Meteoroloji Tarih Verdi: Ülke İkiye Bölünüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22 - 26 Haziran 2026 dönemine ait 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yeni haftada ülke genelinde iki farklı hava sistemi aynı anda etkili bulunuyor. Yurdun batı, güney ve güneydoğu kesimlerinde aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkilerken, doğu bölgelerinde ise gök gürültülü sağanak yağış ile sel riski öngörülüyor.
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Haftanın ilk gününde batıda yüksek sıcaklık, kuzey ve doğu kesimlerde ise yağış ile fırtına etkisini gösteriyor.
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Salı gününden itibaren sıcaklık değerleri yükselirken yağışlı sistem de kapsama alanını genişletiyor.
Hafta ortasında batı kesimlerde güneşli hava korunurken doğu sınırlarında yağışlar dar bir alana çekiliyor.
Perşembe günü yağışlar doğuya tam olarak yöneliyor.
Hafta sonu yaklaşırken Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkenin en sıcak yeri olma özelliğini sürdürüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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