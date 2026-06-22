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Kenelerle Savaşacak Keklik ve Sülün Ordusu Hazır: 51 Bin Tanesi Sahaya İnecek

Kenelerle Savaşacak Keklik ve Sülün Ordusu Hazır: 51 Bin Tanesi Sahaya İnecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 09:40
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatını desteklemek ve bozulan ekolojik dengeyi yeniden tesis etmek amacıyla biyolojik mücadele çalışmalarına hız veriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere toplam 51 bin kanatlı hayvanın doğaya salınacağını açıklıyor. 62 ildeki 156 farklı alanda gerçekleştirilecek bu salımlar, kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla mücadelede büyük önem taşıyor. Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, kanatlı türleri doğayla buluşturmak üzere yürüttüğü hazırlıkları eksiksiz şekilde tamamlayarak uygulama aşamasına geçiyor.

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Son on yıllık süreçte bir milyon kanatlı yaban hayvanı doğaya salınarak ekosistem destekleniyor

Son on yıllık süreçte bir milyon kanatlı yaban hayvanı doğaya salınarak ekosistem destekleniyor

Bakanlık bünyesindeki üretim merkezlerinde her yıl binlerce keklik ve sülün üretilerek uygun yaşam alanlarına bırakılıyor. DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya’daki istasyonlarda keklik üretimi gerçekleştirilirken, Samsun, İstanbul ve Gümüşhane’deki istasyonlarda ise sülün yetiştiriliyor. Geçtiğimiz 2025 yılında 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünü doğayla buluşturan bakanlık, bu yıl çıtayı daha da yükseltiyor. Bakan Yumaklı, son 10 yılda yaklaşık 750 bin keklik ve 250 bin sülün olmak üzere toplam 1 milyon kanatlı canlının doğaya kazandırıldığını belirterek, yürütülen çalışmaların ekolojik sürekliliğe sağladığı katkıyı vurguluyor.

Kanatlı canlıların doğal avlanma içgüdüleri tarım zararlıları ve kenelerle mücadelede etkin rol oynuyor

Kanatlı canlıların doğal avlanma içgüdüleri tarım zararlıları ve kenelerle mücadelede etkin rol oynuyor

Doğa salımları için belirlenen alanlar, türlerin ekolojik gereksinimleri, habitat uygunluğu, besin ile su kaynaklarının yeterliliği, barınma imkanları ve yırtıcı baskısı gibi teknik analizler sonucunda titizlikle seçiliyor. Bu kapsamda 50 ilde 116 noktada kınalı keklik, 16 ilde 34 noktada sülün ve 5 ilde 6 noktada çil keklik salımı planlanıyor. Sülünler, özellikle Karadeniz Bölgesi’ndeki tarım alanlarına büyük zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında görev alıyor. Kınalı keklikler ise doğaya bırakılmadan önce kene tutulumuna karşı özel olarak ilaçlanıyor.

Kanatlı hayvanların salındığı bölgeler popülasyonun korunması amacıyla üç yıl boyunca ava kapatılıyor

Kanatlı hayvanların salındığı bölgeler popülasyonun korunması amacıyla üç yıl boyunca ava kapatılıyor

Yaban hayatının korunması ve salınan canlıların adaptasyon sürecini sağlıklı atlatabilmesi için bakanlık radikal koruma önlemleri alıyor. Bu doğrultuda, keklik ve sülün salımı gerçekleştirilen tüm alanlar 3 yıl süreyle tamamen ava kapatılıyor. Bakan Yumaklı, tüm bu çalışmaların temel amacının yaban hayatını korumak, geliştirmek ve bu alanlardan planlı şekilde faydalanarak sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla ekosistemi gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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