortaya çıkması bekleniyor.