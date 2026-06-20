Çöpten Yapılan Ev 60 Milyon Liradan Satışa Çıktı: Alıcıları Sıraya Girdi

Malikane arazisi içerisinde iki araçlık garaj, köpek çitleri, yapay gölet ve at tesislerinin yanı sıra ısıtmalı ekipman barınağına sahip gelişmiş bir ahır alanı mevcut bulunuyor. Emlak danışmanları, mülkün doğayla doğrudan bağ kurmak isteyen alıcılar için bir inziva noktası veya deneyim odaklı kiralama alanı olarak kullanılabileceğini ifade ediyor. Geleneksel yapılardan farklı olarak bu ekolojik konutun bakımı için özel kuralların uygulanması önem taşıyor. Kil duvarların su lekelerinden korunması amacıyla nemli bez yerine kuru temizleme yapılması, kalıplanmış toprak zeminlerin ise yüzey dayanıklılığı için düzenli olarak yağlanması tavsiye ediliyor.