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Çöpten Yapılan Ev 60 Milyon Liradan Satışa Çıktı: Alıcıları Sıraya Girdi

Çöpten Yapılan Ev 60 Milyon Liradan Satışa Çıktı: Alıcıları Sıraya Girdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 18:41
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Colorado eyaletinde bir çiftin yüzde 90’ını el işçiliğiyle inşa ettiği ve bünyesinde 1.500’den fazla atık malzeme barındıran müstakil konut, 1,27 milyon dolar bedelle emlak piyasasına çıktı. Yaklaşık 2,76 hektarlık geniş bir arazi üzerinde yer alan mülk, sürdürülebilir gayrimenkul kategorisinde sıradışı inşaat teknikleri ve enerji verimliliği çözümleriyle Amerikan gayrimenkul sektöründe yoğun dikkat çekiyor. Emlak şirketinin verilerine göre, 1994 yılında satın alınan arazideki inşaat çalışmaları yaklaşık üç yıl sürdü.

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Kaynak: https://www.realtor.com/news/unique-h...
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Konutun yapımında binlerce geri dönüştürülmüş atık malzeme kullanıldı.

Konutun yapımında binlerce geri dönüştürülmüş atık malzeme kullanıldı.

Yapının inşasında 1.500’den fazla eski otomobil lastiği, cam şişeler, kil ve yaklaşık 11 bin adet alüminyum kutu yer alıyor. İşçiliğinin büyük kısmı mülk sahipleri tarafından gerçekleştirilen 4 yatak odalı ve 3 banyolu bu yapı, mimari literatürde 'toprak ev' olarak tanımlanıyor. Binanın taşıyıcı duvarları 60 ila 75 santimetre kalınlığa sahip bulunuyor ve tamamen kil dolgulu lastiklerden meydana geliyor. Yapıda geri dönüştürülen bu malzemelerin birleşimi yüksek ısı kütlesi sağlıyor, böylece ev içi sıcaklık yıl boyunca klima veya ek ısıtıcı olmadan 18 derecede sabit kalıyor.

İç mekan tasarımında geleneksel dokular ile akıllı teknolojiler birleşiyor.

İç mekan tasarımında geleneksel dokular ile akıllı teknolojiler birleşiyor.

Yaklaşık 414 metrekarelik kullanım alanına sahip taşınmazın iç mekanlarında açıkta bırakılmış ahşap kirişler, kütük tavanlar ve kalıplanmış toprak zeminler dikkat çekiyor. Pasif ve aktif güneş enerjisi sistemleriyle desteklenen konutta, telefonla kontrol edilebilen yağmur sensörlü akıllı pencereler ve beş adet çatı penceresi işlev gösteriyor. Estetik açıdan özgün mozaikler ve yılın aylarını temsil eden 12 adet mandala motifiyle donatılan yapıda, ana yatak odasında taş kaplı küvet, mutfak bölümünde ise hazırlık, kiler ve yemek alanı olmak üzere üç bağımsız kısım yer alıyor.

Doğal yaşam alanının korunması için özel bakım kuralları gerekiyor.

Doğal yaşam alanının korunması için özel bakım kuralları gerekiyor.

Malikane arazisi içerisinde iki araçlık garaj, köpek çitleri, yapay gölet ve at tesislerinin yanı sıra ısıtmalı ekipman barınağına sahip gelişmiş bir ahır alanı mevcut bulunuyor. Emlak danışmanları, mülkün doğayla doğrudan bağ kurmak isteyen alıcılar için bir inziva noktası veya deneyim odaklı kiralama alanı olarak kullanılabileceğini ifade ediyor. Geleneksel yapılardan farklı olarak bu ekolojik konutun bakımı için özel kuralların uygulanması önem taşıyor. Kil duvarların su lekelerinden korunması amacıyla nemli bez yerine kuru temizleme yapılması, kalıplanmış toprak zeminlerin ise yüzey dayanıklılığı için düzenli olarak yağlanması tavsiye ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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