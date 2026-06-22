Trabzon'da Dev Bloklar Sahile Dizildi: Görenler Çin Seddi'ne Benzetti
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Trabzon’un Faroz Limanı’nı hırçın Karadeniz dalgalarından korumak amacıyla başlatılan altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sahil şeridi boyunca yerleştirilen onlarca metre uzunluğundaki devasa taşlar, havadan bakıldığında sergilediği mimari hatlarla Çin Seddi’ni anımsatan bir görüntü oluşturuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülen bu büyük ölçekli proje, hem bölgenin çehresini değiştiriyor hem de kıyı güvenliğini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
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Proje kapsamında yaklaşık altı bin adet dev beton blok sahile yerleştiriliyor.
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Bölge sakinleri sahil şeridinde oluşan yeni mimari yapıyı şaşkınlıkla takip ediyor.
Geçmiş yıllarda yaşanan fırtına hasarlarının kalıcı olarak önüne geçilmesi amaçlanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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