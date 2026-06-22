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Meteoroloji Tarih Verdi: Ülke İkiye Bölünüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Tarih Verdi: Ülke İkiye Bölünüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 10:47
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22 - 26 Haziran 2026 dönemine ait 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yeni haftada ülke genelinde iki farklı hava sistemi aynı anda etkili bulunuyor. Yurdun batı, güney ve güneydoğu kesimlerinde aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkilerken, doğu bölgelerinde ise gök gürültülü sağanak yağış ile sel riski öngörülüyor.

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Haftanın ilk gününde batıda yüksek sıcaklık, kuzey ve doğu kesimlerde ise yağış ile fırtına etkisini gösteriyor.

Haftanın ilk gününde batıda yüksek sıcaklık, kuzey ve doğu kesimlerde ise yağış ile fırtına etkisini gösteriyor.

Pazartesi günü Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güneşli ve sıcak bir hava hakimiyet sağlıyor. İzmir ve çevresinde termometreler 37 dereceyi işaret ederken, Şanlıurfa'da sıcaklık 39 dereceye kadar ulaşıyor. Buna karşılık Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri meydana geliyor. Ayrıca Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esen rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Salı gününden itibaren sıcaklık değerleri yükselirken yağışlı sistem de kapsama alanını genişletiyor.

Salı gününden itibaren sıcaklık değerleri yükselirken yağışlı sistem de kapsama alanını genişletiyor.

Salı günü itibarıyla sıcaklıklar etkisini artırmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da termometreler 40 derece sınırını bulurken, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde 39 derecelik hava sıcaklığı kaydediliyor. Ege kıyılarında konumlanan İzmir ise 37 derecelik sıcaklığını koruyor. Aynı gün yağışlı sistem etki alanını büyüterek Adana, Hatay, Osmaniye çevreleri ile İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde gök gürültülü sağanak yağışlara yol açıyor.

Hafta ortasında batı kesimlerde güneşli hava korunurken doğu sınırlarında yağışlar dar bir alana çekiliyor.

Hafta ortasında batı kesimlerde güneşli hava korunurken doğu sınırlarında yağışlar dar bir alana çekiliyor.

Çarşamba günü batı ve doğu arasındaki bu belirgin tezatlık sürecek. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimleri açık ve bol güneşli bir gün geçirirken, Erzincan, Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer kuvvetini koruyacak.

Perşembe günü yağışlar doğuya tam olarak yöneliyor.

Perşembe günü yağışlar doğuya tam olarak yöneliyor.

Perşembe gününe gelindiğinde ise yağışlı hava dalgası yurdun en doğu sınırlarına doğru çekilmeye başlıyor. Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri dışında kalan bölgelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Güneydoğu'da 39, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise 37 dereceyi bulan nemli ve bunaltıcı hava etkisini sürdürecek.

Hafta sonu yaklaşırken Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkenin en sıcak yeri olma özelliğini sürdürüyor.

Hafta sonu yaklaşırken Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkenin en sıcak yeri olma özelliğini sürdürüyor.

Haftanın son iş gününde batı bölgelerdeki sıcak hava dalgası etkisinden bir şey kaybetmiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 39 dereceyle yine en yüksek sıcaklık değerlerine sahne oluyor. Hafta sonuna girilirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri varlığını koruyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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