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Burj Khalifa'nın Pabucunu Dama Attı: Dünyanın En Yüksek Gökdeleni Hızla Yükseliyor

Burj Khalifa'nın Pabucunu Dama Attı: Dünyanın En Yüksek Gökdeleni Hızla Yükseliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 20:30
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Suudi Arabistan’ın liman kenti Cidde’de yükselen Jeddah Tower, mimarlık tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Tamamlandığında 1000 metreyi aşması planlanan bu devasa yapı, Dubai’deki 828 metrelik Burj Khalifa’yı geride bırakarak dünyanın en yüksek gökdeleni unvanını eline almayı hedefliyor. Uzun süren sessizliğin ardından vites artıran proje, hem mühendislik sınırlarını zorluyor hem de şehircilik vizyonunda büyük bir dönüm noktasına doğru emin adımlarla ilerliyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.focus.de/panorama/welt/wa...
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Projede kritik bir dönemeç olarak kabul edilen üst seyir terası için çalışmalar hız kazanıyor

Projede kritik bir dönemeç olarak kabul edilen üst seyir terası için çalışmalar hız kazanıyor

Projenin mühendislik liderliğini üstlenen John Peronto, ABD merkezli Newsweek dergisine yaptığı açıklamada, heyecan verici gelişmeler paylaştı. Ekibin şu sıralar 'Sky Terrace' adı verilen üst seyir terası üzerinde yoğun bir mesai harcadığını belirten Peronto, bu önemli kilometre taşına ulaşılmasına yaklaşık 60 hafta kaldığını müjdeledi. Tamamlandığında dünyanın en yüksek seyir terası özelliğini taşıyacak bu alan, ziyaretçilere benzersiz bir gökyüzü deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Ekonomik ve siyasi aksaklıkların ardından inşaat süreci yeniden ivme yakalıyor

Ekonomik ve siyasi aksaklıkların ardından inşaat süreci yeniden ivme yakalıyor

Geçmişte yaşanan ekonomik, siyasi aksaklıklar ve pandemi gölgesinde 2018 yılında durma noktasına gelen inşaat, şimdilerde adeta küllerinden doğuyor. Şu anki verilere göre 400 metreyi aşan ve 104. katına yaklaşan Jeddah Tower, haftada ortalama 4 metrelik muazzam bir hızla yükseliyor. Bu tempo, ana çekirdekte her hafta bir katın tamamlanması anlamına geliyor. Uzmanlar, gökdelenin önümüzdeki 25 hafta içinde 500 metre sınırını aşacağını ve projenin Ağustos 2028'de tamamen bitirileceğini öngörüyor.

Geleceğin mimari sembolü modern teknoloji ve aerodinamik tasarımla şekilleniyor

Geleceğin mimari sembolü modern teknoloji ve aerodinamik tasarımla şekilleniyor

Burj Khalifa’nın da mimarı olan Adrian Smith + Gordon Gill Architecture imzası taşıyan gökdelen, sadece yüksekliğiyle değil, teknolojik altyapısıyla da dikkat çekiyor. Güçlü rüzgarlara meydan okuyan aerodinamik tasarımı, devasa temel kazıkları, enerji tasarruflu cephesi ve son teknoloji asansör sistemleriyle Jeddah Tower, Suudi Arabistan'ın vizyoner geleceğinin en somut ve ihtişamlı sembolü olmaya aday görünüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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