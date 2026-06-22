Meteoroloji Tarih Verdi: Ülke İkiye Bölünüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor

Pazartesi günü Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güneşli ve sıcak bir hava hakimiyet sağlıyor. İzmir ve çevresinde termometreler 37 dereceyi işaret ederken, Şanlıurfa'da sıcaklık 39 dereceye kadar ulaşıyor. Buna karşılık Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri meydana geliyor. Ayrıca Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esen rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.