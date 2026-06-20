Çöpten Yapılan Ev 60 Milyon Liradan Satışa Çıktı: Alıcıları Sıraya Girdi
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Kaynak: https://www.realtor.com/news/unique-h...
Colorado eyaletinde bir çiftin yüzde 90’ını el işçiliğiyle inşa ettiği ve bünyesinde 1.500’den fazla atık malzeme barındıran müstakil konut, 1,27 milyon dolar bedelle emlak piyasasına çıktı. Yaklaşık 2,76 hektarlık geniş bir arazi üzerinde yer alan mülk, sürdürülebilir gayrimenkul kategorisinde sıradışı inşaat teknikleri ve enerji verimliliği çözümleriyle Amerikan gayrimenkul sektöründe yoğun dikkat çekiyor. Emlak şirketinin verilerine göre, 1994 yılında satın alınan arazideki inşaat çalışmaları yaklaşık üç yıl sürdü.
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Konutun yapımında binlerce geri dönüştürülmüş atık malzeme kullanıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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