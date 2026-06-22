Kenelerle Savaşacak Keklik ve Sülün Ordusu Hazır: 51 Bin Tanesi Sahaya İnecek
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatını desteklemek ve bozulan ekolojik dengeyi yeniden tesis etmek amacıyla biyolojik mücadele çalışmalarına hız veriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere toplam 51 bin kanatlı hayvanın doğaya salınacağını açıklıyor. 62 ildeki 156 farklı alanda gerçekleştirilecek bu salımlar, kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla mücadelede büyük önem taşıyor. Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, kanatlı türleri doğayla buluşturmak üzere yürüttüğü hazırlıkları eksiksiz şekilde tamamlayarak uygulama aşamasına geçiyor.
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Son on yıllık süreçte bir milyon kanatlı yaban hayvanı doğaya salınarak ekosistem destekleniyor
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Kanatlı canlıların doğal avlanma içgüdüleri tarım zararlıları ve kenelerle mücadelede etkin rol oynuyor
Kanatlı hayvanların salındığı bölgeler popülasyonun korunması amacıyla üç yıl boyunca ava kapatılıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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