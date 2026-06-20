Burj Khalifa'nın Pabucunu Dama Attı: Dünyanın En Yüksek Gökdeleni Hızla Yükseliyor

Geçmişte yaşanan ekonomik, siyasi aksaklıklar ve pandemi gölgesinde 2018 yılında durma noktasına gelen inşaat, şimdilerde adeta küllerinden doğuyor. Şu anki verilere göre 400 metreyi aşan ve 104. katına yaklaşan Jeddah Tower, haftada ortalama 4 metrelik muazzam bir hızla yükseliyor. Bu tempo, ana çekirdekte her hafta bir katın tamamlanması anlamına geliyor. Uzmanlar, gökdelenin önümüzdeki 25 hafta içinde 500 metre sınırını aşacağını ve projenin Ağustos 2028'de tamamen bitirileceğini öngörüyor.