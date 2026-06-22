article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trabzon'da Dev Bloklar Sahile Dizildi: Görenler Çin Seddi'ne Benzetti

Trabzon'da Dev Bloklar Sahile Dizildi: Görenler Çin Seddi'ne Benzetti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 11:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Trabzon’un Faroz Limanı’nı hırçın Karadeniz dalgalarından korumak amacıyla başlatılan altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sahil şeridi boyunca yerleştirilen onlarca metre uzunluğundaki devasa taşlar, havadan bakıldığında sergilediği mimari hatlarla Çin Seddi’ni anımsatan bir görüntü oluşturuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülen bu büyük ölçekli proje, hem bölgenin çehresini değiştiriyor hem de kıyı güvenliğini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Proje kapsamında yaklaşık altı bin adet dev beton blok sahile yerleştiriliyor.

Proje kapsamında yaklaşık altı bin adet dev beton blok sahile yerleştiriliyor.

Mendirek tahkimatını güçlendirmek amacıyla liman sahasında yürütülen hummalı çalışmalarda, her biri 18 ile 22 ton ağırlığa sahip beton bloklar kullanılıyor. Vinçler vasıtasıyla deniz tabanına ve kıyı hattına titizlikle dizilen bu devasa yapılar, dalgaların enerjisini kırarak liman içindeki su hareketliliğini minimuma indirgiyor. Yetkililer, yoğun bir mesaiyle devam eden inşaat faaliyetlerini bu yılın sonuna kadar tamamen neticelendirmeyi planlıyor.

Bölge sakinleri sahil şeridinde oluşan yeni mimari yapıyı şaşkınlıkla takip ediyor.

Bölge sakinleri sahil şeridinde oluşan yeni mimari yapıyı şaşkınlıkla takip ediyor.

Yaz aylarının gelişiyle birlikte sahile gelen vatandaşlar, daha önce bu büyüklükte bir tahkimat çalışmasına tanıklık etmediklerini ifade ediyor. Faroz Limanı’nı uzun yıllardır hem yüzme hem de sosyal aktivite alanı olarak kullanan çevre sakinleri, oluşan devasa set yapısını Çin Seddi’ne benzetiyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hem korunaklı hem de estetik açıdan denizle bağı koparmayan, kullanışlı bir sahil düzenlemesinin ortaya çıkması bekleniyor.

Geçmiş yıllarda yaşanan fırtına hasarlarının kalıcı olarak önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Geçmiş yıllarda yaşanan fırtına hasarlarının kalıcı olarak önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Faroz Balıkçı Limanı’nda yaklaşık iki buçuk yıl önce meydana gelen şiddetli fırtına, dev dalgaların mevcut mendirekleri aşarak içeri sızmasına yol açmıştı. Yaşanan bu doğa olayı sonucunda limanda demirli bulunan çok sayıda küçük balıkçı teknesi batmış, balıkçıların binlerce lira değerindeki ağları ve ekipmanları ciddi zarar görmüştü. Yaklaşık bir yıl önce başlatılan bu stratejik hamle sayesinde, bölge esnafının ve balıkçıların geçim kaynakları Karadeniz’in yıkıcı etkilerine karşı tam koruma altına alınıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın