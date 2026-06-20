Burj Khalifa'nın Pabucunu Dama Attı: Dünyanın En Yüksek Gökdeleni Hızla Yükseliyor
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Kaynak: https://www.focus.de/panorama/welt/wa...
Suudi Arabistan’ın liman kenti Cidde’de yükselen Jeddah Tower, mimarlık tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Tamamlandığında 1000 metreyi aşması planlanan bu devasa yapı, Dubai’deki 828 metrelik Burj Khalifa’yı geride bırakarak dünyanın en yüksek gökdeleni unvanını eline almayı hedefliyor. Uzun süren sessizliğin ardından vites artıran proje, hem mühendislik sınırlarını zorluyor hem de şehircilik vizyonunda büyük bir dönüm noktasına doğru emin adımlarla ilerliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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