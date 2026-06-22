Kenelerle Savaşacak Keklik ve Sülün Ordusu Hazır: 51 Bin Tanesi Sahaya İnecek

Bakanlık bünyesindeki üretim merkezlerinde her yıl binlerce keklik ve sülün üretilerek uygun yaşam alanlarına bırakılıyor. DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya’daki istasyonlarda keklik üretimi gerçekleştirilirken, Samsun, İstanbul ve Gümüşhane’deki istasyonlarda ise sülün yetiştiriliyor. Geçtiğimiz 2025 yılında 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünü doğayla buluşturan bakanlık, bu yıl çıtayı daha da yükseltiyor. Bakan Yumaklı, son 10 yılda yaklaşık 750 bin keklik ve 250 bin sülün olmak üzere toplam 1 milyon kanatlı canlının doğaya kazandırıldığını belirterek, yürütülen çalışmaların ekolojik sürekliliğe sağladığı katkıyı vurguluyor.